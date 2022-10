Parque aquático em Olímpia é o mais visitado da América Latina; veja ranking

O Parque Aquático Thermas dos Laranjais, em Olímpia, é o mais visitado da América Latina. O ranking da Themed Entertainment Association (TEA/AECOM), entidade que publica anualmente o resultado de visitações em museus, parques temáticos e aquáticos de todo o mundo, foi divulgado recentemente e traz na lista, além do parque do interior de São Paulo, outros cinco nacionais. Outro parque de Olímpia, o Hot Beach, ficou na nona posição no ranking.

O terceiro colocado da lista foi o Hot Park de Caldas Novas (GO). O Beach Park, localizado em Aquiraz, no Ceará, ficou na quinta colocação. O Magic Park, em Suzano, na região metropolitana de São Paulo também entrou na lista, na sétima posição, seguido por outro parque paulista, o Thermas de São Pedro.

Confira o ranking completo:

Piscina de ondas do Thermas dos Laranjais, em Olímpia Foto: undefined / undefined

Os parques mais visitados da América Latina

1º Thermas dos Laranjais (Olímpia/SP)

2º Bahamas Aquaventure Water Park (Nassau/Bahamas)

3º Hot Park Rio Quente (Caldas Novas/GO)

4º Parque Acuatico Xocomil (Retalhuleu/Guatemala)

5º Beach Park (Aquiraz/CE)

6º Piscilago (Bogotá/Colômbia)

7º Magic City Water Park (Suzano/SP)

8º Thermas Water Park (São Pedro/SP)

9º Hot Beach (Olímpia/SP)

10º Parque Acuatico El Rollo (Morelos/México)