Claude Troisgros abre novo bistrô no complexo Le Quartier

Bons restaurantes não são novidade no bairro Itaim, na capital paulista. Mas a boa notícia é que o território fértil em gastronomia está sempre abrindo novas casas que atraem moradores e visitantes. A menos de quatro quadras do novo Fasano Itaim, recentemente inaugurado, o chef Claude Troisgros acaba de inaugurar seu mais novo restaurante.

O Bistrot du Quartier, instalado na Prof. Tamandaré, ocupa o espaço antes dedicado ao Boucherie (dentro do complexo gastronômico Le Quartier) e quer proporcionar uma verdadeira imersão dos comensais nas receitas clássicas francesas - mas com aquele twist do chef.

Bistrot du Quartier. Foto: Mari Campos

Em ambiente informal e bastante descontraído (apesar de escurinho e com sofás de veludo vermelho e espelhos), o cardápio apresenta clássicos franceses com toques especiais do chef (como o delicioso escargot com manteiga aromática e crocante) e, excelente notícia, inclui também várias opções vegetarianas. Há ainda menu executivo (R$76) durante a semana.

Bistrot du Quartier. Foto: Mari Campos

O seleção de entradinhas do menu é perfeita, com escolhas e porções bem boladas, seja para consumir sozinho ou compartilhar. São tão interessantes que dá para fazer a refeição todinha ali - gostei especialmente do ovo poché, dos escargots e do (delicioso!) queijo Saint Marcelin coberto com massa folhada.

A lista de pratos principais também é inspiradora e o salmão já virou uma das estrelas da casa recém aberta. Mas é preciso guardar espaço para as sobremesas do chef, especialmente a deliciosa mousse de chocolate servida em grandes colheradas, direto de uma enorme cumbuca - e acompanhada de creme inglês e amêndoas em lâminas.

Bistrot du Quartier. Foto: Mari Campos

O Bistrot du Quartier tem serviço bem simpático, boa carta de vinhos e de coquetéis autorais; mas no almoço o destaque fica por conta dos deliciosos mocktails da casa, drinks sem álcool mas repletos de sabor, como o delicioso Vital. Recomendo.

