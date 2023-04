Trem no Aeroporto de Orlando tem estação inaugurada; viagens começam em julho

A estação no Aeroporto Internacional de Orlando foi inaugurada neste 20 de abril. As viagens do trem de Miami a Orlando começam em 5 de julho. A Brightline, empresa que opera o sistema, informou que as vendas de bilhetes começam em maio. A passagem de ida custa a partir de US$ 79.

Além do bilhete individual desde US$ 79, de acordo com a Brightline, a tarifa inicial também terá um passe para famílias, no qual quatro pessoas pagarão até US$199. Na classe Premium, que inclui bebida e comida a bordo e lounge de primeira classe, o valor ficará a partir de US$149 por pessoa.

Trem para Miami, no Aeroporto de Orlando - Fotos: Brightline

O trem de Miami a Orlando levará três horas no trajeto. Diariamente serão dez trens da companhia Brightline em operação, movidos a biodiesel, que podem chegar à velocidade máxima de até 200 km/h em algumas partes do percurso.

O setor de turismo de Miami e Orlando, destinos mais procurados por brasileiros na Flórida, está animado com a possibilidade de atrair visitantes do Brasil, numa mesma viagem, para as duas cidades. Miami aposta na sua gastronomia e Orlando nas novidades dentro e fora dos parques temáticos.

A rota de trem na Flórida, um investimento privado de US$ 5 bilhões, liga Miami (Centro), Aventura (perto do conhecido Aventura Mall), Fort Lauderdale, Boca Raton, West Palm Beach e, a partir de julho, Orlando. Está prevista ainda uma extensão do Brightline até Tampa, onde fica outro parque temático da Flórida, o Busch Gardens, muito buscado por fãs de montanhas-russas.

CHECK OUT

Em Palm Beaches, de Shakespeare a grafites

Festivais ao ar livre e arte urbana estão na programação em Palm Beaches até julho, quando a 33ª edição do Palm Beach Shakespeare Festival apresenta a peça Medida por Medida. O espetáculo gratuito fica em cartaz do dia 6 ao 16, no Carlin Park. Quem curte grafite vai se deparar com A Teoria do Amor de Einstein, de Eduardo Kobra. Um dos mais murais mais visitados, ele fica em West Palm Beach, onde o brasileiro também pintou Hamlet. Localizado em Lake Worth Beach, I Have a Dream, mais recente trabalho do artista, retrata Martin Luther King Jr.

Roteiro de cervejeiro de Fort Lauderdale

Dá para criar o próprio roteiro cervejeiro com o Visit Lauderdale Ale Trail Passport, passe gratuito fornecido pelo órgão que divulga o destino. Resultado de uma curadoria feita por 12 cervejarias locais, ele sugere lugares para a visita e dá direito a descontos. Quem prefere visita guiada pode ir à Funky Buddha Brewery, que oferece tours em grupo ou privados.

QUEM FAZ

Nathalia Molina viaja desde os 5 anos, adora café da manhã e aprecia um bom serviço no turismo. Essencialmente urbana, também tem seus dias de paisagem natural. É jornalista de viagem há 20 anos e ganhou 4 vezes o prêmio da Comissão Europeia de Turismo. Em 2011, criou o Como Viaja: acompanhe no Instagram @ComoViaja e em comoviaja.com.br