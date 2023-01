Turismo em Brasília, um roteiro com cultura e natureza. E sem previsão

Vários destinos no Brasil estão na nossa lista para futuras viagens. Fazer turismo em Brasília, Belo Horizonte e Porto Alegre são algumas das ideias. Isso não me sai da cabeça nesta semana, desde que assisti pela TV à barbárie promovida na sede dos 3 poderes brasileiros no dia 8 de janeiro.

Foi em família que estive na capital federal pela primeira vez. Era adolescente e viajei com minha mãe e meus irmãos. Visitamos a Esplanada dos Ministérios, a Catedral Metropolitana, o Congresso Nacional e a Torre de TV.

Eu me lembrava vagamente de lá quando, como repórter, voltei a Brasília para cobrir a Reforma da Previdência em 1999. Dessa vez, vi tudo com olhos de adulta e profissional de imprensa, porém mais preocupada em entender o tal fator previdenciário.

Palácio do Planalto: os traços de Oscar Niemeyer -

Turismo em Brasília? Por que não? Eu já estive em Washington em 2005 e escrevi até uma capa para o Turismo do Jornal da Tarde, quando editava o caderno para a antiga publicação do Grupo Estado. Na ocasião, aproveitei a ida aos Estados Unidos para cobrir o principal evento do setor de viagens do país - IPW (sigla para International Pow Wow), naquela época chamado apenas de Pow Wow.

Em Washington, tive uma aula de história dos Estados Unidos. Em Brasília, meu roteiro imaginado vai além dos acontecimentos, os passados e os atuais. Me falta voltar para explorar com calma os prédios saídos dos desenhos de Oscar Niemeyer, o Plano Piloto de Lucio Costa, a arte e os azulejos de Athos Bulcão, os parques da capital do país e o entorno natural com cachoeiras e chapadas.

Fiquei animada quando soube pelo noticiário que a primeira-dama, Janja, pretendia voltar com os móveis originais do Palácio do Planalto e, depois do tombamento de todas as peças, retomar as visitas turísticas ao prédio criado pelo nosso mais famoso arquiteto. Agora sabe-se lá quando - e se - isso será possível.

Fora os trabalhos para repor e restaurar tudo o que foi quebrado. Se os prejuízos ainda seguem sendo contabilizados - só no Congresso Nacional devem ultrapassar os R$ 7 milhões -, não dá para imaginar quando uma visita para apreciar arquitetura e arte será possível. Tanto do ponto de vista objetivo (pelas instalações e peças em si) quando do subjetivo (pelo baixo astral dos acontecimentos de 8 de janeiro). O clima segue fervendo em Brasília, e não é pelo calorão no Planalto Central.

CHECK-OUT

Inhotim de graça por 2 dias, sempre no fim do mês

De fevereiro deste ano a janeiro de 2024, todo último domingo do mês tem ingresso livre em Inhotim, resultante do patrocínio da B3, a Bolsa de Valores do Brasil, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Combinação entre jardim botânico e museu, Inhotim (60 km de Belo Horizonte) também oferece entrada grátis a cada última quarta do mês. Reserva de bilhetes pagos (inteiro a R$ 50) e gratuitos pela plataforma Sympla.

Atividades do povo Guarani em museu de SP -

Em museu indígena, férias com tradições do povo Guarani

Artesanato com sementes, peteca, arco e flecha, pinturas corporais, apresentações de danças-rituais e contação de histórias tradicionais do povo Guarani. Todas as atividades estão na programação do Museu das Culturas Indígenas (MCI), nos fins de semana de 14/1 (das 15h às 16h30) e 15/1 (das 14h às 15h30) e 28/1 (das 10h às 12h) e 29/1 (das 16h às 18h). A instituição fica na zona oeste de São Paulo; ingresso inteiro a R$ 15 também na Sympla.

