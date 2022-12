No Dia do Samba, uma lista de rodas para curtir no Rio de Janeiro

Após quase dois anos de jejum por causa da pandemia, as rodas de samba voltaram com força total ao Rio de Janeiro, cidade que viu nascer o ritmo e o tomou como uma de suas mais genuínas expressões de identidade. Grupos tradicionais tiveram que se reinventar e algumas novidades surgiram depois do afrouxamento das medidas de distanciamento social. Graças à vacinação, os encontros voltaram a acontecer.

Samba do Trabalhador

Moacyr Luz, criador do Samba do Trabalhador

Fundado pelo sambista Moacyr Luz em 2005, a inspiração para o nome veio pelo dia de suas apresentações, todas às segundas-feiras, no Clube Renascença. Pois, ao contrário da maioria das profissões, as folgas dos músicos são sempre às segundas, dia em que Moacyr aproveitou para reunir seus amigos do samba. Nos seus 16 anos, o encontro, conhecido pelo seu engajamento social, tem cinco álbuns lançados e três prêmios da Música Brasileira.

Segundas-feiras, das 17h às 20h. Renascença Clube: Rua Barão de São Francisco, 54 - Andaraí. R$ 30,00 (meia-entrada com 1kg de alimento). Classificação: 18 anos.

Beco do Rato

A casa de samba Beco do Rato passou por uma ampliação dos seus serviços, e está vivendo um novo momento. Com samba todos os dias, o botequim tem data fixa para o Pagode do Arlindinho, às segundas-feiras, e para o Encontros Casuais, às quintas-feiras. Dentre as novidades, está o cardápio com clássicos da culinária carioca, como: amendoim torrado, cachorro quente, e canudinho de sinal. Já as bebidas à base de gim homenagem músicas e sambistas, se destacando o “Amor Calmo”, que leva Tanqueray, Flor de Sevilla, com suco de maracujá e xarope de gengibre; e o “Virada”, limão taiti, água tônica e xarope de maçã verde.

De segunda à sábado, das 18h às 2h. Domingo, das 11h às 21h. Beco do Rato: Rua Joaquim Silva, 11 - Lapa. A partir de R$ 25.

Samba Independente dos Bons Costumes

Criado em 2015 por dez amigos na Praça Tiradentes, Centro do Rio, o Samba Independente dos Bons Costumes (SIBC) tem por marca a irreverência e a originalidade. O grupo se destaca por composições próprias e releituras que exaltam grandes nomes da história da Música Popular Brasileira.

Quinta-feira, das 21h30 às 5h. Centro Cultural Fundição Progresso: Rua dos Arcos, 24 - Lapa. A partir de R$ 20. Classificação: 18 anos.

Samba PedeTeresa

A Roda de Samba PedeTeresa nasceu em 2013 aos pés do bairro de Santa Teresa como uma reunião de amigos. Conhecido pelo seu engajamento social, o Grupo encara o samba como uma expressão de resistência, manifestação da cultura negra e circulação de saberes. Desde dezembro de 2021, após o afrouxamento das medidas sanitárias, o Grupo se reúne na Praça Tiradentes, Centro do Rio, onde se criou uma cadeia ativa de cultura, com uma feira de gastronomia, moda, artesanato e artes plásticas, dando espaço para o empreendedorismo local.

Primeiras e terceiras sextas-feiras do mês, das 19h às 22h. Praça Tiradentes - Centro. Gratuito.

Cacique de Ramos

Animação no samba da Cacique de Ramos

Em 1961, à sombra de uma tamarineira, surgiu o Cacique de Ramos, agremiação que transformou vidas, deu possibilidades, e fez gente bamba virar artista. Durante os seus 61 anos de existência, o Cacique se reúne semanalmente em Olaria, no subúrbio carioca, e foi inspiração para sambistas destacados no cenário musical brasileiro, como o Grupo Fundo de Quintal. A valorização do samba de raiz é a sua marca registrada, e a persistência é a sua referência.

Domingo, das 17h às 23h30. No terceiro domingo, das 13h às 23h30, com feijoada. Quadra do Cacique de Ramos: Rua Uranos, 1.326 - Olaria. Gratuito.