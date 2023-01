Parque do Super Mario já tem data para abrir nos EUA; confira as atrações

Os fãs de Super Mario poderão invadir um novo castelo: o primeiro parque de diversões americano dedicado ao famoso personagem da Nintendo será inaugurado em Los Angeles em 17 de fevereiro, poucas semanas antes do lançamento de um filme de Hollywood sobre o encanador bigodudo.

O Super Nintendo World, amplamente inspirado no design de seu irmão mais velho, inaugurado em 2021 em Osaka, no Japão, fará parte do parque Universal Studios Hollywood.

Leia também Abandonado no aeroporto, cachorro é adotado por piloto nos EUA

Cogumelos para derrubar, plantas carnívoras em canos, tijolos cheios de dinheiro: a atração reproduz fielmente o mundo do videogame, quase 40 anos depois da chegada do pequeno encanador que pulava de plataforma em plataforma.

Entrada do parque temático da Universal em Los Angeles: cenário do game da Nintendo Foto: CHRIS DELMAS / AFP

Lançado em 1985 para o console NES da Nintendo, Super Mario Bros permanece até hoje um dos jogos de videogames mais vendidos do mundo. Essas aventuras em 2D abriram caminho para muitas sequências, levando o personagem de Shigeru Miyamoto ao status de ícone da cultura pop global.

Mais acostumada a oferecer atrações inspiradas em franquias de filmes, como Harry Potter ou Velozes e Furiosos, a Universal trabalhou com a Nintendo para oferecer uma experiência imersiva.

Quais as atrações do Parque Super Mario?

Mario e Luigi fazem pose com visitante durante abertura prévia do parque em Los Angeles Foto: CHRIS DELMAS / AFP

Os visitantes poderão embarcar num carrossel dedicado ao jogo de corridas Mario Kart, equipado com óculos de realidade aumentada, para uma viagem ao castelo do vilão Bowser.

Neste ambiente muito real, você pode disparar projéteis virtuais de sua gôndola contra os inimigos que vê em seu visor.

Outras atrações permitem que o público coloque pulseiras interativas, que identificam os movimentos e os reproduzem nas telas.

Todos podem, assim, acumular moedas ou selos, na esperança de se qualificar para um confronto com o chefe final.

A atração tenta recriar um “parque de jogos”, de acordo com o vice-presidente da Universal Creative, Jon Corfino.

“Combinamos efeitos de vídeo, projeções, telas de LED, cenários verdadeiramente mágicos e imersivos, efeitos especiais, efeitos físicos, realidade aumentada”, explica. “Eles ainda são os mesmos desafios de um console, mas desta vez na vida real.”

Continua após a publicidade

Montanha-russa temática: fãs vão se sentir dentro do jogo Foto: CHRIS DELMAS / AFP

Alguns fãs experimentaram a proposta, já que a atração está admitindo poucos visitantes para garantir uma “abertura tranquila” e resolver eventuais problemas técnicos que surgirem.

“Estar aqui é como reviver minha infância na vida real”, disse à AFP o primeiro visitante do parque, Carlos Moctezuma, vestido como seu encanador favorito.

“É a realização de um sonho”, acrescentou a namorada, Lexsi Houseman, vestida de Luigi, irmão do herói. “Conheço Mario desde que ele estava na segunda série. Foi um dos meus primeiros jogos no Game Boy.”

Filme sobre ‘Super Mario’ também tem lançamento previsto

O lançamento oficial do parque Super Nintendo World está marcado para o dia 17 de fevereiro, quando os visitantes serão recebidos por atores vestidos de Mario, Luigi e Princesa Peach.

Depois de Osaka e Los Angeles, a Nintendo também planeja abrir um terceiro parque de diversões em Orlando, Flórida.

Continua após a publicidade

A Universal Pictures, o estúdio cinematográfico cuja controladora administra o parque de diversões de Hollywood, lançará o filme Super Mario Bros. The Movie em abril.

A animação, que brinca ao máximo com a nostalgia, conta com um elenco de luxo para dublagem.

A Universal contratou o ator americano Chris Pratt para emprestar sua voz ao encanador barrigudo. Mas sua interpretação de Mario, vista no trailer, decepcionou muitos fãs e gerou polêmica nas redes sociais.

Um elenco de voz de estrelas também inclui Anya Taylor-Joy como Princesa Peach, Jack Black como Bowser e Seth Rogen como Donkey Kong.

Será a segunda tentativa de Hollywood de trazer os personagens mais famosos da Nintendo para a tela grande, após um filme de ação ao vivo de 1993 muito criticado.

Jogos interativos fazem parte do novo parque do Super Mario, em Los Angeles Foto: CHRIS DELMAS / AFP