Ponte aérea SP-Buenos Aires pela Gol, para descer dentro da capital

Uma das vantagens de descer no Aeroparque Jorge Newbery é chegar dentro de Buenos Aires, diante do Rio da Prata. O voo da Gol de Guarulhos para o aeroporto no bairro de Palermo te deixa mais perto da cidade que você quer ver. Eu tive essa experiência em janeiro de 2023 e gostei muito de pular o Aeroporto Internacional de Ezeiza no meu roteiro. Ainda fiquei hospedada em Palermo, o que tornou tudo ainda mais prático.

Floralis Genérica nos Bosques de Palermo - Fotos: Nathalia Molina @ComoViaja Foto:

A viagem, a convite da Gol e do Turismo da Argentina, me levou com um grupo de jornalistas para conhecer mais a fundo o maior bairro de Buenos Aires. Fizemos um roteiro pelos grafites de Palermo e também exploramos outras áreas da capital.

Passeio pelas ruas de San Telmo no domingo Foto:

Muitos lugares e experiências eu já conhecia, como passear pelo centro histórico e por San Telmo no domingo, atravessar o Caminito em La Boca e ir a um show de tango argentino. Outros foram novidade, entre eles, a visita ao Zanjón de Granados, um centro cultural que guarda túneis sob Buenos Aires. Também foi interesante voltar à cidade quando os portenhos ainda estavam sob o clima da conquista da Copa do Mundo do Catar, ocorrida um mês antes.

Voo de Guarulhos para o Aeroparque, em Palermo

A Gol passou a operar na ponte aérea GRU-AEP em codeshare com a Aerolíneas Argentinas em novembro de 2022. Essa parceria aérea aumenta o número de frequências para a capital do país e, depois da imigração realizada no Aeroparque, oferece muitas rápidas conexões para outros destinos argentinos.

Continua após a publicidade

Imigração na chegada ao Aeroparque Foto:

Desde 2014, as duas empresas já mantinham codeshare, o que garantia a chegada de turistas a cidades dos dois países. Mas a parceria na rota entre Guarulhos e Aeroparque, que leva os passageiros diretamente para a cidade de Buenos Aires, amplia as vantagens. Nos dois aeroportos, há um check-in dedicado apenas à ponte aérea entre São Paulo e Buenos Aires.

Como funciona em sistema de ponte aérea, o voo permite que o viajante mude o horário de embarque no dia da viagem sem custo. Para isso, a pessoa precisa: ter comprado sua passagem nas tarifas Plus, Max e Premium; ou ser cliente Smiles (programa de fidelidade da companhia brasileira) nas categorias Prata, Ouro ou Diamante. Caso contrário, é cobrada uma taxa de R$ 100, para o uso desse serviço.

Embarque dedicado à ponte aérea Foto:

Quem é Ouro ou Diamante no Smiles também tem, nos voos da Aerolíneas, prioridade de embarque e uma bagagem adicional gratuita. É possível comprar a passagem pela Gol ou retirar com milhas pela Smiles.

Melhor do que voar de Guarulhos diretamente para o Aeroparque, só se a partida fosse de Congonhas, certo? Assim, a gente perderia menos tempo no trânsito na Marginal Tietê, indo até o aeroporto fora de São Paulo. Não vou mentir dizendo que, num impulso, isso não me passou pela cabeça. Todo viajante sempre quer mais comodidade e rapidez para chegar ao destino.

No entanto, parando para pensar, a gente vê que o problema aqui não está exatamente no aéreo. E, sim, na mobilidade dentro de metrópoles com excesso populacional - e meios de transporte públicos insuficientes ou de qualidade duvidosa. Portanto, uma pauta muito importante, mas que impacta muito mais gente do que quem pega um avião.

Continua após a publicidade

CHECK OUT

Do Nordeste, direto para Buenos Aires

A Gol retomou desde dezembro suas frequências a partir do Nordeste voando sem escalas para a Argentina, aos sábados; o retorno direto ocorre sempre aos domingos. Os voos partem do Recife e de Salvador, Maceió e Natal. Há ainda uma opção saindo de João Pessoa, com escala em Natal, antes de seguir para Buenos Aires. Do Recife e de Salvador, os aviões vão para o Aeroparque. Nas demais capitais, o destino é o Aeroporto de Ezeiza.

Além de São Paulo, voltaram voos do Recife e de Salvador direto para Buenos Aires Foto:

'Alexa, abrir Gol Linhas Aéreas'

O novo comando para a mascote de inteligência artificial da Amazon está disponível aos passageiros. Basta habilitar a companhia aérea brasileira em Skills dentro do app Alexa. Entre outras informações, dá para saber sobre check-in, status de um voo existente, assento, embarque de animais, reembolso, menor desacompanhado e documentação. Ah, nunca é demais lembrar que dá para embarcar apenas com RG emitido há menos de 10 anos ou passaporte.

QUEM FAZ

Continua após a publicidade

Nathalia Molina viaja desde os 5 anos, adora café da manhã e aprecia um bom serviço no turismo. Essencialmente urbana, também tem seus dias de paisagem natural. É jornalista de viagem há 20 anos e ganhou 4 vezes o prêmio da Comissão Europeia de Turismo. Em 2011, criou o Como Viaja: acompanhe no Instagram @ComoViaja e em comoviaja.com.br