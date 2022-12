Os feriados para emendar em 2023: veja para onde viajar

Começar o ano já planejando a próxima viagem: quer melhor meta para o ano que chega? Ao todo, 2023 terá nove feriados para emendar - e a vantagem de começar o ano de olho no calendário é conseguir tarifas aéreas melhores para quem compra com antecedência. Ainda assim, é difícil pegar uma super oferta - afinal, feriados são datas bem concorridas para o mercado de turismo, que aproveita a alta demanda.

O Carnaval, a Semana Santa e o feriado de Corpus Christi sempre são prolongados. Além deles, no calendário de feriados 2023, será possível emendar também os feriados de Tiradentes (21 de Abril), o Dia do Trabalho (1º de Maio), o Dia da Independência (7 de Setembro), o Dia de Nossa Sra. Aparecida (12 de Outubro), o Dia de Finados (2 de Novembro) e o Natal (25 de Dezembro). São Paulo terá um feriado extra emendável: o Dia da Consciência Negra (20 de novembro), que cairá numa segunda-feira.

Confira, a seguir, quais os feriados emendáveis de 2023 e sugestões para onde viajar em cada um deles:

Carnaval (18 a 21/2)

Sem entrar no mérito com ou sem folia (os foliões sabem bem para onde querem ir), vamos falar sobre clima. Fevereiro é ótimo para curtir praia em todo litoral do Brasil - e também em Punta del Este, no Uruguai. O balneário fica lotado nesse período, com diversos eventos, shows e festas à beira-mar.

No verão, os bares de praia ficam lotados até o entardecer

No Hemisfério Norte, é época de esquiar - e as opções aqui são infinitas. Em Aspen, queridinha dos brasileiros nos Estados Unidos, a neve está em ótima forma. Na Europa, Courchevel, na França, está entre as favoritas dos brasucas, com opções de hospedagem de diversas categorias. A vantagem por lá é poder sair com esquis nos pés de todos os hotéis - o chamado ski in/ski out.

Semana Santa (7 a 9/4) e Tiradentes (21 a 23/4)

Sempre gostei de viajar em abril por ser um mês em que tanto os preços quanto o clima costumam ser bons para viajar para praticamente qualquer lugar do mundo. No Brasil, é ótima época para curtir as praias catarinenses, menos concorridas do que no alto verão, ainda com temperatura boa e baixa chance de chuvas. Paraty, Ilha Grande, Rio e Búzios também são boas apostas para essa época do ano. No exterior, vale apostar visitar países do Mediterrâneo (Itália, Espanha, Grécia), que nesta época têm temperaturas agradáveis e amenas, ótimo para caminhar, com possibilidade de praia e sem muvuca. Portugal é outra boa opção para essa época.

Aurora Boreal em Jukkasjarvi, na Suécia Foto: Jonathan Nackstrand/AFP

Para os aventureiros que não têm medo do frio, ainda é época de ver a aurora boreal na Finlândia, Suécia, Noruega e Canadá, por exemplo. Algumas estações de esqui do Hemisfério Norte ainda estão em temporada - e cheios de ofertas.

Dia do Trabalho (29/4 a 1º/5)

Maio é um ótimo mês para quem busca conhecer Machu Picchu, no Peru. Veja bem: a cidadela estará lotada de todas as maneiras, mas é uma época em que não há chuvas, que costumam causar alagamentos e deslizamentos no alto verão. É ótimo para quem pretende fazer trilhas. O mês também é perfeito para visitar o Jalapão, no Brasil. As chances de chuva são baixas, mas as cachoeiras ainda estarão caudalosas e a umidade do ar, alta. Boa época também para visitar Inhotim e estender para outras cidades históricas, como Ouro Preto.

Vista das ruínas de Machu Picchu Foto: Alessandro Cinque

Na Europa, parques como Giverny, na França - a casa de Monet - já estão abertos. O período é bom também para conhecer os campos de tulipa na Holanda e seu parque de flores, o Keukenhof.

Independência do Brasil (7 a 10/9)

Assim como abril, setembro é um mês sem extremos climáticos, em quase todo o planeta. No Brasil, é a melhor época para viajar para os Lençóis Maranhenses: o período de chuvas já passou e as lagoas estão cheias. Noronha também tem clima bom, com baixa chance de chuva e mar calmo - o swell, quando o mar fica mais agitado, costuma ir de outubro a março.

Também é ótimo para conhecer os parques de Orlando: as temperaturas ainda estão altas o suficiente para curtir até as atrações aquáticas dos parques, mas sem o calorão que tira a disposição da família toda - e sem a lotação costumeira de julho e agosto.

Parada em frente ao Castelo da Cinderela, na Disney Foto: Joe Burbank/AP

O período é bom ainda para conhecer algumas cidades grandes: Nova York, Buenos Aires, Madri, Londres. Nessa época, você consegue visitar atrações ao ar livre, mas não vai se sentir culpado ao sacrificar um lindo dia de sol e calor para ir a um museu.

Dia de N. Sra. Aparecida (12 a 15/10)

O feriado é perfeito para conhecer as praias de rio de Alter do Chão (PA). As águas começam a baixar em setembro, e outubro já é possível curtir várias delas - a temporada vai até fevereiro. Boa opção também para ir a Jericoacoara, menos concorrida do que nos meses de férias e sem o excesso de chuvas do meio do ano.

Vista aérea de praias de água doce do Rio Tapajós

Veneza é uma boa ideia nessa época. Sem a lotação exagerada de julho, os preços estão melhores. Há risco, contudo, de encontrar a acqua alta, quando a água invade as ruas da cidade. O mais comum, no entanto, é que isso ocorra a partir de novembro. De todo jeito, o fenômeno não é impeditivo de conhecer o local: são colocadas passarelas e muitos hotéis emprestam capas e galochas para os turistas.

Finados (2 a 5/11)

O feriado de Finados só começa dia 2, mas se você conseguir uns dias a mais de folga, essa é uma ótima época para visitar o México. Afinal, estar no país no dia 2 de novembro, Dia de Los Muertos, é a oportunidade de ver de perto uma importante tradição do país. Especialmente nas cidades do interior, é possível ver alguns dos rituais de perto - os mexicanos acreditam que, neste dia, os mortos voltam à Terra para celebrar com os vivos. Os cemitérios ficam repletos de música, flores e oferendas.

Dia de los Muertos em Tepoztlan, no interior do México Foto: Luciana Dyniewicz/Estadão

A época também é ótima para emendar com uma visita a Cancún e Tulum. Novembro é o final do período de furacões, o que significa que as chances de que uma tempestade atrapalhe sua viagem caia vertiginosamente. Além disso, os preços ainda estão bons, pois a alta temporada só começa em dezembro.

No Brasil, o Nordeste todo está com ótimo clima, fora do período de chuvas. No Sul, as festividades do Natal Luz de Gramado já estão a todo vapor - e o período é ótimo para fazer um tour de enoturismo na região do Vale dos Vinhedos.

Natal (23 a 25/12)

Para quem não consegue ter um período maior de folgas nem no fim do ano, o Natal cair na segunda-feira aumenta as possibilidades de viagens. Se você não faz questão (ou não tem o hábito) de viajar com a família, saiba que esta é uma ótima oportunidade para viajar num feriado com preços mais atraentes. Invista em destinos concorridos, como Rio, Salvador ou Natal (RN) - por ser aniversário da cidade, muitas vezes há programações especiais, com shows e eventos.

Glaciar Perito Moreno, na Patagônia Argentina Foto: Felipe Mortara/Estadão

Buenos Aires não é uma boa opção; a cidade fica vazio e quase tudo fecha nessa época do ano. Por outro lado, o período é ótimo para conhecer as belezas da Patagônia (como o glaciar Perito Moreno, na Argentina), ou até para fazer um cruzeiro em direção à Península Antártica.