Saramago, com 'Viagem a Portugal', e outros escritores inspiram roteiros

Escritores como inspiração. Portugal aposta no turismo literário para mostrar outros aspectos do país, com roteiros de escritores e centros culturais relacionados a ele. O livro Viagem a Portugal, de José Saramago, conta com uma plataforma dedicada à obra revisitada por outros autores.

O Turismo de Portugal e a Fundação José Saramago organizaram o projeto Viagem Portugal Revisited, com o objetivo de mostrar que há outras formas de ler livros e de viajar também. Lançado em 2022 para celebrar o centenário de nascimento de Saramago, o projeto teve o português José Luís Peixoto entre os escritores que refizeram 12 percursos realizados pelo autor para escrever o livro de 1981.

SIGA Acompanhe minhas viagens pelo Instagram @ComoViaja

O português também foi o anfitrião dos autores internacionais convidados: Adriana Lisboa (Brasil), Maaza Mengiste (Estados Unidos), Ondjaki (Angola), Laura Restrepo (Espanha) e Leila Slimani (França). As visitas a patrimônios naturais e culturais do país renderam textos novos sobre regiões portuguesas: Guimarães; Vila Real; Bragança; Coimbra; Guarda, Pinhel e Cadadelhe; Tomar e Constância; Setúbal; Mafra; Évora e Montemor-o-Novo; Beja; Alcoutim; e Lagos.

O turismo literário no Norte do país leva às residências de Eça de Queiroz e Miguel Torga, convertidas em centros culturais. O site Escritores a Norte mostra não apenas rotas, mas aborda casas, livros e temas. Lá fiquei sabendo, por exemplo, que a aletria e o arroz doce, que minha avó portuguesa preparava religiosamente todo Natal no Rio, aparecem respectivamente nas obras O Primo Basílio e Os Maias, de Eça de Queiroz.

LEIA TAMBÉM

Continua após a publicidade

O que fazer em Lisboa: roteiros para 3, 5 e até 7 dias em Portugal

Onde ficar em Lisboa: hotéis no Centro e nos principais bairros turísticos

Onde comer em Lisboa: 37 restaurantes no Centro e nos bairros

Fado em Lisboa: casas de show e museu da música

Casa Fernando Pessoa - Foto: Nathalia Molina @ComoViaja

A Casa Museu Miguel Torga, em Coimbra, é uma das casas-museus de escritores no Centro de Portugal. Lisboa não se limita a ele, mas para mim é puro Fernando Pessoa: do café A Brasileira, onde muita gente tira uma foto no Chiado, à Casa Fernando Pessoa, antiga residência do poeta no Campo de Ourique.

Turismo literário e temático em Portugal

Continua após a publicidade

Os roteiros literários vão ao encontro da estratégia de divulgar o interior de Portugal, que vem sendo gradativamente procurado pelos brasileiros, como havia me adiantado Bernardo Cardoso, diretor do Turismo de Portugal no Brasil numa Entrevista da Semana. O assunto foi tema de painel no Portugal 360, realizado agora em junho na Cinemateca Brasileira, em São Paulo, para apresentar vários aspectos culturais do país.

Fernando e eu fomos cobrir o evento pelo Como Viaja e conversamos com Nuno Fazenda, secretário de estado do Turismo do país, sobre roteiros temáticos e o movimento maior de viajantes do Brasil, atualmente o sexto mercado internacional em relação ao total de visitantes. O brasileiro tem um valor extra: "viaja todo ano, por todo o território de Portugal e com bom poder de compra", como lembrou o secretário.

LEIA TAMBÉM

O que fazer no Porto: pontos turísticos e vinho

Principais cidades de Portugal para turismo

Comidas típicas de Portugal: pratos por região do país

Doces portugueses tradicionais, com ovos, açúcar, amêndoas e feijão

Continua após a publicidade

Enoturismo no Alentejo - Foto: Nathalia Molina @ComoViaja

"O enoturismo é um produto de excelência, seja no Alentejo, no Douro ou na Beira Interior. Mas temos também o turismo em torno dos nossos escritores, um produto que estamos valorizando", afirmou. "Também temos rotas patrimoniais, como a Rota do Românico, no norte de Portugal. Temos redes de produtos, como a de Aldeias Históricas e a de Aldeias de Xisto. Essa autenticidade nos distingue de outros destinos internacionais, e o mercado brasileiro procura isso, e procura com muito gosto."

CHECK OUT

Livro com sketchers e escritores sobre o país

O Turismo de Portugal já havia investido no assunto. Em 2017, convidou 24 sketchers urbanos para retratarem em seus desenhos diversas partes do território. Durante o isolamento social, no início da pandemia de covid, me lembro de receber aquelas belas inspirações por email, na newsletter com novidades sobre o país. Em 2021, a iniciativa foi repetida. Desta vez, aliando textos de 11 autores de referência na língua portuguesa, como o moçambicano Mia Couto. O resultado virou o livro Sketch Tour Portugal, sob a coordenação de Filipa Cardoso e Mário Linhares, publicado pela lisboeta Caleidoscópio.

Festas de Sâo João - Foto: Porto CVB

Continua após a publicidade

Festas juninas em Lisboa, no Porto e em Braga

Santo Antônio (celebrado em 13 de junho) é o padroeiro da capital portuguesa. Já na maior cidade no norte do país é São João (24 de junho) o festejado. Seja como for, a temporada é de comemoração em ambas regiões. As Festas de Lisboa, com 40 eventos, reúnem 16 arraiais e seguem até o fim do mês. No Porto, as Festas de São João terminam em 2 de julho neste ano. Braga também tem uma programação especial até o 25.

QUEM FAZ

Nathalia Molina viaja desde os 5 anos, adora café da manhã e aprecia um bom serviço no turismo. Essencialmente urbana, também tem seus dias de paisagem natural. É jornalista de viagem há 20 anos e ganhou 4 vezes o prêmio da Comissão Europeia de Turismo. Em 2011, criou o Como Viaja: acompanhe no Instagram @ComoViaja e em comoviaja.com.br