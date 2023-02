Viagem no Carnaval com folia ou não? Ou melhor, lugar cheio ou vazio?

E aí, o que você vai fazer no feriado? Quem gosta de folia está doido por um Carnaval como os de antes da pandemia. O retorno àquela livre alegria - lembrando da vacinação sempre, meu povo - deve lotar os tradicionais destinos carnavalescos. Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador e Porto Seguro se revezam entre os 3 primeiros lugares no ranking de destinos mais procurados pelos brasileiros.

Isso também se reflete no Google. As buscas por "Carnaval no Rio de Janeiro 2023" superaram 250% nos últimos 30 dias, enquanto as pesquisas por "Carnaval em SP" subiram além dos 170% e por "Carnaval de Salvador" aumentaram mais de 130%.

Carnaval no Rio de Janeiro: Blocos de rua - Foto: Fernando Maia/Riotur

Nessa mesma ordem, as 3 cidades também respondem pelo maior número de consultas realizadas no buscador Kayak. Na agência online Viajanet, são os destinos para os quais foram compradas mais passagens no Carnaval; Salvador se manteve no 3º lugar, mas São Paulo passou o Rio.

Se você vier para a capital paulista, dê uma olhada nestas listas com lugares para se hospedar bem avaliados em sites de reserva: hotéis na Avenida Paulista, hotel perto do Aeroporto de Congonhas ou próximo a Guarulhos. Caso vá curtir o Carnaval carioca, deixo aqui minhas sugestões de botecos no Rio e dicas para usar o VLT Rio e visitar o Aquario do Rio de Janeiro.

Ao lado de samba e axé, o frevo de Pernambuco é trilha sonora querida dos foliões. Recife também aparece entre os destinos mais buscados pelos brasileiros, considerando que muitos deles vão subir e descer as ladeiras da vizinha Olinda. O levantamento da Associação Brasileira de Agências de Viagens (Abav) mostra que Rio de Janeiro, Salvador, destinos da Bahia como um todo, Recife e São Paulo foram os mais procurados.

Pernambuco e seu frevo - Foto: Arquimedes Santos/Prefeitura de Olinda

Continua após a publicidade

Ainda sobre destinos carnavalescos, Belo Horizonte (a cada ano com mais blocos) também promete sacudir os visitantes. Como ocorre em outras cidades, a folia toma gradualmente as ruas. Quem estiver na capital mineira hoje, por exemplo, tem a chance de participar do primeiro bloco do Brasil com banda totalmente formada por integrantes com deficiência visual. O Cabra Cega embala a galera com forró, a partir das 10 horas, no bairro de Santa Tereza.

Destinos no Nordeste e badalados como Campos do Jordão

Então, para fugir de muvuca, basta evitar lugares com folia? Para cair nos braços do sossego, é melhor incluir mais alguns na lista. Destinos do Nordeste e cidades badaladas como Florianópolis e Campos do Jordão (SP) tendem a encher de gente durante a primeira longa folga de 2023. Eles podem até não ter ruas repletas de blocos, axé, frevo e desfiles de escola de samba. Mas, depois de 2 anos de Carnaval suspenso ou em marcha lenta, muita gente quer aproveitar a folga longa para viajar sem a sombra da covid.

Atrás do Rio, Porto Seguro aparece no top 3 da Decolar (antes de São Paulo) e da 123milhas (à frente de Natal). Na CVC, o destino baiano, Maceió e Natal lideram as reservas para o Carnaval. Ok, ainda estamos falando de Bahia, onde a festa extrapola Salvador. No entanto, na CVC, as 3 cidades também lideram nos 2 feriados seguintes: Páscoa e Tiradentes. São destinos conhecidos e desejados pelos brasileiros independentemente da época do ano.

Foto: Estadão

Voltando ao Carnaval, Florianópolis completa a lista da Booking, depois de Rio e São Paulo, dos destinos nacionais mais reservados até 7 de fevereiro, tanto por brasileiros quanto por estrangeiros. Lugares conhecidos e perto das capitais também esperam um movimento grande. A paulista Campos do Jordão deve receber 80 mil visitantes no feriado e a taxa de ocupação em seus cerca de 240 meios de hospedagem, entre hotéis e pousadas, pode superar 80%, segundo a Associação Comercial e Empresarial (ACE) da cidade.

CHECK OUT

Continua após a publicidade

12 navios com 119 mil desembarques

Durante o Carnaval, 12 navios estarão no nosso litoral, de acordo com a CLIA Brasil, associação das empresas de cruzeiros. O número considera os que já participam da temporada de verão no Brasil e os de passagem, vindos de longas rotas. As embarcações das companhias MSC Cruzeiros, Costa, Silversea, Azamara e Holland America, devem gerar 119 mil desembarques de cruzeiristas. Por aqui, cada um deixa em média R$ 605,90 nas escalas e R$ 770,97 nas cidades de embarque e desembarque do roteiro, segundo estudo da CLIA Brasil.

Mais ônibus do que antes da pandemia

O Carnaval 2023 deve ter 25% mais ônibus para atender os viajantes em comparação com o feriado de 2020, segundo levantamento da Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros (Abrati) divulgado pelo Ministério do Turismo. Os destinos mais procurados incluem o trio carnavalesco mais popular (Rio, Salvador e São Paulo), além de BH, as mineiras Ouro Preto e Diamantina e destinos de praia no estado do Rio.

Campanha contra violência e preconceito

Divulgar para os turistas estrangeiros as manifestações culturais do Brasil e combater a violência e o preconceito no Carnaval. Esse é o mote da campanha proposta pelo presidente da Embratur, Marcelo Freixo, e pela ministra da Cultura, Margareth Menezes, numa parceria entre os 2 órgãos. Freixo também se reuniu em janeiro com o ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, para falar sobre o assunto. Acertaram o fortalecimento do Disque 100, que recebe denúncias de grupos vulneráveis: idosos, pessoas com deficiência, crianças e adolescentes, LGBTQIA+, povos originários, comunidades tradicionais e quem sofre com racismo.

QUEM FAZ

Continua após a publicidade

Nathalia Molina viaja desde os 5 anos, adora café da manhã e aprecia um bom serviço no turismo. Essencialmente urbana, também tem seus dias de paisagem natural. É jornalista de viagem há 20 anos e ganhou 4 vezes o prêmio da Comissão Europeia de Turismo. Em 2011, criou o Como Viaja: acompanhe no Instagram @ComoViaja e em comoviaja.com.br