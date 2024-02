Buenos Aires: bons drinks na capital argentina

Cochinchina: criado em 2021, plena pandemia, pela bartender Inés de los Santos, é um dos bares mais gostosos de Buenos Aires na atualidade. Com três ambientes (restaurante no piso superior, bar informal no pátio e bar principal no térreo) no coração de Palermo, é considerado um dos melhores do mundo pelo ranking 2023 do 50Best. O ótimo cardápio de comidinhas fica sob comando do chef Juan Carlino e os coquetéis autorais são excelentes - e têm nomes muito bem humorados. O Spritz de Pomelo e Lavandaé o campeão de pedidos nas noites quentes; mas o Negroni Ti Amo é a grande estrela da casa.

Tres Monos: também em Palermo, é considerado por muitos hoje como o melhor bar da Argentina - e também um dos melhores do mundo segundo o 50Best. Com vibe punk e underground, tem um ambiente escuro, grafitado e barulhento que à primeira vista não agrada a todo mundo - mas também o mais animado balcão da cidade. Idealizado por Sebastián Atienza, Charly Aguinski e Gus Vocke, o bar tem cardápio bastante enxuto e hoje produz boa parte do álcool que serve, tendo marcas próprias de bebidas como sidra, gin e uísque.