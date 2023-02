Stopover da TAP: até 10 dias em Portugal, na ida e na volta da viagem

A companhia aérea portuguesa TAP reformulou seu stopover e agora permite que o viajante pare em Portugal por até 10 dias, tanto no trecho de ida quanto no retorno da viagem. A empresa também divulgou que o programa inclui cerca de 290 ofertas numa parceria com o Turismo de Portugal. São benefícios ou descontos em hotéis, restaurantes, centros comerciais, museus e atividades.

Stopover em Lisboa de até 10 dias - Foto: Turismo de Lisboa

"Queremos manter e melhorar esta ligação com os brasileiros e com a América do Sul. Podemos conectar esses destinos a Portugal e também a dezenas de outros países europeus", disse Christine Ourmières-Widener, CEO da empresa, em evento para a imprensa e operadores de turismo do Brasil, realizado ontem à noite no Consulado de Portugal em São Paulo. Quarta maior companhia aérea presente no Brasil, a TAP transportou 1,6 milhão de passageiros em 2022.

Como funciona o stopover da TAP

O stopover é a parada que a companhia aérea permite que você fique uns dias no país onde ocorre a conexão, sem pagar a mais por isso no bilhete. Na prática, ocorre o seguinte: quem voa do Brasil para um terceiro país pela TAP precisa parar em Lisboa ou Porto para trocar de avião. Em vez de somente fazer a conexão, o viajante que usa o stopover pode ficar no país e tomar o voo para seguir viagem uns dias depois. Quando essa paradinha não é cobrada no bilhete, diz-se que a companhia aérea permite stopover - veja dicas gratuitas sobre Porto (Portugal) para se planejar.

A TAP já tinha esse programa desde 2016, mas permitia apenas 5 dias de permanência em território português. Agora dobrou o período e ainda garante que você pode fazer isso na ida e na volta. Por exemplo, pode parar em Lisboa no meio do caminho antes de chegar ao destino final e no Porto quando estiver voltando para o Brasil. Para voar até outra cidade portuguesa a partir de Lisboa ou do Porto (destinos onde ocorre o stopover), o viajante precisa comprar um bilhete dentro do país. Passageiros do programa ganham 25% de desconto nesses trechos.

A pesquisa do roteiro completo pode ser feita por conta própria diretamente no site www.flytap.pt ou por um agente de viagem. A companhia voa de 11 destinos brasileiros para Portugal, em voos para Lisboa ou Porto, partindo de: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Belém, Fortaleza, Natal, Maceió, Recife, Salvador e Porto Alegre.

Continua após a publicidade

CHECK OUT

No Porto, o Mercado do Bolhão novinho

Após 4 anos fechado para renovação (parte desse tempo por causa da pandemia), o centenário Mercado do Bolhão, no Porto, reabriu no segundo semestre de 2022. Restaurantes. Perca-se nas bancas e lojas desse ícone do Norte de Portugal e prove um pouco de tudo nas comidas típicas de Portugal. Funciona das 8 às 20 horas (sábados até as 18 horas; fechado aos domingos). Site: mercadobolhao.pt.

Comidinhas e cursos na Ribeira, em Lisboa

O Time Out Market Lisboa. Na loja A Vida Portuguesa, há souvenirs genuínos como tachos, cestos e sabonetes. Uma escola de cozinha organiza aulas e workshops para adultos e crianças sobre culinárias asiáticas, risotos e pastéis de nata. A atmosfera no Time Out é tão animada que o Dia de São Valentim, 14 de fevereiro, não será dos namorados, e sim dos solteiros. O mercado vira o Singles Meeting Point, às 18 horas, com banda ao vivo a partir das 21h30. Site: timeoutmarket.com/lisboa.

QUEM FAZ

Nathalia Molina viaja desde os 5 anos, adora café da manhã e aprecia um bom serviço no turismo. Essencialmente urbana, também tem seus dias de paisagem natural. É jornalista de viagem há 20 anos e ganhou 4 vezes o prêmio da Comissão Europeia de Turismo. Em 2011, criou o Como Viaja: acompanhe no Instagram @ComoViaja e em comoviaja.com.br