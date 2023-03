Cidade do México com Teotihuacán, Xochimilco e museu de antropologia

O México é um país fascinante. Se você nunca pensou em ir, talvez se surpreenda. Se já foi, provavelmente quer voltar. Tem algo de magnético naquele exagero cromático visto em lugares como o Museu Frida Kahlo e os canais de Xochimilco, misturado à tanta cultura pré-hispânica, presente nas ruínas de Teotihuacán e do Templo Mayor, entre os muitos sítios arqueológicos. Acrescente ainda a eloquente simpatia da população, as construções em estilo colonial espanhol e as comidas típicas do México.

Um dos aspectos mais interessantes para mim é a forma natural como a antropologia faz parte do dia a dia. Um tema quase intangível, nome de matéria nas faculdades de Humanas, se materializa em cada contato que se tem com o México. É só passear e se abrir para o novo. Sítios arqueológicos estão em muitas regiões, incluindo a capital do país.

Antropologia no dia a dia e no museu - Fotos: Nathalia Molina @ComoViaja

Na Cidade do México, estão mapeados 5 deles. O mais famoso, Templo Mayor, fica bem no centro histórico. Ali ficava a antiga cidade de Tenochtitlán, centro político e religioso do império asteca destruído na conquista espanhola. Podem ser visitados os vestígios do mais importante edifício religioso e arredores.

Ao lado da zona, há um museu com oito salas de exposição e uma coleção de cerca de 7 mil peças. Assim como o templo, o museu tem cada metade dedicada a um deus: Huitzilopochtli (solar, da guerra) e Tlaloc (da chuva). A visita ocorre de terça a domingo, das 9 às 17h; entrada a 90 pesos mexicanos. O Templo Mayor e seu museu são facilmente acessíveis de metrô. Pegue a Linha 2 (Azul) do metrô e desça no Zócalo, onde também ficam o Palácio Nacional e a Catedral Metropolitana.

Antropologia no maior museu do México

Dentro da Cidade do México, outro lugar imperdível é o Museu Nacional de Antropologia. Assim como os sítios arqueológicos mexicanos, ele é administrado pelo Instituto Nacional de Antropologia e História (Inah), do governo federal. Eu considero um lugar imprescindível para quem deseja entender o país mais a fundo.

As 22 salas de exposição apresentam os habitantes do território antes da chegada dos espanhóis. Astecas e maias geralmente são os mais conhecidos pelos turistas estrangeiros, incluindo os brasileiros. No entanto, até a conquista pela Espanha no início do século 16, outras civilizações também ocuparam o atual território do país; entre elas, olmecas, toltecas e zapotecas. O espaço dedicado a Teotihuacán, uma das mais importantes cidades pré-hispânicas, está entre os indispensáveis.

Na entrada, a plasticidade da instalação em forma de guarda-chuva, batizada de El Paraguas (o nome desse objeto em espanhol), anuncia o que vem pela frente. A sala dedicada aos mexicas, outra designação para os astecas, mostra peças de um das mais poderosas civilizações pré-hispânicas. Lá a Pedra do Sol é o mais importante objeto encontrado nas escavações realizadas no Templo Mayor.

Após o museu, visita a Teotihuacán

Como se trata do maior museu do México, com 45 mil m², é provável que você não veja tudo, mas certamente vai sair de lá sabendo muito mais sobre a América. O ingresso custa 90 pesos mexicanos; funciona de terça a domingo, das 9 às 18h. No bairro de Polanco, o prédio está situado no meio do Bosque de Chapultepec, a uma curta caminhada da Paseo de la Reforma, avenida que corta também o vizinho bairro de Juárez.

Luxo na construção colonial do Four Seasons

Ali, colado ao movimentado Paseo de La Reforma, o Four Seasons Cidade do México é muito bem localizado, mas funciona como um refúgio em meio à cidade. A construção em estilo colonial tem um delicioso pátio central, em torno de um chafariz. Da tradicional arquitetura espanhola ao paisagismo, tudo colabora para a sensação de paz, ao ar livre.

Estilo colonial no hotel de luxo

Especialidades mexicanas estão no café da manhã e no brunch de domingo no restaurante Zanaya, que também serve almoço e jantar. Ingredientes e receitas locais fazem parte de pratos, tanto lá quanto no bar Fifty Mils, entre os 50 melhores do mundo, na lista de 2018. Os dois e a confeitaria Pan Dulce se localizam nas bordas do pátio, para onde as janelas da maioria dos 240 quartos se abrem.

Restaurante Zanaya, no Four Seasons Mexico City

A estrutura passou por uma reforma de US$ 14 milhões, mantendo o visual de hacienda, mas agregando toques contemporâneos. A firma de arquitetura Wimberly, Allyson, Tong and Goo está à frente de vários projetos de hotelaria, entre eles, o Disneyland Hotel, localizado na Main Street da Disneylândia de Paris. A francesa Gilles & Boissier ficou a cargo do design de interiores, que assina hotéis, lojas e restaurantes em Nova York, Paris, Londres e Roma, entre outras cidades do mundo.

Experiências com chef - Foto: Four Seasons

O serviço do hotel é irretocável. Talvez tenha sido um dos poucos onde eu não teria observações a fazer quanto ao treinamento da equipe. Todos os funcionários dispensam um cuidadoso atendimento aos hóspedes. Os concierges, por exemplo, integram a associação Les Clefs d'Or. Eles podem ajudar tanto em programas na Cidade do México quanto experiências diferentes em lugares fora do centro da capital; por exemplo, um roteiro a Teotihuacán com voo de balão sobre o sítio arqueológico e um almoço em Xochimilco preparado pelo chef do hotel, Emiliano Rabía, com chegada de helicóptero aos canais.

Ruínas de Teotihuacán e cores em Xochimilco

Uma das maiores civilizações estabelecidas nas Américas, Teotihuacán é impressionante. A área aberta à visitação (cerca de 2,5 km²) é muito menor do que a extensão toda da zona arqueológica, em torno de 85 km². Mas só uma caminhada pela rua principal é a própria experiência de estar dentro do México pré-hispânico que você conheceu no Museu Nacional de Antropologia.

Uma das entradas do sítio arqueológico

As Pirâmides do Sol e da Lua, templos, painéis, esculturas e dois museus são destaques do sítio, que guarda a cidade onde, em seu auge, viveram 100.000 pessoas. Localizado 40 km ao norte da capital mexicana, ele tem cinco portas com duas rotas sugeridas; para ver as principais construções, entre pela porta 1 - das 8h às 17h; 90 pesos mexicanos por pessoa.

Trajineras de Xochimilco

Para completar a incursão ao México em essência, vale incluir um passeio de trajinera. Xochimilco e suas coloridas embarcações com nomes de mulher mostram como era a Cidade do México antes da construção de Tenochtitlán, cidade mais importante do império asteca. A navegação percorre um pequeno trecho dos cerca de 185 km de canais em Xochimilco. É tanto barco que os pedaços mais estreitos chegam a ficar congestionados. Tem comércio flutuante de tudo, desde enfeites de cabelo a canções executadas por grupos de mariachis em Xochimilco.

Importante: tanto no Museu Nacional de Antropologia e no Templo Mayor quanto em Teotihuacán, as fotos são permitidas, só que sempre sem flash para não danificar peças, pinturas em painéis e estruturas arqueológicas.

Gastronomia e tequila na costa do Pacífico

Outros dois hotéis completam a lista da rede no México. No fim do ano passado, o grupo abriu o Resort Tamarindo, em Jalisco, diante do Pacífico. A reserva de cerca de 12 km² oferece aos hóspedes atividades para explorar a biodiversidade da natureza e da gastronomia mexicana. Já o Resort Punta Mita, em Nayarit, na mesma costa, permite que o hóspede faça a própria tequila, numa das experiências disnponíveis. Após a recente renovação, ganhou um bar dedicado ao mezcal, bebida tradicional mexicana.

Hotel dentro de uma vincícola no Napa Valley - Foto: Four Seasons

Novos Four Seasons nos EUA e no Mar Vermelho

Dois destinos americanos queridos pelos brasileiros ganharam hotéis da marca Four Seasons nos últimos anos. O Resort and Residences Napa Valley fica numa vinícola da Califórnia. Spa, vinhedos de Cabernet Sauvignon e gastronomia estão nos dias na região. Ao sul do país, o Hotel and Private Residences New Orleans ressalta a riqueza cultural local. Nos bares e restaurantes do empreendimento, ela se traduz nas criações dos chefs Alon Shaya e Donald Link. Do outro lado do globo, o grupo anunciou uma propriedade no Mar Vermelho, com cerca de 150 quartos, seis restaurantes e lounges, spa, marina, campo de golfe e um centro de descoberta marinha e mergulho. Das duas praias, uma será reservada aos adultos.

Nathalia Molina viaja desde os 5 anos, adora café da manhã e aprecia um bom serviço no turismo. Essencialmente urbana, também tem seus dias de paisagem natural. É jornalista de viagem há 20 anos e ganhou 4 vezes o prêmio da Comissão Europeia de Turismo. Em 2011, criou o Como Viaja: acompanhe no Instagram @ComoViaja e em comoviaja.com.br