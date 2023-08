Vistos para os EUA devem bater recorde, superando 1,2 milhão de emissões

A embaixada e os consulados americanos no Brasil processam, em média, 6 mil vistos por dia, de acordo com informações do Consulados dos Estados Unidos em São Paulo. Em 2023, a emissão deve bater recorde por aqui, superando 1,2 milhão de vistos americanos emitidos nos 5 postos, localizados em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Porto Alegre.

A recuperação das viagens para os Estados Unidos segue contínua, mas o número de visitantes brasileiros ainda está distante dos 2,1 milhões de 2019. No ano passado, o fluxo de turistas do Brasil ultrapassou 1,2 milhão, enquanto o total apenas no 1º semestre de 2023 já atingiu 710 mil.

Isso é resultado do trabalho que vem sendo feito para levar os turistas de volta às cidades e aos parques americanos, ressaltou o cônsul comercial dos Estados Unidos em São Paulo, Elmer Richardson, durante o Visit USA 2023, realizado na semana passada em São Paulo. Eu costumo ir ao evento anual, voltado para agentes de viagens, para me inteirar sobre o fluxo de viajantes do Brasil e as novidades que os destinos americanos apresentem. Dessa vez, não foi possível porque eu estava em viagem pelo Nordeste.

SIGA @ComoViaja no Instagram para acompanhar viagens e dicas

Premium Outlet, entre os prediletos dos brasileiros para compras - Foto: Visit Orlando

O Brasil é um dos principais mercados internacionais para os Estados Unidos, especialmente importante pelos nossos gastos por lá. Com a presença de 500 agentes de viagens, o evento em São Paulo reuniu 38 expositores de destinos e atrações americanas e operadoras brasileiras que trabalham com produtos nos Estados Unidos. Depois, foi realizado também em Campinas.

Durante o Visit USA 2023, o cônsul-geral dos Estados Unidos em São Paulo, David Hodge, destacou que o turismo nos Estados Unidos responde por 9,5 milhões de empregos no país, promovendo o crescimento econômico.

Continua após a publicidade

CHECK OUT

Visit Orlando: trem para Miami e atrações fora dos parques

A chegada do trem de Miami a Orlando foi destaque no evento. O começo das operações do Brightline na estação da cidade dos parques da Flórida continua indefinida; a data de 1º de setembro foi adiada. O destino favorito dos brasileiros nos Estados Unidos também divulgou seus atrativos além dos brinquedos de diversão, incluindo atividades ao ar livre, esportivas e gastronômicas.

Disney: nova área no Epcot e a abertura da atração da Moana

The Walt Disney Company completa 100 anos em 2023, e a festa se mantém com novos atrativos no complexo em Orlando. O Walt Disney World Resort ganha: Journey of Water, a atração da Moana, no Magic Kingdom; e um novo espetáculo noturno e o World Celebration no Epcot, bairro com jardins e festivais a cada estação.

Festivais no Epcot: Food & Wine - Foto: Mariah Wild/WDW

Kissimmee: aluguel de casas na Flórida

Continua após a publicidade

O destino também esteve no Visit USA 2023 mostrando opções de imóveis na Flórida, de pequenos a mansões de 15 quartos. Muitos brasileiros escolhem alugar casas na Flórida para diminuir os custos de hospedagem. Em geral, as pessoas dizem que ficaram num condomínio em Orlando, mas geograficamente costumam estar na vizinha Kissimmee, cidade a 25 minutos do aeroporto internacional.

Hertz: carros elétricos para rodar nos Estados Unidos

A locadora dispõe de Tesla Model 3, Tesla Model Y e Polestar 2 em sua frota para aluguel nos Estados Unidos. De acordo com a Hertz, no 1º semestre de 2023, os carros elétricos corresponderam a 11% das locações de veículos para usar no país. O pagamento pode ser feito no Brasil, em reais e parcelados em até 10 vezes sem juros.

QUEM FAZ

Nathalia Molina viaja desde os 5 anos, adora café da manhã e aprecia um bom serviço no turismo. Essencialmente urbana, também tem seus dias de paisagem natural. É jornalista de viagem há 20 anos e ganhou 4 vezes o prêmio da Comissão Europeia de Turismo. Em 2011, criou o Como Viaja: acompanhe no Instagram @ComoViaja, no WhatsApp, no Threads e em comoviaja.com.br