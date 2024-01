A Cidade do Cabo finalmente mais perto

Finalmente Brasil e África do Sul voltaram a estar mais próximos.No final de 2023, depois de um longo hiato pandêmico, a South African Airways retomou seus voos ligando os dois países com um acréscimo importante: além dos tradicionais voos entre São Paulo e Joanesburgo, a companhia sul-africana finalmente inaugurou a esperada rota direta entre a capital paulista e a Cidade do Cabo. E tive o prazer de fazer um dos primeiros voos desta nova rota no finalzinho do ano passado.

ACOMPANHE A MARI CAMPOS TAMBÉM NO INSTAGRAM

Brasil na capa da revista de bordo da SAA. Foto: Mari Campos

Os novos voos da SAA entre São Paulo e a Cidade do Cabo têm duração de pouco mais de sete horas em cada trecho, e por enquanto operam somente às terças-feiras e sábados (com classes econômica e executiva a bordo). Mas se somam aos dois voos semanais entre São Paulo e Joanesburgo, facilitando também a vida do viajante que quer conjugar ambos destinos em uma mesma viagem.

A tão esperada criação da rota São Paulo-Cidade do Cabo da South African Airways chega em um excelente momento, com o turismo na mais famosa cidade litorânea da África do Sul vivendo seu novo boom turístico, com novos hotéis, novos restaurantes e novas atrações sendo inaugurados por ali.

LEIA TAMBÉM: Sete tendências de viagem para 2024

.

Continua após a publicidade

A bordo da classe executiva da South African Airways. Foto: Mari Campos

.

Novo boom turístico na Cidade do Cabo

Voltar à Cidade do Cabo depois de tanto tempo foi delicioso, como sempre - mesmo que meus dias por lá (entre aventuras pela área do Kruger e a partida em um cruzeiro de travessia do Atlântico) tenham sido em boa parte regidos por bastante chuva, provocando o cancelamento de alguns passeios.

Dentre as muitas novidades turísticas da cidade, a rede Newmark Hotels está ampliando enormemente seus negócios na Cidade do Cabo, incluindo a abertura de novos hotéis para viajantes de diferentes perfis. Bons exemplos são o novo e jovial The Rockefeller, no CBD, com rooftop pool com vista para a cidade; e o adorávelThe Winchester, em Sea Point, com direito a um delicioso pátio colonial, serviço caprichado e um primoroso serviço de café da manhã. O The Winchester, aliás, foi recentemente renovado e acaba de ganhar uma luxuosa spa suite.

Boas vindas na classe executiva da South African Airways. Foto: Mari Campos

Há novos restaurantes em vários pontos da cidade (inclusive no também renovado Waterfront), a sempre excelente Blacklane agora realiza serviços de transfer e transporte executivo dia e noite na cidade, e a WoW Travel Tours, cujos serviços já utilizei e recomendei algumas vezes, passou a não apenas criar tours personalizados pela Cidade do Cabo e seus arredores como também montar viagens completas para quem quiser conjugar a cidade com outros destinos africanos.

Continua após a publicidade

O retorno dos voos diretos entre Brasil e África do Sul já começou a mostrar resultados ainda no final de 2023 (106,7% de aumento de brasileiros viajando para o país africano na retomada) e a expectativa é que esse crescimento dê saltos ainda maiores ao longo de 2024. "Essa rota é sobre conectar pessoas, não apenas conectar países; é sobre o intercâmbio cultural entre Brasil e África do Sul", definiu John Lamola, CEO da South African Airways, durante a sua visita ao país na retomada dos voos.

Valores e disponibilidade dos novos voos da South African Airways ligando Brasil e África do Sul podem ser conferidos com seu agente de viagens ou diretamente no site da companhia aérea.

ACOMPANHE A MARI CAMPOS TAMBÉM NO INSTAGRAM

.

Cidade do Cabo. Foto: Mari Campos

________

Durante toda minha viagem pela África do Sul, utilizei, como sempre, um chip internacional da O Meu Chip no meu celular, mantendo conexão ininterrupta e ilimitada à internet durante toda a minha estadia no país.O cupom MARICAMPOS dá pelo menos 15% de desconto em qualquer chip ou eSIM da marca - dá para espiar valores e opções aqui.

Continua após a publicidade

.

.