O Marais é, para muita gente, um dos pedaços mais gostosos de Paris. Esse delicioso pedaço do 4.º arrondissement, mesmo agora constantemente lotado, continua sendo uma delícia para comer, beber, comprar e caminhar. O outrorabairro judeu da cidade se converteu na contemporaneidade a um dos espaços mais amigáveis de Paris para a comunidade LGBTQIA+ - e ainda guarda preciosidades históricas, da incontornável Place des Vosges aos resquícios das muralhas da Paris de outros tempos.

ACOMPANHE A MARI CAMPOS TAMBÉM NO INSTAGRAM

Pois o bairro ganha agora no verão um esperado novo hotel: o Le Grand Mazarin, primeira propriedade parisiense da luxuosa coleção da Maisons Pariente (que tem também propriedades deliciosas em Courchevel, na Provence e em Saint-Tropez) de apenas 50 quartos e 11 suítes.

Localizado bem diante da BHV, o novo hotel tem tudo para tornar seu restaurante Boubalé - com bar, jardim de inverno e amplo terraço anexos, servindo criativos pratos fusion da cozinha israelense, europeia e mediterrânea sob comando do chef Assaf Granit - um baita hot spot. E, por falar em hotspot, a equipe de concierges do novo hotel listou 12 lugares imperdíveis no Marais, em Paris, para os leitores aqui da coluna terem em mente na próxima visita à cidade.

LEIA TAMBÉM: Oceania Cruises inaugura o mais premium de seus navios

.

O novo hotel Le Grand Mazarin, localizado no Marais, Paris. Foto: Mari Campos

Continua após a publicidade

.

12 lugares imperdíveis no Marais, em Paris

Em abril último, durante minha mais recente visita a Paris, tive o prazer de conhecer parte da equipe de concierges do Le Grand Mazarin enquanto revisitava o Marais, passando desde áreas históricas e museus aos mais contemporâneos espaços públicos, boutiques e restaurantes.

Afinadíssimos simultaneamente com o clássico e as novidades recém instaladas na região, os concierges do novo hotel listaram aqui 12 lugares imperdíveis no Marais, em Paris, para você visitar (ou revistar) em sua próxima passagem pela capital francesa.

.

FLEUX

Essa concept-store é uma combinação redondinha de luxo e acessibilidade, do útil e do supérfluo, do belo e do surpreendente. Aberta desde 2005, oferece criações contemporâneas, pouco óbvias e muito coloridas. De objetos inovadores a quinquilharias adoráveis, de ideias para pequenos presentes a móveis inusitados, é impossível sair dali de mãos vazias.

Continua após a publicidade

.

MAISON SUISEN

Esse tradicional spa japonês no coração de Le Marais tem uma visão holística de bem-estar em um belíssimo ambiente com aromas de madeira queimada, bambu e cedro no melhor estilo ryokan. Buscando a harmonia das energias vitais e do corpo,oferece uma série de rituais típicos em torno do shiatsu em apenas cinco cabines, com direito a degustação de chás verdes exclusivos, adquiridos diretamente de produtores orgânicos.

.

LE LOIR DANS LA THÉIÈRE

Bem no finalzinho da famosa rue des Rosiers, o Le Loir dans la Théière é uma casa de chá adorável que propõe uma imersão atemporal em Paris. Sua carta de pastelaria é extensa e muito variada, com uma seleção de doces e bolos sempre irresistíveis. A casa é especialmente famosa (e enorme!) por sua torta de limão e merengue - que realmente faz jus à sua reputação.

.

Continua após a publicidade

POZZETTO

Amantes de sorvetes costumam ir ao delírio nesta sorveteria que faz verdadeiros gelatos artesanais, sem conservantes nem corantes, com todos os ingredientes cuidadosamente selecionados direto da Itália. Considerada por muitos críticos de gastronomia dona dos melhores sorvetes de Paris, a Pozzetto cria sorvetes com textura perfeita e sabor sempre intenso e marcante.Para comprar e sair passeando pelo bairro (mas há também uma pequena área de degustação no local).

.

AU PETIT VERSAILLES DU MARAIS

Próximo à rue de Rivoli, esta autêntica boulangerie parisiense tem fachada old school, magníficas molduras e tetos tombados como monumento histórico. O local vale a visita nem que seja pela beleza arquitetônica e cenográfica - mas seus doces, tortas, quiches e pães elaborados sob o comando do Meilleur Ouvrier de France (MOF) Christian Vabret são igualmente imperdíveis. Se estiver com tempo, a loja tem também uma aconchegante sala de chá anexa, perfeita para saborearmos ali mesmo suas delícias praticando o melhor people watching.

.

LE MARCHÉ DES ENFANTS ROUGES

Continua após a publicidade

O "Marché des Enfants Rouges" é o mercado mais antigo de Paris, com deliciosa localização pertinho da rue de Bretagne. Além dos turistas, o local atrai cotidianamente os epicuristas parisienses atrás de sabores ecléticos e autênticos. As suas vielas animadas oferecem uma grande variedade de produtos de alta qualidade, entre muitos queijos, pratos libaneses, coreanos e outras delícias, numa verdadeira viagem de sabores no coração de Paris.

.

PASSAGE DE L'ANCRE

Quase como um segredo bem guardado pelos parisienses, a passagem de l'Ancre é um pequeno beco privado de apenas 50 metros de comprimento, bem diferente das tradicionais passagens cobertas parisienses. Despercebido para muitos turistas que passam pela rua durante uma caminhada em Le Marais, a poucos passos do Museu de Artes e Ofícios, este surpreendente pequeno pedaço de Paris tem um romântico beco de paralelepípedos, abundantemente florido e ladeado por lindas vitrines coloridas em um cenário muito florido - antigas boutiques hoje majoritariamente ocupadas por pequenos escritórios.

.

MUSE PARIS

Uma florista criativa e sempre inspirada, que oferece variedade de flores e plantas raras - com direito a vegetação que se espalha pela calçada. A adorável decoração do local faz a loja parecer um antigo armário de curiosidades ou um jardim encantado saído de um livro infantil.

Continua após a publicidade

.

MERCI PARIS

Essa concept store de Bernard e Marie-France Cohen, fundadores da marca infantil Bonpoint, é um endereço único em constante reinvenção - mas sempre com apelo muito parisiense. Projetada como se fosse uma casa de campo, esta bela loja reúne produtos ecléticos em moda, decoração, papelaria e perfumaria, tudo no mesmo espaço - com direito a livraria e três espaços gastronômicos diferentes sob seu inconfundível teto de vidro.

.

ACTE II

Antes conhecido como Au Top, o Acte II é um rooftop com espetacular vista de 360° sobre Paris - incluindo alguns dos monumentos mais emblemáticos da capital francesa. Vizinha ao famoso Bar de la Perle, do mesmo proprietário, a casa oferece drinks autorais e delícias japonesas do Masahide Ikuta para serem degustados enquanto admiramos as vistas sobre os telhados de Paris.

.

Continua após a publicidade

MUSÉE CARNAVALET

O museu mais antigo de Paris é inteiramente dedicado à história da capital francesa. Totalmente reformado em 2021, ocupa dois casarões dos séculos XVI e XVII com coleções arqueológicas galo-romanas e medievais, lembranças da Revolução Francesa, pinturas, esculturas, móveis e objetos de arte. O restaurante Fabula, localizado no pátio do museu, vale a parada para almoço, lanche ou café em um belo cenário. À noite, o chef Thibaut Spiwack, estrelado no Michelin, assina o generoso menu da casa.

.

MUSÉE NATIONAL PICASSO

Este museu é exclusivamente dedicado à vida e obra de Pablo Picasso, com sua coleção pessoal de obras. Localizado no Hôtel Salé, um grande edifício de arquitetura Mazarin e escadaria inspirada na de Michelangelo para a Biblioteca Laurentina de Florença, possui coleções com mais de 5.000 obras e 200.000 itens de arquivo. A maior coleção pública da obra de Picasso no mundo oferece uma visão abrangente do gênio catalão, com pinturas, esculturas, gravuras e desenhos.

ACOMPANHE A MARI CAMPOS TAMBÉM NO INSTAGRAM

.

.