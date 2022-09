Rock in Rio: antes ou depois do show, confira uma seleção de praias selvagens na cidade

Conhecido internacionalmente por suas praias urbanas, o Rio de Janeiro possui em sua extensa orla marítima cinco praias selvagens, que são uma ótima opção para quem deseja fugir da lotação e burburinho do centro urbano. Localizadas em duas áreas de proteção ambiental - Parque Estadual da Pedra Branca e Parque Natural Municipal de Grumari - essas faixas de areia paradisíacas só podem ser acessadas por trilha ou embarcação.

Para aqueles que desejam visitar, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente alerta que é proibido acampar em toda a região, e recomenda que os frequentadores levem água e comida, já que não há comércio no local. O órgão também lembra que todos os resíduos sejam recolhidos, pois nessas praias não há serviço de limpeza pública.

Praia do Perigoso

Localizada aos pés da Pedra da Tartaruga, que possui uma das vistas mais belas da cidade, essa praia, pelo acesso mais fácil, costuma ficar movimentada nos fins de semana. De beleza abundante, a faixa de areia tem por diferencial um ângulo único da Pedra da Gávea.

Pedra de Guaratiba

Praia Funda

Continua após a publicidade

Famosa por abrigar a Pedra da Lua, formação rochosa repleta de crateras, a Praia Funda tem 300 metros de extensão e é uma boa indicação para quem gosta de tirar belas fotos.

Praia do Meio

Com a maior extensão de areia, cerca de 350 metros, a praia é procurada por aqueles que gostam de águas cristalinas, areia branca e sossego.

Praia do Inferno

Pelo difícil acesso, essa praia é a mais deserta de todas, e surpreende por sua beleza. A faixa de areia é cercada por paredões de pedras e mata.

Praia dos Búzios

É a menor de todas, e consiste em um pequeno pedaço de areia coberto por pedras, o que exige a atenção dos banhistas.

Continua após a publicidade

COMO CHEGAR

- Pelo Parque Natural Municipal de Grumari - segue pelo canto direito da Praia do Grumari, que fica próximo da colônia de pescadores.

- Por Barra de Guaratiba - subindo as escadas à direita da Capela de Nossa Senhora das Dores. No caminho há sinalização da Trilha Transcarioca, que inclui esse trecho das Praias Selvagens. Esse mesmo trajeto também leva até a famosa Pedra do Telégrafo.

- Pelo final da Praia de Barra de Guaratiba - no final da rua principal, quase em frente à praia do canto, existe uma bifurcação. Seguindo a direita, se tem acesso às praias do Perigoso e dos Búzios. E para a esquerda, as praias do Meio, Funda e do Inferno.