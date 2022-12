Parece parque, mas é navio: pista de kart e tobogã de 10 andares são atrativos em cruzeiro

A pista de kart serpenteia 3 andares do navio, o teatro vira balada após o espetáculo da noite, o spa tem sauna de carvão e sala de gelo. O tobogã dá um frio de barriga só de olhar por fora: dez andares de curvas. O novo Norwegian Prima, lançado em agosto na Europa, traz diversas inovações. Num cruzeiro de uma semana entre a Islândia e a Holanda, conferimos em primeira mão a embarcação. O navio inaugura uma classe premium na Norwegian Cruise Line (NCL), com ambientes variados espalhados, mais espaço para os passageiros e o lançamento de um restaurante com comida de diversos países, incluído no preço dos roteiros. Agora, ele chega a Porto Canaveral, na Flórida, para fazer roteiros pelo Caribe.

Com 294 metros de comprimento, ele é o primeiro dos seis navios da nova classe, também chamada de Prima. A próxima embarcação, o Norwegian Viva, é esperada para o segundo semestre de 2023, com algumas mudanças, mas essencialmente as mesmas características do estreante na categoria. O Viva alterna a navegação no sul da Europa com roteiros no Caribe. Também foi em águas europeias que o Prima foi lançado. Primeiro navio de passageiros a ser batizado na Islândia – pela pop star Katy Perry –, ele voltará à capital, Reykjavik, e a outros destinos do continente em 2023.

Entretenimento e gastronomia têm um grande peso na viagem a bordo do novo navio. “A gente está há anos debruçado nesse projeto, e vendo as coisas acontecerem, e estava super ansioso para ver ao vivo. E ele superou as expectativas”, disse Estela Farina, diretora da NCL para o Brasil, em entrevista ao Estadão, em setembro, a bordo do cruzeiro inaugural do Prima na Europa.

“Uma grande diferença para o mercado é a pista de kart. Ela é uma pista de três andares, que é incrível. Para citar o entretenimento, tem shows como o da Donna Summer e um teatro que se transforma numa disco. As poltronas recuam e viram um paredão. Fica uma coisa sensacional. É super inovador e faz o melhor uso do espaço, trazendo experiências diferentes num mesmo ambiente.”

Serviço ampliado para os hóspedes

A nova embarcação tem 153.535 toneladas e leva 3.099 passageiros. Os navios grandes da companhia com tonelagem semelhante levam quase mil passageiros a mais. The Haven, a área vip da NCL, foi transferida para a parte traseira, com visão panorâmica a partir dos oito andares que ocupa. Inclui piscina infinita e restaurante próprio.

No Prima, em geral também tem mais gente atuando na parte de serviços aos passageiros. “Quando recomeçamos nossos cruzeiros na pandemia, havia 50% a 60% de passageiros, mas a tripulação estava em 90%. Vimos que os hóspedes tiveram uma experiência melhor”, lembrou Harry Sommer, presidente e CEO da NCL, na coletiva à imprensa internacional concedida durante o cruzeiro inaugural do navio.

Deque com vista e espreguiçadeiras para curtir o sol do Caribe

“Acrescentamos mais garçons, bartenders, camareiros. Obviamente há um investimento em salários, porém a maior vantagem é tirar uma cabine do estoque. Mas fizemos o cálculo e vimos que valia a pena. Em outubro vamos começar a aumentar a equipe, e em janeiro devemos ter mais colaboradores. Todos os 18 navios estarão cheios até lá. E vamos ver como vai. Se precisarmos de mais gente, vamos botar mais.”

Confira a seguir alguns dos destaques do novo Norwegian Prima:

Pista de kart de 3 andares

Navio tem pista de kart que ocupa três andares

A reserva de horário e a entrada do Prima Speedway são realizadas pelo deck 18. A largada da corrida de kart, paga à parte, ocorre um andar acima. Ao longo do trajeto, a pista sobe e desce contornando o navio entre os decks 17 e 19. Mesmo quem não é fã de corridas, pode apreciar o visual das retas e curvas do caminho. Velocidade não é a sua? Mantenha a direita e aproveite o cenário. Cada largada no kart custa US$ 15 por pessoa; existem pacotes de US$ 199 para uso ilimitado em viagens de sete dias.

Tobogã de 10 andares, por fora do navio

Tobogã do lado externo percorre dez anadares do navio

The Rush ou The Drop? Teoricamente, a diferença entre os tobogãs localizados em laterais opostas da embarcação é, respectivamente, apenas a chance de apostar corrida com alguém ou deslizar no tubo sozinho. Quem escorregou os dez andares abaixo, no entanto, contou que o saco onde se senta desce mais rapidamente no duelo do que na versão individual.

Minigolfe temático, dardos e muitos jogos

Quando a embarcação deixou a Islândia, para o cruzeiro inaugural rumo a Amsterdã, o roteiro incluía dois dias no mar. Achei que seriam suficientes para conhecer todo o navio, os serviços e o entretenimento a bordo. Comecei a explorar a estrutura pelo deck 18, e só ali tive certeza de que o tempo seria pouco. De um lado, ficam dardos no espaço chamado de The Bull’s Eye e campos de minigolfe na área Tee Time, com vários temas (por exemplo, inspirados em pinball e nos destinos americanos de Las Vegas e da Flórida). Na direção oposta do andar, atividades gratuitas como pingue-pongue e pebolim se concentram no The Stadium, pedaço tão colorido quanto divertido.

Simuladores e jogos em realidade virtual

O Galaxy Pavilion é um parque de diversões de tecnologia, no estilo fliperama ou arcade. Jogos e simuladores, pagos à parte, proporcionam voos e caças a vampiros ou zumbis – todos os jogos saem a US$ 8 por partida. Localizado no deck 17, o espaço tecnológico fica ao lado da entrada para o Observation Lounge, onde o barato é outro: calmamente apreciar a vista através de janelões com vidro do chão ao teto.

Teatro que vira balada depois do show da noite

O nome Prima Theater & Club é carregado de sentido. No novo navio da NCL, teatro e balada dividem o mesmo espaço, mas não simultaneamente. Após a apresentação noturna – em cartaz, está o premiado musical da Broadway sobre a vida da cantora Donna Summer –, o lugar vira uma versão da emblemática discoteca Studio 54, da Nova York nos anos 1970. Os funcionários dobram as cadeiras e completam os espaços do corredor, fileira a fileira, antes de ativarem o sistema mecânico para recolher toda a plateia, formando uma parede e abrindo espaço para a pista.

Garçons-cantores em clube de rock

No meio da noite no Syd Norman’s Pour House, os garçons assumem os microfones e viram os cantores em shows de rock ao vivo. O humor tem seu espaço na porta em frente no mesmo corredor do deck 7, em apresentações de stand-up no The Improv at Sea. Os dois ambientes são cheios de bossa também na decoração – a fachada do clube de comédia em forma de tabela periódica teve efeito contrário ao tédio das aulas de Química.

Spa com sauna de carvão e sala de gelo

No Norwegian Prima, o Mandara Spa tem piscina climatizada, lounge e um corredor de salas e duchas. O circuito completo é extremamente relaxante: alterne as saunas de carvão, sal ou infravermelho com banhos de cromoterapia e jatos no pescoço ou minutos num pequeno ambiente com gelo. Os tratamentos do Mandara variam de sessões de acupuntura a massagem com algas ou aromaterapia com pedras. Colado ao spa, bem na frente do navio, o Pulse Fitness Center, com acesso gratuito, é o lugar para uma queima extra das calorias consumidas a bordo.

Comida de vários países com pedido na tela

Uma das grandes e mais interessantes novidades do Norwegian Prima é o Indulge Food Hall, cujas refeições estão incluídas no valor do cruzeiro. “Tem 11 especialidades. Você pede no iPad, e as pequenas refeições chegam rapidamente. É uma superexperiência, está incluída no preço do navio e ainda tem o ambiente que você curte”, contou Estela. O lugar é bonito, com assentos que também mudam conforme a localização no salão, e a comida é saborosa.

Os cantinhos preparam pratos de diferentes países, mas tudo pode ser pedido de uma só vez à mesa, pela tela. É possível almoçar, por exemplo, guacamole do México, tapas de tâmaras enroladas em bacon, papadum (pão redondo e fino feito no forno tandoor indiano) com chutney de maçã com cebola e hambúrguer texano de porco com picles e salada de batatas. A NCL não trabalha com refeições em turnos pré-determinados, como de costume em cruzeiros.

Clima de praia e caminhada sobre o mar

Ocean Boulevard tem clima de praia, com vista para o oceano

O Norwegian Prima tem uma piscina principal, no deck 17, e duas menores de borda infinita, no deck 8. “O Ocean Boulevard é como uma praia infinita. Além das duas piscinas, você tem a sensação de estar passeando numa praia porque tem vários lugares de comidinha, um jardim de esculturas maravilhoso e uma série de coisas à beira-mar, só que você está no oitavo deck, num ambiente super bem decorado”, disse a diretora da NCL para o Brasil. Num dos trechos em cada lateral, você caminha sobre o mar, pisando num chão transparente, no Oceanwalk.

Jardim de esculturas e US$ 5 milhões em arte

Hall do Norwegian Prima: obras de arte espalhadas

Criadas pelo artista americano Alexander Krivosheiw, as esculturas na área externa se somam a pinturas em diferentes ambientes do Prima. “Pensando em arte, tem uma marca do Frank Del Rio, que é o presidente da holding (e também CEO da Norwegian Cruise Line Holdings, empresa proprietária das companhias Oceania Cruises, NCL e Regent Seven Seas Cruises). Ele mesmo participa de leilões para a compra de diversas peças que vão ser utilizadas nos navios”, contou Estela.

“Neste aqui se estima que tenha US$ 5 milhões em peças de arte. A maioria delas tem um QR code do lado, em que você pode saber mais informações sobre o artista e a obra. Então é quase uma galeria. Eles estão espalhados pelo navio, te convidando a passear mesmo.”

Quanto custa embarcar no Norwegian Prima?

Cabine do Norwegian Prima: diárias a partir de R$ 4.148 em janeiro

O roteiro de Caribe e Great Stirrup Cay, de 15 a 22 de janeiro de 2023, sai por R$ 4.148. Partindo e voltando a Orlando, de Porto Canaveral, a embarcação faz escalas em Cozumel (México), George Town (Grande Cayman), Ocho Rios (Jamaica) e Great Stirrup Cay (Bahamas). Com saída e retorno a Nova York, o cruzeiro Bermudas ocorre de 28 de março a 2 de abril de 2023. Com pernoite e dois dias inteiros no destino no Caribe, o programa custa R$ 4.564 O valor dá direito a Free at Sea, Open Bar, restaurantes de especialidades, Wi-Fi e desconto em excursões em terra. Os dois preços são por pessoa, em cabine dupla interna.

Protocolos contra covid-19

Desde 4 de outubro, a NCL deixou de exigir a comprovação de vacina ou exame contra a covid para embarque em seus cruzeiros.

Site: ncl.com/br/pt