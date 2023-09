Cada retorno meu ao Walt Disney World, em Orlando, EUA, tem mesmo gostinho de infância. É impossível não "voltar a ser criança" entre personagens, belos shows de luzes e sons e atrações cada vez mais gostosas e surpreendentes (as novas e espetaculares montanhas-russas Guardians of Galaxy - Cosmic Rewind e Tron Lightcycle estão aí para confirmar). E esta visita mais recente foi mais gostosa ainda; afinal, o parque Epcot inaugura novidades para o Disney100, que celebra o centenário da The Walt Disney Company. E, convidada pela própria Disney, pude conferir algumas delas em primeira mão.

ACOMPANHE A MARI CAMPOS TAMBÉM NO INSTAGRAM

Foto: Mari Campos

No próximo dia 16 de outubro, os parques celebram oficialmente o centenário da The Walt Disney Company; masos parques vão receber muita festa e novidades até o final do ano. Algumas delas já começam a funcionar agora em setembro e o Epcot será o grande epicentro da celebração neste 2023.

LEIA TAMBÉM: Uma escapada ao Douro, em Portugal

.

Foto: Mari Campos

Continua após a publicidade

.

Epcot inaugura novidades para o Disney100

A partir desta sexta-feira, 22 de setembro, os visitantes do Epcot já poderão provar novas comidas, tirar fotos com novos personagens e conhecer diversas novas esculturas espalhadas pelo parque.

Mas as novidades continuarão sendo apresentadas mês a mês até dezembro. A partir de outubro, novas áreas e atrações serão inauguradas no parque, incluindo nova escultura de platina do Mickey Mouse na nova área World Celebration - com direito à Spaceship Earth ao fundo, será seguramente um dos novos hotspots fotográficos do parque.

O super globo que se tornou ícone do parque, aliás, passará então a iluminado todas as noites com cores e luzes especiais - tudo ao som do novo hino Disney100, uma versão de "When You Wish Upon a Star" criado especialmente para o centenário. Um novo mural com 100 personagens da Disney também foi instalado ao longo da passagem para o World Showcase.

ACOMPANHE A MARI CAMPOS TAMBÉM NO INSTAGRAM

.

Continua após a publicidade

Foto: Mari Campos

Mickey e Minnie Mouse também passarão a receber os visitantes do Epcot com novos looks "platinados" festivos (e meiofuturísticos!), também como parte das celebrações do Disney100. Além disso, diversos estabelecimentos servirão itens especiais de comida e bebida em versões limitadas - e até os baldes de pipoca serão comemorativos, com design alusivo ao centenário.

Outras novidades importantes do Epcot para estas celebrações são:

o Meet & Greet com Figment já está disponível desde o dia 10 de setembro

já está disponível desde o dia 10 de setembro o clássico Soarin' voltará a seu formato original por tempo limitado, excepcionalmente durante as celebrações

voltará a seu formato original por tempo limitado, excepcionalmente durante as celebrações o Journey of Water Inspired by Moana , a esperada nova área inspirada em Moana, totalmente acessível e aberta, será inaugurada em 16 de outubro

, a esperada nova área inspirada em Moana, totalmente acessível e aberta, será inaugurada em 16 de outubro o Meet & Greet com Moana também estará disponível a partir de 16 de outubro

também estará disponível a partir de 16 de outubro o novo show noturno The Symphony of Us estreia em 5 de dezembro ao redor da lagoa do World Showcase

estreia em 5 de dezembro ao redor da lagoa do World Showcase a nova área World Celebration, à entrada do parque, também será oficialmente inaugurada em dezembro, com direito a uma nova estátua em homenagem a Walt Disney - além de muitos jardins e áreas verdes, fontes e palcos especiais para os muitos festivais do Epcot, o que deve deixar o parque ainda mais fácil e gostoso de explorar

O Epcot passa pelo mais complexo processo de "reimagining" dos parques de Walt Disney World, com muitas obras e novas atrações que serão reveladas ainda ao longo dos próximos anos. O parque será o grande coração das celebrações do Disney100, mas festividades especiais acontecerão até 31 de dezembro de 2023 em todos os parques e resorts do Walt Disney World.

LEIA TAMBÉM: O que a gente pode (ou não!) levar de um hotel para casa?

.

Continua após a publicidade

Foto: Mari Campos

.

A esperada área inspirada em Moana

Uma das novidades mais esperadas da grande revitalização do Epcot, no Walt Disney World, é a nova área "Journey of Water, Inspired by Moana", inspirada em uma das animações de maior sucesso da Disney, que será inaugurada em 16 de outuro.

ACOMPANHE A MARI CAMPOS TAMBÉM NO INSTAGRAM

Pude conhecê-la em primeira mão agora no comecinho de setembro, na primeira abertura do espaço à imprensa internacional. Com vegetação tropical e exuberante, totalmente acessível, auto-guiada, inteiramente ao ar livre e interativa, a nova área é dedicada a interações com água (100% de reuso) em distintas formas para conscientizar sobre sua importância.

O passeio poderá ser feito com o ritmo e o jeito que cada visitante quiser, seja se refrescando em vapor geladinho, passeando entre lagos e cascatas ou mesmo "regendo uma grande sinfonia aquática" com a ajuda de outros visitantes.

Continua após a publicidade

No meu Instagram há um vídeo mostrando a atração em detalhes. Logo diante da nova área, a personagem Moana receberá visitantes para fotos e abraços.

LEIA TAMBÉM: A Suíça descomplicada do Swiss Travel Pass

.

Foto: Mari Campos

.

Dica extra:

Durante minha viagem pelo Walt Disney World, utilizei mais uma vez um eSIM doO Meu Chip no meu celular, com internet ilimitada e de excelente qualidade durante todo o tempo. A vantagem do eSIM, que funciona muito bem nos EUA, é a gente nem precisar tirar o nosso próprio chip do celular. Uso chips ou eSIMs da O Meu Chip em todas as minhas viagens internacionais e o cupom MARICAMPOS dá pelo menos 15% de desconto em qualquer chip da marca - dá para espiar valores e opções aqui.

Continua após a publicidade

ACOMPANHE A MARI CAMPOS TAMBÉM NO INSTAGRAM

.

.