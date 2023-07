Roma, a cidade eterna, é um clássico em qualquer época. E seus mais icônicos hotéis seguem sendo tão clássicos quanto ela, seja na visão dos moradores locais ou de turistas do mundo inteiro - mesmo quando se revestem de novidades. Em maio passado, fui conferir a nova bossa do The St. Regis Rome e voltei ainda mais encantada por esse irretocável hotel.

Hotel preferido de tantas autoridades e celebridades que visitam a capital italiana, esta bela propriedade instalada a passos da Piazza della Reppublica tem localização perfeita: fica a curta distância das atrações centrais de Roma, todas a apenas uma caminhada de distância - mas, ao mesmo tempo, sossegado e completamente alheio à muvuca turística.

St Regis Roma. Foto: Divulgação

Um clássico de roupa nova

O clássico edifício que abrigou o então mítico Le Grand Hotel de Roma em outros tempos não é por acaso um dos maiores ícones da hotelaria de luxo por ali. E o que já era bom ficou ainda melhor: o The St Regis Rome foi completamente renovado e restaurado pouco antes da pandemia, revitalizou todos os quartos, suítes e espaços públicos e seus ambientes tão clássicos ganharam quase todos deliciosos toques contemporâneos.

Os funcionários ganharam também todos lindos novos uniformes desenhados pela premiada estilista italiana Giada Curti - digo sem pestanejar que são dos uniformes mais bonitos que já vi na hotelaria internacional. As diferentes saias do staff são tão incríveis que, se vendessem ali, seguramente muitos hóspedes comprariam na hora.

Os espaçosos quartos e suítes têm décor em tons claros, muito branco e tons cáqui, mas com pontos de cores forte cheios de elegância em detalhes e objetos. Os enormes banheiros têm amenidades de banho Acqua di Parma e um irrepreensível set de amenidades extras especialmente produzidas para o hotel, incluindo desodorante e tônico facial.

O serviço de mordomo se encarrega de trazer surpresas cotidianas para o retorno dos hóspedes à acomodação, de biscoitos para acompanhar o chá a kits completos para reproduzir clássicos drinks italianos ali mesmo.

Lumen, no The St Regis Rome. Foto: Mari Campos

Boa mesa e bons drinks

A gastronomia caprichada é protagonista em seu bar e restaurante Lumen, um espaço imenso e cheio de deliciosos contrastes visuais que recebe hóspedes e visitantes dia e noite - com direito a um delicioso anexo em estilo jardim interno, aberto nos meses mais quentes.

Ali no Lumen Bar & Restaurante são servidos diariamente café da manhã (com enorme buffet e menu à la carte), almoço, chá da tarde e jantar, praticamente a qualquer hora. É ali também que acontece o tradicional sabering de champagne dos hotéis St Regis, todos os dias às 19h. E o bar exibe com orgulho sua própria receita exclusiva de releitura do drink Bloody Mary, como convém a um hotel da marca.

O bar e restaurante do The St Regis Rome é palco também do imperdível brunch dominical, premiado anualmente como o melhor da cidade - e ponto de encontro certeiro de um belo mix de turistas e romanos.São inúmeras estações de buffet e live cooking, massas frescas feitas na hora, queijos e sobremesas especiais - devidamente acompanhados de DJ a tarde toda. Uma excelente pedida também para qualquer turista em visita a Roma.

Lumen The St Regis Rome. Foto: Mari Campos

A nova bossa do The St Regis Rome

Além do belo edifício repleto de afrescos e das muitas obras de arte clássica espalhadas pela propriedade, o The St Regis Rome também ganhou na revitalização inúmeras peças contemporâneas, graças à sua parceria com a transgressora Coreterno.

O hotel tem também sua própria unidade da Galeria Contínua, que recebe diferentes exibições ao longo do ano - e está sempre aberta também para não hóspedes.

O serviço caprichado do check in ao check out é daqueles realmente surpreendentes, com membros da equipe memorizando rostos, nomes e preferências dos hóspedes quase que imediatamente. E oferece ainda house car cortesia para pequenas distâncias dentro de Roma.

Um clássico que realmente só melhora com o tempo.

