Dobradinha chilena da Leading Hotels of the World

O Chile é, sem dúvidas, um dos países mais fascinantes do planeta; afinal, reúne em um estreito território deserto, glaciares, lagos, vulcões, praias, regiões vinícolas, grandes cidades, tudo permeado por culturas e territórios ainda muito bem preservados. Poder conjugar os arredores de sua capital, Santiago, com o deserto do Atacama, é, sem dúvidas, uma dobradinha acertadíssima para os mais distintos perfis de viajantes.

ACOMPANHE A MARI CAMPOS TAMBÉM NO INSTAGRAM

Assim, foi um prazer imenso retornar ao Chile para explorar essas regiões em duas propriedades membro da Leading Hotels of the World (LHW), uma associação de hotéis de luxo independentes que abrange hoje mais de 400 hotéis em destinos de mais de 80 países.

Fundada em 1928 por hoteleiros europeus, a Leading Hotels reúne hotéis cheios de personalidade e geralmente bastante enraizados culturalmente nos destinos nos quais estão localizados, seja uma grande cidade ou uma área remota rodeada de natureza selvagem.

No Chile, a Leading Hotels abrange seis hotéis diferentes, localizados em destinos bastante distintos entre si. Conheço quase todos eles e, nesta viagem, meu foco foram retornar ao Las Majadas, nos arredores de Santiago, e ao Alto Atacama, agora Nayara Alto Atacama (parte do mesmo grupo que tem também propriedades na Ilha de Páscoa e na Costa Rica), em um dos desertos mais fascinantes do planeta.

LEIA TAMBÉM: Nothing-cation: a tendência de viajar para não fazer nada

.

Continua após a publicidade

Foto: Mari Campos

.

Para explorar os arredores de Santiago

Com diferentes propriedades no Chile, a Leading vem divulgando uma dobradinha bem fácil de agradar os brasileiros que já conhecem a capital chilena: aproveitar a chegada ao país por Santiago para conhecer as vinícolas e a natureza exuberante dos seus arredores por um par de dias e então voar para Calama para desbravar o incomparável deserto do Atacama.

Foi exatamente essa a minha viagem: entrando no Chile pela capital, rumei para o diminuto distrito de Pirque, distante entre 45 minutos e 1h30 (depende do trânsito!) do aeroporto internacional de Santiago.

Pirque é tão pacata e tranquila como se poderia imaginar de uma cidadezinha chilena - tem inclusive um único semáforo! Mas ficou famosa por reunir diversas vinícolas a uma curta distância de carro de Santiago, como as belas Haras de Pirque e Aylan.

Também tem arredores de beleza natural impressionante, chegando até os pés da Cordilheira dos Andes, incluindo cascatas, montanhas, corredeiras, cânions e picos nevados (recomendo muito o geossítio Puente El Cristo, fruto da erosão do vento e do rio Maipo, absolutamente selvagem e encantador).

Continua após a publicidade

ACOMPANHE A MARI CAMPOS TAMBÉM NO INSTAGRAM

Foto: Mari Campos

É em meio a tudo isso que fica o hotel Las Majadas, membro da The Leading Hotels of the World. São 50 acomodações em um edifício contemporâneo em meio a um parque com mais de 1000 árvores e mais de 200 anos de história - e um belo palacete de estilo francês do começo do século passado restaurado.

A propriedade tem apenas um único restaurante, o Sequoia, aberto para café da manhã, almoço e jantar. O café da manhã totalmente à la carte de outrora agora se transformou em um grande buffet, com opção de ovos feitos na hora (incluindo ótimos Benedict). Almoço e jantar são sempre servidos à la carte.

O hotel tem ainda piscina externa (fria, que só funciona no verão), academia, saunas e duas salas de massagem. No Palacete funciona à noite, em alguns dias da semana, uma pequena taverna também incluída nos programas "full experience".

LEIA TAMBÉM: 5 erros para evitar em um hotel ou pousada

O Las Majadas funciona para o viajante que já conhece bem Santiago e quer apenas aproveitar a passagem por Santiago (a caminho do Atacama ou da Patagônia, por exemplo) para uma pausa de descanso, ócio e bons vinhos (e talvez um tiquinho de aventura).

Continua após a publicidade

Oferece estadias com café da manhã, mas vale apostar nos pacotes "full experience", que incluem também transfers, todas as refeições, bar aberto, minibar e, melhor ainda, passeios e atividades dentro e fora do hotel diariamente (incluindo visitas a vinícolas).

LEIA TAMBÉM: Trends Report: tendências de viagem para 2024

.

Foto: Mari Campos

.

Oásis no deserto do Atacama

De Santiago, voei a Calama. Do maior aeroporto do deserto do Atacama até San Pedro, sua principal cidade turística, dá cerca de 1h30 de carro, com a paisagem ao longo do caminho já dando um gostinho das belezas naturais arrebatadoras que o turista encontrará nos próximos dias. Quando estamos quase chegando a San Pedro do Atacama, cruzamos o Valle de la Muerte no trecho mais bonito da estrada.

Continua após a publicidade

É ali, na entrada para San Pedro, que fica o Nayara Alto Atacama, também membro da coleção da The Leading Hotels of the World. Seus prédios terracota, reproduzindo as construções típicas em Adobe de San Pedro, têm uma beleza delicada e singular, misturando-se discretamente com a paisagem que o cerca.

São apenas 42 acomodações distribuídas em 3 edifícios térreos diferentes, entrecortados por belos jardins que guardam uma espécie de "parque andino", utilizando o paisagismo tradicional do altiplano e plantas 100% locais.O hotel tem também bem ali suas lhamas de estimação.

As acomodações, apesar do décor bastante datado, contam todas com muito espaço, camas grandes e confortáveis, grandes banheiros, mesa de refeições e varanda privativa. A grande pedida é apostar nas no pacote "full experience" para a estadia, que inclui todos os transfers, passeios, refeições, bebidas e minibar.

ACOMPANHE A MARI CAMPOS TAMBÉM NO INSTAGRAM

Foto: Mari Campos

Raridade na região, a área de lazer concentra sete pequenas piscinas, separadas umas das outras, que acabam funcionando como privativas pela sua própria configuração espacial. O Nayara Alto Atacama tem também ali um ótimo spa, o Puri Spa, com três salas e um belo menu de tratamentos que faz uso de materiais do deserto (óleos, ervas, pedras, argila).

A gastronomia, agora a cargo do chef Rodrigo Acuña Bravo, recentemente nomeado membro da L'Académie Culinaire de France (ACF), faz uso do conceito "Zero Quilômetro": propõe refeições sustentáveis e saudáveis, utilizando produtos locais e sazonais, com mínimo desperdício (o hotel também tem painéis solares, reutiliza água para irrigação e faz reciclagem de resíduos).

Continua após a publicidade

O mesmo restaurante serve as três refeições diárias: café da manhã é em sistema buffet, o almoço é "family style" e o jantar é à la carte, com pratos realmente muito saborosos. Duas vezes por semana acontece ainda um almoço ao ar livre em estilo churrasco, com tudo feito na grande grelha central - mas servido cuidadosamente à mesa, em um diferencial bastante importante em relação a outros hotéis similares no Atacama.

LEIA TAMBÉM:O que a gente pode levar de um hotel para casa?

Nas diárias "full experience" estão incluídos dois passeios curtos ou um passeio longo pela região por dia, contemplando todas as principais atrações do Atacama, em grupos pequenos. Na recepção, há sempre água, frutas secas e chocolates disponíveis para que os hóspedes se sirvam antes ou depois dos passeios.

E o Nayara Alto Atacama tem também o mais interessante observatório dos hotéis da região. Embora o telescópio seja bastante simples e de alcance limitado, o observatório foi instalado ao ar livre em uma das montanhas dos arredores do hotel. Basta subir uma escadaria em pedra bem iluminada que chegamos a um pequeno platô com vista panorâmica para todo o hotel.

Ali, apenas nove hóspedes por vez se instalam em confortáveis espreguiçadeiras giratórias, com direito a mantas para as noites mais frescas, e têm o prazer de observar, deitados, relaxados e com orientação de um guia especializado da casa, uma das maiores belezas do Atacama: seu inigualável céu.

LEIA TAMBÉM: Programa de fidelidade Leaders Club agora é gratuito

.

Continua após a publicidade

Foto: Mari Campos

.

Leaders Club gratuito

Leaders Club é o programa de fidelidade da Leading Hotels of the World, agora (finalmente!) gratuito e aberto para qualquer viajante que deseje se inscrever. Para se inscrever gratuitamente, basta entrar em contato com seu agente de viagens ou acessar o site do programa.

O programa oferece benefícios em estadias nos mais de 400 hotéis membros da LHW no mundo todo (incluindo upgrades de categoria, early check-in, late check-out e café da manhã gratuito diário), além de ofertas especiais e da possibilidade de acumular pontos a cada estadia e troca-los posteriormente por noites gratuitas em seus hotéis.

Além do Las Majadas e do Nayara Alto Atacama, outras propriedades membro da The Leading Hotels of the World no Chile são:

· Nayara Hangaroa

· Mari Mari Natural Reserve Experience

· The Singular Patagonia, Puerto Bories Hotel

· The Singular Santiago, Lastarria Hotel

ACOMPANHE A MARI CAMPOS TAMBÉM NO INSTAGRAM

.

_____________________________

Durante esta viagem pelo Chile, utilizei todos os dias, mais uma vez, utilizei um chip do O Meu Chip no meu celular, com internet ilimitada e de excelente qualidade durante todo o tempo. O cupom MARICAMPOS dá pelo menos 15% de desconto em qualquer chip ou eSIM da marca - dá para espiar valores e opções aqui.

.

.