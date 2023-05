Para a Espanha, divulgar destinos além de Madri e Barcelona é prioridade

Entre toda a América Latina, o brasileiro é o povo que mais conhece o espanhol Caminho de Santiago. Madri e Barcelona, no entanto, seguem como os destinos preferidos dos viajantes do Brasil. Segundo país mais visitado no mundo por estrangeiros, a Espanha quer nos mostrar a variedade de lugares e roteiros turísticos disponíveis nas suas 50 províncias.

Mallorca, uma das Ilhas Baleares - Foto: Turismo da Espanha

"A diversificação espacial e temporal da oferta, afastando-se dos meses de férias no verão europeu e das duas regiões mais visitadas, é uma prioridade da estratégia de promoção da Turespanha no Brasil, de acordo com o Plano Estratégico de Marketing 2021-2024, que descreve a estratégia de promoção internacional global do governo espanhol", me conta nesta entrevista de domingo o conselheiro de Turismo da Embaixada da Espanha no Brasil, Oscar Almendros Bonis, ressaltando a pluralidade de estilos de viagens que o país oferece ao visitante.

Por trabalhar como jornalista de viagem e me interessar pela Espanha (os anos de espanhol no Instituto Cervantes e o Molina no sobrenome entregam), eu já estive na maioria dos destinos espanhóis: Madri, Barcelona, Valência, Ilhas Baleares (Ibiza, Maiorca e Menorca), Bilbao (no País Basco) e o norte do país, visitando as principais cidades do Caminho de Compostela. Me faltava conhecer o sul. Não mais. Hoje embarco para percorrer a Andaluzia - siga @ComoViaja no Instagram e acompanhe minha viagem pela Espanha, meu prêmio por ter vencido pela 4ª vez a premiação da Comissão Europeia de Turismo no Brasil.

Mas o brasileiro em geral não sai muito da dupla Madri-Barcelona. Por isso, o Turismo da Espanha aproveita o Ano Picasso e o Mês do Caminho de Santiago (comemorado em maio), para divulgar outros aspectos do país por aqui. "Em 2023, completam-se 50 anos da morte de Picasso, figura ainda pouco conhecida do grande público brasileiro e que queremos que seja mais conhecida, pois é um dos maiores gênios da arte contemporânea do século 20, cuja influência em outros movimentos artísticos é universal", disse.

Burgos, no Caminho de Santiago - Foto: Turismo da Espanha

Embora ainda esteja 38,4% abaixo do total de turistas brasileiros registrados em 2019, a Espanha já teve 347.798 turistas brasileiros em 2022. No ano anterior à pandemia, foram 564.854. Quem sabe, na retomada não aproveitamos para ver outras paragens por lá?

Veja a seguir a entrevista por email feito com o conselheiro de Turismo da Embaixada da Espanha no Brasil:

Oscar Almendros Bonis - Foto: Turismo da Espanha

Como ficaram os números de turistas brasileiros nos primeiros quatro meses de 2023 em relação ao mesmo período do ano passado? Só temos dados dos três primeiros meses de 2023. De janeiro a março, chegaram 122.216 turistas brasileiros, frente a 37.074 durante o mesmo período do ano passado, um incremento de 229%. Em relação ao mesmo período de 2019, que teve 140.908 turistas brasileiros, vemos uma leve queda de 13%.

Os destinos espanhóis mais visitados por brasileiros são Madri e Barcelona? Efetivamente, Madrid e Barcelona continuam a ser as portas de entrada e as regiões mais procuradas pelos turistas brasileiros, não só pela fama que merecidamente conquistaram ao longo dos anos, mas também pela enorme e variada oferta de serviços e experiências turísticas que possuem, a qual renova-se constantemente. No entanto, de acordo com os dados de 2022 sobre chegadas turísticas nas fronteiras (Frontur), elaborados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), a terceira região mais visitada é a Andaluzia, com cidades que refletem a essência, a história e a tradição do sul de Espanha, como Sevilha, Málaga (com Marbella e Ronda), Córdoba, Granada e Cádiz. Em quarto lugar está a Galiza, cuja proximidade linguística e produtos turísticos tão conhecidos no Brasil, como o Caminho de Santiago, fazem desta Comunidade Autônoma uma reivindicação crescente. Em quinto lugar e sem muita diferença em relação à Andaluzia e à Galícia, estão as Baleares, que contam com as ilhas do Mediterrâneo e a oferta de férias de Ibiza, Maiorca, Menorca e Formentera. Depois, há a Comunidade Valenciana, o País Basco e as Ilhas Canárias.

O Turismo da Espanha está investindo em divulgar destinos e roteiros fora dessas duas cidades? Claro que sim. De fato, a diversificação espacial e temporal da oferta, afastando-se dos meses de férias no verão europeu e das duas regiões mais visitadas (Madri e Barcelona), é uma prioridade da estratégia de promoção da Turespanha no Brasil, de acordo com o Plano Estratégico de Marketing 2021-2024, que descreve a estratégia de promoção internacional global do governo espanhol. No Brasil, a promoção de outros destinos é fundamental para divulgar um país tão diverso como a Espanha, onde as conexões entre as regiões são muito rápidas e de alta qualidade, o que facilita conhecer outras cidades, vilas e paisagens que refletem a grande quantidade de oferta desconhecida do turista brasileiro. Essa oferta vai desde o patrimônio histórico e cultural, passando pela riqueza paisagística, gastronômica, enológica, de praias, esportes, aventuras, ecoturismo e uma infinidade de produtos e recursos turísticos, que podem ser apreciados em um país que tem a área da Bahia, mas que é considerado um dos países mais competitivos do mundo em termos de turismo. A Espanha foi estabelecida pelo Fórum Econômico Mundial como o país mais competitivo do mundo desde 2016, embora na última edição de 2021-2022 estejamos atrás dos Estados Unidos e do Japão.

Que partes e aspectos do país faltam para os brasileiros conhecerem? Cidades menores, as ilhas? Roteiros temáticos? São muitos lugares desconhecidos pelo turista brasileiro. O número de brasileiros que visitam outras regiões fora de Madri e Barcelona continua sendo muito baixo. Na realidade, existe um destino dependendo do tipo de turista, seja de alto poder aquisitivo, seja de médio ou baixo nível de gasto. E, mesmo essa rica variedade da oferta espanhola e competitividade do setor, nos torna um país que pode ser desbravado de costa a costa, pois oferecemos tudo para todos os gostos. Contamos com mais de 8.000 km de costa, com uma oferta de praia, mar, esportes náuticos e serviços conexos que abrangem diferentes regiões, como o Oceano Atlântico (Galícia), o Mar Cantábrico (País Basco), o Mediterrâneo (Catalunha, Valência, Andaluzia e Ilhas Baleares) ou o Atlântico tropical, como as Ilhas Canárias, onde temos vulcões, desertos e praias de areia preta. Temos montanhas nos Pirineus (Catalunha) e na Cordilheira Bética (Andaluzia), Cantábrica (Asturias, Cantábria e País Basco), tanto para desportos de inverno (esqui) como de verão (trekking, aventura). Temos uma Espanha rural para praticar o ecoturismo; temos uma enorme oferta de luxo, cidades-patrimônio, percursos ferroviários e rodoviários por vilas encantadoras, cidades urbanas com todos os produtos turísticos, festas e tradições, percursos culturais, desertos e parques naturais... e poderia continuar até completar uma lista infinita, que não chegaria nem ao ponto do Quixote de Cervantes.

Com o Ano Picasso, celebrado em 2023, o Turismo da Espanha espera que os brasileiros conheçam mais sobre a cultura espanhola? Em 2023, completam-se 50 anos da morte de Picasso, figura ainda pouco conhecida do grande público brasileiro e que queremos que seja mais conhecida, pois é um dos maiores gênios da arte contemporânea do século 20, cuja influência em outros movimentos artísticos é universal. Nos primeiros anos da sua vida viveu em várias cidades de Espanha, que marcaram o seu estilo artístico: Málaga, onde nasceu; A Corunha, onde começou a pintar muito cedo (fase azul); Madri, onde passou pouco tempo, mas pôde contemplar os artistas espanhóis do Museu do Prado, como El Greco, Velázquez e Goya; e Barcelona, onde não só conheceu Miró, como também se envolveu na Escola de Belas Artes com artistas que o levaram a descobrir Paris e França, onde se fixou para o resto da vida. Ele regressou várias vezes à Espanha, até a eclosão da guerra e ele foi membro do Partido Comunista europeu. Daí a sua ligação, embora nunca lá tenha estado, com Guernica e Bilbao. Todas essas cidades acolhem exposições ao longo do ano e, como Turismo da Espanha, o convidamos a descobrir essa oferta cultural das cidades espanholas. Além disso, no Brasil, fizemos uma apresentação no Masp (Museu de Arte de São Paulo) para o trade e a imprensa em novembro de 2022; colaboramos com os promotores da exposição imersiva Imagine Picasso, que fica até 18 de junho no Shopping Morumbi, em São Paulo, onde já fizemos, e faremos, algum evento promocional; e temos divulgado por meio de vários operadores, como a Queensberry, a oferta turístico cultural existente em torno desse evento. Temos um site com informações das exposições, o spain.info/picasso-2023/pt_BR, onde mostramos a campanha Espanha, Inspiração para Picasso. Venha Nos Visitar e Encontre a Sua.

O Caminho de Santiago ficou famoso entre os brasileiros com a publicação de O Diário de Um Mago, livro de Paulo Coelho dos anos 1980. O interesse dos brasileiros pela rota segue alto? Como está nesta retomada depois da pandemia? Paulo Coelho e sua esposa têm sido magníficos embaixadores no Brasil, mas não os únicos. São inúmeros os escritores, atores, celebridades, operadores e agências de turismo que, após a sua viagem ou viagens a Santiago de Compostela, quiseram falar e promover essa maravilhosa experiência. O Caminho de Santiago sempre foi uma rota cultural e religiosa muito procurada pelos turistas brasileiros e ainda continua. De fato, o Brasil está entre o 7º e o 9º lugar no ranking mundial de emissores peregrinos, sendo atualmente o 1º na área da América Latina. Durante 2022, 5.486 brasileiros participaram oficialmente no Caminho de Santiago, o que representa um incremento de 454% em relação ao ano de 2021. Durante o período 2021-2022, coincidindo com o Ano Xacobeo (ou Ano Santo, celebrado desde a Idade Média, quando o Dia de Santiago, 25 de julho, cai num domingo), a Galícia registrou mais de 450.000 peregrinos, 70% a mais nesse período em relação a 2019-2020. E já neste mês temos 40.000 peregrinos, o que representa um aumento de 70% em relação a 2022. Obviamente, o caminho não é feito apenas por quem faz a Compostelana no Posto de Turismo de Santiago, mas por muitos outros que viajam sem os carimbos do passaporte do Peregrino, por isso os números são provavelmente maiores.

