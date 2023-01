Comer e beber em Grand Cayman

As Ilhas Cayman ficaram conhecidas nos últimos anos pela fartura de opções em gastronomia. O turismo das Ilhas Cayman tenta inclusive divulgar o destino como "capital gastronômica do Caribe" sob essa justificativa.

ACOMPANHE A MARI CAMPOS TAMBÉM NO INSTAGRAM

Apesar do apelo exagerado, é fato que, ao contrário de algumas outras ilhas caribenhas, Grand Cayman tem uma infinidade de bares e restaurantes propondo não apenas diferentes cozinhas e influências, como também distintos ambientes, propostas e, muito importante, budgets bem variados.

Peixes e frutos do mar são, é claro, os protagonistas. Inclusive com valores muitos bons para lagostas, camarões gigantes, ceviches, tatakis e outras delícias. Mas se essa não é sua praia, fique tranquil@: carnes de todo tipo (de wagyu à tartaruga, legal e controversamente consumida na ilha) também estão presentes em quase todo menu.

LEIA TAMBÉM: O novo cenário da hotelaria de alto padrão em Grand Cayman

.

Cayman Islands.

.

Comer e beber bem em Grand Cayman

No final de 2022, passei uma semana inteirinha em Grand Cayman para conhecer a fundo o destino e suas principais atrações. E, é claro, tive a chance de fazer algumas refeições realmente muito boas por lá.

Dos muitos lugares nos quais comi durante a semana, listo hoje aqui os meus favoritos, desde cafés até grandes refeições:

?Melhores cafés da manhã: as versões à la carte do Tillie's (dentro do hotel Palm Heights, ao ar livre, a literalmente passos do mar) e do Ave (dentro do Kimpton Seafire Resort) são simplesmente deliciosas. O grande buffet matinal do Ave é tentador, mas acredite: a qualidade dos pratos servidos no menu à la carte é bastante superior.

?Melhor bar: aposte sem medo no speakeasy The Next Door, em Camana Bay. Do lado de fora, é apenas uma portinha despretensiosa ao lado do disputado restaurante Água - por isso o nome, "a porta ao lado". Do lado de dentre, ambiente charmoso, excelente jazz ao vivo e ótimos drinks e serviço. Para um café ou um drink leve à luz do dia, sugiro o novo (e lindo!) lobby bar do recentemente reformado hotel Ritz-Carlton Grand Cayman.

? Cocalooba's, Ave e Avecita: os três restaurantes do Kimpton Seafire Resort são mesmo muito bons. O primeiro é uma baita pedida para um almoço quase pé na areia, com vista perfeita para o mar e pratos e drinks leves mas cheios de sabor. Já os outros dois são destaque para o jantar, principalmente o Avecita. Aposte sem medo no menu degustação de tapas e drinks espanhóis que são sugestão do chef, servidos no balcão, acompanhando toda a ação da equipe.

Continua após a publicidade

? The Brasserie: super tradicional na ilha, esse belo restaurante tem décor colonial, belos pratos e um serviço bastante afinado. Com um twist importante: ao lado do salão principal, tem um perfumado jardim orgânico, precursor na ilha, que há 15 anos abastece a cozinha com frutas, legumes, verduras e ervas fresquíssimos.

? Agua: com belo ambiente interno e excelente serviço, o Agua é um dos mais famosos e disputados restaurantes de Grand Cayman. Os pratos são muito sabororos e caprichados e a adega, separada do salão por paredes de vidro, é mesmo impressionante, com rótulos do mundo todo. Além dos salões, tem também deliciosas mesinhas externas à beira do canal para um autênticojantar al fresco fora da temporada de chuvas.

? Abacus: também em Camana Bay, esse gostoso restaurante tem atmosfera super relax, bons pratos e excelentes drinks sem álcool para um almoço descompromissado.

.

Vale destacar que Grand Cayman oferece ainda várias opções para almoçar pé na areia (ou quase) em restaurantes bem informais, espalhados por toda a ilha. Mas vale saber: o serviço nesses casos costuma ser bastante demorado - vá com tempo de sobra.

E uma observação importante para terminar: dos restaurantes mais informais aos mais caprichados, os pratos e porções são servidos em geral de maneira extremamente generosa, vira e mexe suficientes para compartilhar.

ACOMPANHE A MARI CAMPOS TAMBÉM NO INSTAGRAM

Continua após a publicidade

.

.

Durante a viagem toda, utilizei o chip internacional de celular da O Meu Chip, um dos poucos a oferecer cobertura completa de internet nas Ilhas Cayman. Funcionou perfeitamente durante toda a viagem, inclusive num dia inteiro de passeio de barco. Há chips internacionais para os mais diferentes destinos neste link e o cupom MARICAMPOS dá pelo menos 15% de desconto em qualquer um deles.

.

.