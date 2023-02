Pateta é o novo avião da Disney na Azul; público pediu o personagem

Vem aí o avião do Pateta na Azul, até o fim de 2023. É a quinta aeronave temática da Disney numa ação em conjunto com a companhia aérea. Mickey, Minnie, Pato Donald e Margarida marcaram a primeira fase da parceria entre as duas empresas. O quinto personagem surgiu de pedidos feitos pelo público às marcas.

Avião do Pateta estará no ar ainda em 2023 - Fotos: Nathalia Molina @ComoViaja Foto: Estadão

Para marcar o anúncio, os quatro aviões temáticos existentes se encontraram pela primeira vez no Aeroporto de Viracopos, em Campinas, num evento realizado ontem para a mídia e convidados. A atmosfera Disney no hangar da Azul foi completa, com personagens e números musicais da marca. Teve ainda Sandy e o marido, Lucas Lima, apresentando a canção When You Wish Upon a Star, para transportar todo mundo para o Castelo da Cinderela.

O quinto personagem não estava previsto desde o começo de A Frota Mais Mágica do Mundo, como é chamada a série temática. "O Pateta foi uma surpresa para nós. Aprovamos faz duas semanas", afirmou à imprensa John Rodgerson, CEO da Azul.

Anúncio teve números musicais da Disney Foto: Estadão

O projeto original da Disney com a companhia aérea contemplava somente os quatro aviões iniciais, como lembrou Cinthia Douglas, diretora de Marketing & Vendas da Disney para a América Latina. "Só que, quando nós contamos sobre o último personagem (a Margarida), nós tivemos várias perguntas, tanto para a Azul quanto para a Disney. 'Mas e o Pateta? Cadê o Pateta?' Até você falou isso", disse Cinthia, apontando para mim na coletiva de imprensa.

Eu tinha estado em Viracopos para o lançamento da Minnie no fim de março de 2022, ocasião em que viajei no avião da ratinha até Salvador. Foi quando perguntei sobre o Pateta, como a diretora da Disney lembrou. Na Bahia na mesma época, à mesa no resort Iberostar Praia do Forte, comentei com ela e com uma executiva da Azul como seria bacana ter aviões com personagens da Pixar. Acendeu uma lampadinha de ideia... Não foi desta vez, mas seria fofo ver um Buzz Lightyear finalmente voando, um Encanto no ar, né?

Encontro inédito dos aviões no hangar da Azul Foto: Estadão

"Por enquanto, não existem planos para fazer mais do que esses cinco", respondeu Rodgerson, da Azul. A série temática não voa para Orlando. Os aviões fazem apenas rotas dentro do Brasil, passando por cerca de 40 cidades, de modo aleatório. Javier Moreno, vice-presidente sênior da Disney Destinations Sales Solutions, celebrou a reação positiva que os aviões da Disney tiveram no Brasil. "O Walt Disney World é um destino muito popular entre os brasileiros", disse. "A frota espalha essa magia por todo o país."

Desde o Mickey, os aviões da Disney na Azul

De onde nasceu essa ideia de avião de personagem na companhia aérea? "A Azul leva mais brasileiros para a Disney do que qualquer outra empresa, então nossa parceria é muito forte, por meio da Azul Viagens e de tudo o que a gente faz. Nós temos voos diários para Orlando, às vezes dois por dia. Também temos saídas de Confins (Belo Horizonte), Recife, Belém e Manaus, e todas levam pessoas para a Disney", afirmou o CEO da companhia aérea. "Se você pensa numa marca que gosta de servir, isso é o que a Disney representa. As pessoas se sentem especiais por estar nos parques. Queremos que as pessoas se sintam da mesma maneira por estar a bordo das nossas aeronaves", disse Rodgerson.

A parceria para o lançamento de Mickey, Minnie, Pato Donald e Margarida foi parte da celebração dos 50 anos do World Disney World. O primeiro avião, do ratinho, foi lançado em outubro de 2021. O complexo de parques em Orlando surgiu em 1971. (Sou do mesmo ano, também fiz 50 no auge da pandemia. Entendo perfeitamente a necessidade de estender a comemoração dessa efeméride...)

Dentro das aeronaves, adesivos dos personagens Foto: Estadão

Agora, os parques da Flórida se preparam para receber até o fim de 2023 a festa dos 100 anos de criação da Disneyland, na Califórnia, que tomará todos os parques da marca pelo mundo. Mas, ainda no primeiro semestre, tem novidade em Orlando: a montanha-russa Tron Lightcycle/Run. "O visitante faz uma imersão e poderá explorar Tron. É uma experiência muito diferente, até fisicamente", contou o vice-presidente sênior da Disney Destinations. Na Tron, você não vai sentado num carrinho, e sim como se estivesse sobre uma moto. "É uma nova atração muito emocionante", disse Moreno.

Tron, entre as mais rápidas montanhas-russas

A Disney não divulgou a quantos km/h Tron Lightcycle/Run chega, mas informou que será uma das mais rápidas montanhas-russas entre todos os parques da marca no mundo. Na fila da atração, anunciada para 4 de abril no Magic Kingdom, o visitante se sentirá digitalizado e transportado para o reino digital Grid. Essa é a segunda atração com o tema: na Shanghai Disneyland, há Tron Lightcycle Power Run.

Espetáculos noturnos no Magic Kingdom e no Epcot

Happily Ever After volta à Main Street do Magic Kingdom em 3 de abril, no lugar Disney Enchantment. Na mesma data, Epcot Forever substitui Harmonious na World Showcase Lagoon. Isso somente enquanto o novo show noturno do Epcot não fica pronto. A estreia está prevista ainda para este ano.

