Rainha Elizabeth II: luto é o preço que pagamos pelo amor

Well, my friends: I’m devastated. Perco, ainda jovem, a mais majestosa das rainhas e a mais fulgurante de minhas amigas. Farewell, dear Queen Elizabeth. Não foi a sua descendência que a fez soberana. Foi a Providência, a mesma que nos fez conhecer, ainda jovens, em um lindo baile de máscaras ao final da Segunda Guerra.

Vi primeiro a mulher, depois sua sublimidade. Apaixonei-me pelas duas e, hoje, I dare to say, sei que por ambas fui correspondido. Unfortunately, não fui capaz de oferecer-lhe o sangue azul exigido pela casa real – e aceitei ser preterido pelo príncipe consorte.

Elizabeth teve a elevação de a nada reagir com veleidades femininas; sabia-se, of course, destinada à grande solidão de defender e levar sua dinastia à honra de exibir a mais longeva das monarcas.

Para minha soberana, tive o prazer de oferecer, ano após ano, um buquê de rosas Juliet, as mais raras do mundo, em um tom de pêssego único. Orgulho-me, as well, de ter iniciado sua coleção de corgies, quando mandei entregar Susan, a primeira de suas cadelas da raça em seu décimo oitavo aniversário. A história, I’m sad to say, registra, erroneamente, que Susan foi um presente de seu pai, George VI, o balbuciante.

Rainha Elizabeth com seu corgi em 1936, aos 10 anos Foto: AP / AP

Arrasada como eu, Trashie, a raposa das estepes siberianas, até se recusou a beber sua dose diária de single malt. Inúmeras vezes, a querida rainha regozijou-se em recebê-la, ao meu lado, para os incontáveis chás que tomamos juntos, tricotando a corte e alguns célebres plebeus. Elizabeth tinha um humor raro e cortante como uma navalha. Tenho o prazer de fazer parte da enxuta lista de amigos com os quais ela ousou compartilhar esse talento.

Continua após a publicidade

Em troca, pude oferecer meus humildes conhecimentos do mundo. Por sua vontade, sei que minha rainha gostaria de que o mundo todo fosse uma única nação, ainda que, “sob a bandeira de nosso reino”, brincava.

É quase incalculável a quantidade de informações que aquela pequena cabeça coroada acumulava, mesmo após décadas de confinamento real.

Oh, God: leve-a para reinar sobre os céus!

De minha parte, fica a tristeza.

Parafraseando a grande amiga que se foi, ouso citá-la:

Grief is the price we pay for love.

Luto é o preço que pagamos pelo amor.

Continua após a publicidade