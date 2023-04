'Um mundo melhor passa pela mudança no modo de viajar'

O trajeto: inovação, inclusão, diversidade e conservação do meio ambiente. O desembarque: uma maneira diferente de viajar. O desenvolvimento econômico justo de destinos turísticos passa por sustentabilidade e digitalização, como me explica Daniel Zanetti, diretor da WTM Latin America, nesta entrevista de domingo. A versão latino-americana da WTM London, uma das referências mundiais do setor, chega à sua 10º edição em São Paulo, no Expo Center Norte, de amanhã até quinta.

Chile participa da WTM em São Paulo: brasileiros são 2º país em total de visitantes - Foto: Sernatur

Voltada apenas para empresas e órgãos do setor de turismo, a WTM Latin America 2023 tem painéis divididos em 3 áreas: tecnologia, transformação e tendências. "Para além do business e do networking, estamos pautados em apoiar o setor na construção de um novo tempo e rumo a novos horizontes, com base em descobertas, inovação e aprendizado. É um chamado para um mundo melhor que, sem dúvida, passa pela mudança no modo de viajar, que é consequência da mudança de um estilo de vida", afirma Daniel.

A sustentabilidade nas viagens é um dos principais assuntos abordados nas edições da da WTM Latin America desde seu lançamento em São Paulo, em 2013. Após o início da pandemia, em 2020, o tema ganhou força, porém, ainda há um bom caminho a ser percorrido. Neste ano, a organização entrega o 3º Prêmio de Turismo Responsável. São 6 categorias: Melhores soluções para gestão de resíduos plásticos; Melhores conexões significativas; Melhores modelos de compras locais, artesanato e alimentação; Abordando as mudanças climáticas; Melhores soluções para a promoção da diversidade e inclusão; e Melhores iniciativas para a conservação da natureza.

Confira abaixo a entrevista, realizada por email:

Daniel Zanetti - Foto: Divulgação

Nos 10 anos de existência da WTM Latin America, o que mudou no modo de viajar dos brasileiros? Essa pergunta é, talvez, a mais difícil de responder porque o mundo mudou nestes 10 anos, de modo geral, e ao longo dos últimos três, com a pandemia, em particular. Isso porque o modo de viajar é um reflexo do nosso comportamento, da forma como escolhemos viver e, para mim, estes últimos três anos foram um grande divisor de águas em termos de comportamento. Eu poderia listar aqui uma série de pequenos comportamentos que, de longe, não refletem a realidade atual - inclusive porque, considerando a pandemia, ela ainda está em curso. E foi exatamente essa reflexão que nos levou para a inspiração temática deste ano: Explore Novos Horizontes. Nesta edição, para além do business e do networking, estamos pautados em apoiar o setor na construção de um novo tempo e rumo a novos horizontes, com base em descobertas, inovação e aprendizado. É um chamado para um mundo melhor que, sem dúvida, passa pela mudança no modo de viajar que, por sua vez, é consequência da mudança de um estilo de vida. Apenas para dar um único exemplo, os nômades digitais estão aí para provar, cada vez mais, que é possível trabalhar e viajar ao mesmo tempo. Além disso, a maneira de se preparar, pesquisando os destinos e a compra de pacotes mudou muito com a digitalização dos serviços. A participação do digital não somente influencia a decisão como tem participação importantíssima em todo o processo e, no meu entendimento, com a mudança de hábito da população, no geral, o digital terá cada vez mais participação ativa. Com isso, o desafio das empresas é e continuará sendo incorporar o digital no processo de vendas e serviços ao mesmo tempo em que tenta dar um toque pessoal, humano, nas relações.

Que tendências pós-pandemia tendem a permanecer entre os viajantes brasileiros? São inúmeras as tendências pós-pandemia, a começar pelo próprio desejo de viajar, passando por viagens terrestres como uma alternativa para o aéreo, pela conscientização da importância do agente de viagens e pela necessidade de entender, trazer soluções inovações para o nosso setor de forma ampla, plural e completa. Neste ano, nós teremos um palco que tratará exclusivamente destas tendências: é o Explore Trends. Ele reunirá especialistas de mercado e representantes de institutos e pesquisas para debater o presente e o futuro com base em novos comportamentos do viajante e em novos caminhos trilhados. A preocupação com a sustentabilidade já é um fato na indústria do turismo ou ainda é um desejo para o futuro? A sustentabilidade é um tema urgente globalmente. E, de um lado, podemos afirmar que a preocupação com essa temática já é um fato na indústria do turismo. A preocupação. Isso porque, de outro, também é fato que nós, como indústria, ainda temos muito a nos desenvolver, inclusive em nosso evento, embora sejamos pioneiros nos debates relacionados às práticas responsáveis no turismo. Uma questão que reforçamos muito em relação à temática da sustentabilidade é que precisamos provocar mudanças positivas em toda a indústria de viagens e turismo. E isso deve acontecer em organizações de todos os portes, incluindo empreendedores individuais, pequenos e grandes negócios, no caso da iniciativa privada. Além disso, é importante ter em conta que a proposta de soluções a desafios que são fundamentais para o avanço da nossa atividade de forma responsável passa por temas como mudanças climáticas, gestão de resíduos plásticos, conservação da natureza e promoção da diversidade, inclusão. Além disso, precisamos olhar para os benefícios que o turismo traz para as comunidades, com modelos de compras locais e conexões significativas entre o turista, o anfitrião e o local visitado. Esses aspectos todos serão amplamente debatidos e apresentados na 3ª edição do Prêmio de Turismo Responsável, que será entregue no dia 4 de abril, no palco do Explore Transformation. O teatro também trará debates, palestras e cases centrados em temas como diversidade, inclusão, sustentabilidade e ESG, com foco em dados e experiências para alertar agentes de viagens, operadores de turismo e toda a cadeia a repensar seus processos e somar esforços no combate aos desafios que impactam a atividade turística, de forma ampla e global.

A sustentabilidade influencia a decisão de viagem dos brasileiros ou é preciso trabalhar mais essa questão da sustentabilidade entre os viajantes do país? Sim, para os dois questionamentos. E uma complementação: para além de trabalhar a questão da sustentabilidade entre os viajantes do país, é preciso integrar toda a cadeia nesse pensamento: viajantes, operadores turísticos, agentes de viagem, empresas de receptivo, destinos e até mesmo os demais negócios que atuam na jornada de viagem, incluindo lavanderias, bares, restaurantes e atrativos turísticos. Ou seja, toda indústria precisa fazer parte deste diálogo e da busca de caminhos alternativos e soluções para transformar destinos em lugares melhores para se viver e se visitar - nesta ordem. Se comparamos os destinos mais procurados pelos brasileiros antes e depois da pandemia, eles se mantêm basicamente os mesmos. O que é preciso para novos destinos entrarem para essa lista de viagens do brasileiro? Em uma resposta imediata, eu diria que, de um lado, há viajantes que buscam destinos consolidados e reconhecidos por seus atrativos - especialmente os naturais, os de aventura, os focados em roteiros de família e por aí afora. Com isso, quero dizer que quem nunca conheceu neve, provavelmente, vai buscar um destino "de entrada", que caiba no bolso, que permita uma primeira imersão, inclusive com os atrativos (provavelmente, que nunca esteve em um destino de neve não sabe esquiar e não vai procurar os grandes centros de esqui em sua primeira viagem). De outro, estes mesmos destinos se valem desta consolidação e focam sua projeção a partir destes atrativos, não valorizando aspectos como cultura, gastronomia e outras oportunidades. Mas é preciso lembrar que há destinos que são inquietos e que buscam novas oportunidades de mostrar seu potencial para diversos públicos a todo tempo. No Brasil, temos destinos assim. É o caso do Mato Grosso do Sul, que é fortemente consolidado, reconhecido nacional e internacionalmente, e que neste ano trabalhará a difusão de uma rota gastronômica na WTM. É uma nova oportunidade de viagem para o mesmo destino, que se abre para novos perfis de públicos. Por tudo isso, penso que, tanto para novos destinos entrarem na lista de viagens como para destinos tradicionais ampliarem seu potencial, é preciso pensar amplamente em seu potencial e atuar com uma estratégia clara, aproveitando as oportunidades com respeito e sustentabilidade. Inclusive porque não basta entrar em uma nova lista de viagens. É preciso se manter nela.

Nos expositores desta edição da WTM, há empresas de tecnologia, companhias aéreas low cost e operadoras de turismo. Mas, entre os órgãos de turismo, estão mais destinos no Brasil, na América Latina e no Caribe, exceção feita a alguns destinos novos (como a estreante Bósnia) e badalados entre os brasileiros (como Maldivas, que vem pelo 2º ano).Os viajantes brasileiros ainda não voltaram a ser interessantes para destinos internacionais como Estados Unidos (só com os representantes da Flórida), Canadá e os clássicos da Europa? Por quê? Influência da pandemia, da economia brasileira, dos dois ou de nenhum deles? Entendo que não podemos deixar de considerar que os viajantes brasileiros são prioridade para inúmeros destinos e vêm mantendo ou ampliando espaço. Nas regiões da América Latina e Caribe, vimos exemplos como o Chile, onde somos o segundo maior emissor de viajantes internacionais, o que motiva iniciativas do governo e do Sernatur, órgão oficial de turismo do destino. Esse é um ponto que precisa ser reforçado. Na mesma medida, precisamos ter em mente o impacto do desafio dos custos em passagens aéreas, como sendo um fator importante - ou determinante, em alguns casos - na decisão dos destinos que os viajantes escolhem. E, automaticamente, tira o turista brasileiro de um, digamos, mapa de prioridades. Mas entendo que essa pergunta seria mais bem respondida pelos próprios representantes destes outros destinos internacionais. Essa é uma boa lição de casa para nós.

