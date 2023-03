Uma experiência de luxo e tranquilidade no Four Seasons Cidade do México

Um refúgio em meio ao frenesi. Colado ao movimentado Paseo de La Reforma, o Four Seasons Cidade do México funciona numa construção em estilo colonial, com um delicioso pátio central, em torno de um chafariz. Da tradicional arquitetura espanhola ao paisagismo, tudo colabora para a sensação de paz, ao ar livre.

No meio da frenética Cidade do México, o pátio tranquilo - Fotos: Nathalia Molina @ComoViaja

Pela entrada discreta, é impossível imaginar o mundo que se abre após a elegante recepção do hotel. Um corredor com aconchegantes salas, onde livros, um piano e a emblemática figura de Frida Kahlo dividem espaço em equilíbrio. Na sequência, antes do pátio ao ar livre, fica a confeitaria Pan Dulce.

Logo que cheguei ao Four Seasons, para uns dias na Cidade do México a convite da marca, me sentei ali, sob um ombrelone, antes de ir para o quarto. Pedi um café e um docinho com creme pâtissière, uma das várias gostosuras, que podem ser acompanhadas também por champanhe. A Pan Dulce movimenta uma das bordas do pátio, demarcadas por corredores cobertos por arcos.

Sala na área da recepção

Na ponta oposta, o restaurante Zanaya e o bar Fifty Mils atraem gente da cidade para desfrutar de pratos com ingredientes locais e drinks autorais. O Zanaya serve também o café da manhã e o brunch de domingo. O Fifty Mils já foi eleito um dos 50 melhores bares do mundo, em 2018.

Completa a ótima gastronomia do Four Seasons Mexico City o italianíssimo Il Becco, quebrando todos os paradigmas de quem mora em São Paulo e fica mal acostumada a ter boa massa com facilidade. Num jantar, experimentei uma deliciosa no restaurante, com vinho tinto.

Nos quartos, conforto e amenities

Para o espaço central da construção, onde se situam a confeitaria Pan Dulce, o restaurante Zanaya e o bar Fifty Mils, estão voltadas as janelas da maioria dos 240 quartos do hotel. É gostoso abrir as janelas pela manhã e ver o interior do pátio, após uma noite de descanso.

Conforto e bom serviço

Um banho de banheira e um chá organico disponível para preparo na acomodação podem anteceder a cama king size, macia na medida. No apartamento, há ainda uma mesa, para trabalho ou refeição de room service, máquina de café e cosmeticos L'Occitane.

Experiência com excelente serviço

O serviço do hotel é irretocável. Poucas vezes fiquei num hotel no qual não tivesse alguma observação a fazer. Todos os funcionários dispensam um cuidadoso atendimento aos hóspedes, dos garçons aos recepcionistas.

Os concierges integram a associação Les Clefs d'Or. Eles podem ajudar tanto em programas na Cidade do México quanto experiências diferentes em lugares fora do centro da capital. Algumas organizadas pelo Four Seasons são um roteiro a Teotihuacán com voo de balão sobre o sítio arqueológico e um almoço em Xochimilco preparado pelo chef do Four Seasons com chegada de helicóptero aos canais.

Ingredientes mexicanos

Ainda que você não escolha fazer algum programa no estilo, estar uns dias no Four Seasons Mexico City garante uma doce lembrança da capital do país. Por ali, o dia começa com o buffet de café da manhã do Zanaya. Segue com a vida em torno do pátio, a deliciosa gastronomia e os momentos relaxantes na piscina. E se encerra no conforto do quarto do hotel, para repor as energias gastas.

Os vizinhos bairros de Roma e Condesa convidam a caminhadas por agradáveis ruas arborizadas. Me senti numa cena do filme (lembra do vencedor do Oscar?)

CHECK OUT

Gastronomia e tequila na costa do Pacífico

Outros dois hotéis completam a lista da rede no México. No fim do ano passado, o grupo abriu o Resort Tamarindo, em Jalisco, diante do Pacífico. A reserva de cerca de 12 km² oferece aos hóspedes atividades para explorar a biodiversidade da natureza e da gastronomia mexicana. Já o Resort Punta Mita, em Nayarit, na mesma costa, permite que o hóspede faça a própria tequila, numa das experiências disnponíveis. Após a recente renovação, ganhou um bar dedicado ao mezcal, bebida tradicional mexicana.

Hotel no Napa Valley - Foto: Four Seasons

Novos Four Seasons nos EUA e no Mar Vermelho

Dois destinos americanos queridos pelos brasileiros ganharam hotéis da marca Four Seasons nos últimos anos. O Resort and Residences Napa Valley fica numa vinícola da Califórnia. Spa, vinhedos de Cabernet Sauvignon e gastronomia estão nos dias na região. Ao sul do país, o Hotel and Private Residences New Orleans ressalta a riqueza cultural local. Nos bares e restaurantes do empreendimento, ela se traduz nas criações dos chefs Alon Shaya e Donald Link. Do outro lado do globo, o grupo anunciou uma propriedade no Mar Vermelho, com cerca de 150 quartos, seis restaurantes e lounges, spa, marina, campo de golfe e um centro de descoberta marinha e mergulho. Das duas praias, uma será reservada aos adultos.

QUEM FAZ

