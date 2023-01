Pacotes em conta para outubro de 2017

Ônibus turístico que circula porGramado e Canela Foto: Divulgação

SERRA GAÚCHA (RS) -

3 noites

No Hotel Urbano, o pacote tem data aberta até outubro, mas não é válido para o mês de julho ou em semanas com feriados. Com passeio por Gramado e Canela, aéreo e traslado, custa R$ 796,60 com taxas incluídas. Confira a oferta aqui:

bit.ly/serra1000

. Entre os passeios clássicos, visite o Parque do Caracol, em Canela: a Cascata do Caracol é a principal atração e a vista dos Bondinhos Aéréos é única (ingresso a R$ 42). Em Gramado, a Rua Coberta é onde se concentram os principais bares e restaurantes e o

Mini Mundo

reproduz cidades de todo o planeta em miniatura – ingresso a R$ 28 adulto e R$ 28 criança.

Dica importante: em Gramado, há agências que levam ao Vale dos Vinhedos em passeios de um dia.

OLÍMPIA (SP) -

3 noites

Conhecida por seus parques de águas termais, a cidade, a cinco horas da capital paulista, é a sugestão da

CVC

para o feriado de 12 de outubro. O pacote, com transporte rodoviário de São Paulo, inclui ainda hospedagem no Ipê Park Hotel e dois traslados para o Parque Thermas dos Laranjais. Custa R$ 768 por pessoa. Durante o feriado, os ingressos para o parque (pagos à parte) custam R$ 120 o adulto e R$ 60 para crianças.

