Tripulantes de tênis? Na Gol, calçado sustentável vira opção no uniforme

A companhia da camisa de gola polo laranja agora será a primeira do tênis no uniforme. A partir de maio, os 11.000 funcionários da Gol que usam uniforme poderão optar pelo calçado sustentável, que entra para o conjunto de peças disponíveis para o pessoal de ar e de terra. Todo preto, com sola laranja de grafeno, o modelo fabricado pela startup Yuool tem o corpo preto feito a partir de garrafas PET.

Uniforme da Gol terá tênis como opção - Fotos: Edu Viana/Gol

A Gol, que já nasceu em 2001 com um visual fora do convencional, costumava renovar seus uniformes a cada 5 anos. A última mudança foi em janeiro de 2020, com as peças desenhadas pelo estilista Alexandre Herchcovitch. "Resolvemos não ter um prazo para a renovação dos uniformes. A ideia é ir adicionando itens de tempos em tempos. A intenção é trazer sempre itens atemporais à coleção", afirma Jean Carlos Nogueira, Chief People Officer (CPO) da Gol, cargo que responde pelas pessoas e pela cultura na companhia aérea.

Sola de grafeno e corpo feito a partir de PET

Nesta entrevista de domingo, ele conta como surgiu a ideia do tênis para o uniforme e fala também sobre outras ações da Gol relacionadas à sustentabilidade. A companhia aérea, por exemplo, não faz mais o batismo de aeronaves com água, ritual usado no mundo da aviação para festejar a abertura de uma rota, novo modelo de avião ou aposentadoria de um comandante, por exemplo. "Apesar da linda imagem, são utilizados por ação cerca de 3 a 5 mil litros. Ainda que seja empregada água de reuso, consome um recurso precioso, que pode ser economizado", diz o executivo.

Na era do ESG nas empresas, eu quis saber de Jean também que outras medidas práticas a Gol vem tomando para promover a igualdade racial e aumentar a participação feminina dentro da companhia. A empresa assinou a 25by2025, iniciativa global da Associação Internacional de Transporte Aéreo (Iata) para subir em pelo menos 25% o total de mulheres em cargos de liderança e em áreas nas quais a força feminina está sub-representada na aviação.

Confira abaixo a entrevista, realizada por email:

Jean Carlos Nogueira - Foto: Gol

O uso de um calçado confortável foi um pedido dos funcionários da Gol? No ano passado, em visitas aos aeroportos, tivemos a oportunidade de conversar com o nosso time de manutenção, aeroporto e tripulação. Conseguimos refletir sobre seus anseios e poder considerá-los como nossa prioridade. O tênis trará mais leveza e comodidade nas caminhadas pelos aeroportos, sempre em processo de modernização e crescimento. Serão 11 mil pares distribuídos para os colaboradores que usam uniforme e que terão a opção de escolher o tênis para compor o look, promovendo mais conforto, comodidade, flexibilidade e saúde.

Como vocês chegaram a esse modelo e cores? A sugestão de desenho partiu da Yuool? A parceria foi desenvolvida a quatro mãos. O modelo e materiais foram escolhidos de acordo com o que se encaixava melhor nessa operação, garantindo um tênis mais resistente e que proporcionasse maior segurança aos colaboradores, sem deixar de lado as cores da nossa marca.

A Gol renova seus uniformes de 5 em 5 anos. O que pensam para 2025? Quem será o responsável pela coleção? Resolvemos não ter um prazo para a renovação dos uniformes. A ideia é ir adicionando itens de tempos em tempos, como está sendo feito com o tênis agora, para que a gente ofereça mais conforto aos nossos colaboradores. A intenção é trazer sempre itens atemporais à coleção.

A Gol nasceu já com um uniforme fora do convencional. Inovar na imagem do funcionário também importa para conquistar o cliente final? Sim, pode ser importante para conquistar o cliente. O atendimento presencial é um dos principais pontos de contato entre a companhia aérea e seus passageiros, e a imagem dos funcionários pode influenciar a percepção dos clientes sobre a qualidade do serviço. Um uniforme atualizado e moderno pode ajudar a transmitir inovação e excelência, reforçando a imagem da companhia aérea como uma empresa moderna e preocupada em atender às necessidades dos clientes. Além disso, roupas bem desenhadas e confortáveis podem ajudar os funcionários a se sentirem mais confiantes no trabalho, o que também pode refletir em um melhor atendimento. No entanto, é importante ressaltar que a imagem dos funcionários não é o único fator. A qualidade do serviço, a segurança dos voos e a eficiência do atendimento também são importantes para garantir a satisfação dos passageiros e a fidelidade à companhia aérea.

Desde 2021, a Gol tem a campanha de venda de compensação de carbono. Que outras ações sobre sustentabilidade na aviação a companhia teve? Em abril de 2021, a companhia anunciou seu compromisso com o balanço líquido zero de carbono até 2050, sendo a primeira no Brasil a fazer isso. A Gol se apoia em 4 pilares com vista à neutralização total: utilização de aeronaves tecnologicamente mais avançadas, que propiciam menor consumo e emissão de CO²; melhorias operacionais contínuas (otimização do espaço aéreo e das operações em solo); uso de combustível sustentável (SAF, sigla em inglês para sustainable aviation fuel); e medidas baseadas no mercado, como a compensação voluntária de carbono pelos clientes. Em 22 de março de 2022, Dia Mundial da Água, a Gol anunciou mudanças no batismo de aeronaves, que agora é feito por meio de um filtro do Instagram, de maneira virtual. O ritual do batismo é uma tradição mundial. Assim que o avião pousa no aeroporto, dois caminhões do Corpo de Bombeiros lançam jatos de água, que formam um arco ao redor do avião, e ele é considerado batizado. Apesar da linda imagem, são utilizados cerca de 3 a 5 mil litros de água. Ainda que seja de reuso, a ação consome um recurso precioso, que pode ser economizado. Outra ação que podemos destacar é que, há mais de 12 anos, a Gol desenvolve estudos e ações para mitigar o impacto de suas operações no meio ambiente. A companhia já operou, há quase uma década, mais de 360 voos com bioquerosene, por exemplo. Com relação às fontes dos combustíveis sustentáveis de aviação no Brasil, que é a solução definitiva para descarbonização do setor, todas são bem-vindas. A escalabilidade da produção e os custos são, hoje, o desafio. A Gol vê um grande potencial de desenvolvimento socioeconômico local na evolução da cadeia produtiva do SAF.

A Gol assinou a 25by2025, iniciativa global da Iata para aumentar em pelo menos 25% a participação de mulheres na aviação. Na prática, o que a companhia tem feito para isso? A companhia tem um programa chamado Voar com Elas, que busca incentivar mulheres a ingressarem no setor de aviação e promover a igualdade de gênero na empresa. Além disso, oferece oportunidades de desenvolvimento e treinamento para seus funcionários, incluindo programas de qualificação para posições de liderança. Hoje 36,7% dos cargos de liderança na Gol já são ocupados por mulheres.

Além da iniciativa para ampliar a participação feminina, a Gol tem ações para aumentar a quantidade de negros em posições de liderança na companhia? Demos um importante passo em nossa agenda de diversidade aderindo ao Pacto de Promoção da Equidade Racial. A iniciativa foi criada por um grupo de especialistas na questão racial brasileira e ajudará a orientar as ações da Gol. Além disso, apoiamos o Projeto Pretos que Voam, do Quilombo Aéreo, primeiro coletivo negro da aviação brasileira. Recebemos na sede da Gol a primeira turma de comissários formados pelo projeto. Os alunos conheceram diversas áreas da empresa e participaram de rodas de conversa com o presidente e outros membros da alta liderança da Gol. Na ocasião, contamos ainda com a participação de Preto Zezé, presidente da Central Única das Favelas (Cufa), que ressaltou a importância de as empresas reconhecerem a necessidade de mudanças, dialogarem sobre o tema e atuarem para reduzir desigualdades. A Cufa é uma das organizações que se tornaram parceiras do Instituto Gol desde 2021.

Como a Gol trabalha para conscientizar viajantes e funcionários sobre a importância da sustentabilidade, para além da compensação de carbono? A Gol tem implementado diversas iniciativas. A companhia tem adotado medidas para reduzir o consumo de plásticos a bordo, como a substituição de copos e talheres descartáveis por utensílios reutilizáveis. Além disso, a empresa está implementando um programa de reciclagem para os resíduos gerados nos voos. Tem investido em tecnologias mais eficientes para reduzir o consumo de combustível em seus aviões, o que resulta em menores emissões de gases de efeito estufa. Também tem implementado medidas para diminuir o gasto de energia em seus escritórios e instalações. A empresa tem buscado outras empresas e organizações para desenvolver projetos e iniciativas sustentáveis em conjunto, como a parceria com a World Wildlife Fund (WWF), para promover a conservação da biodiversidade na região amazônica.

