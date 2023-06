Hotel de Russie inaugura nova (e fabulosa!) suíte em Roma

A hotelaria de luxo em Roma vem vivendo um verdadeiro boom nos últimos anos. Novos hotéis do nicho estão abrindo suas portase os mais clássicos e icônicos hotéis da capital italiana estão constantemente anunciando novidades. É o caso, por exemplo, do belo Hotel de Russie, o célebre hotel Rocco Forte Hotels em pleno centro de Roma, ao lado da Piazza del Poppolo, que acaba de inaugurar sua Suíte Nijinsky, um verdadeiro santuário com dois quartos e amplos espaços no coração da cidade.

Tive o imenso prazer de me hospedar no Hotel de Russie durante parte dos meus dias em Roma em maio passado. O hotel, um dos grandes ícones da hotelaria local e o endereço mais famoso da cidade na hora da happy hour para os próprios romanos, é um verdadeiro oásis de sossego e tranquilidade em uma das regiões mais movimentadas da cidade. As cores do décor, as texturas e os objetos das acomodações são puro deleite para corpo e cabeça. E ainda tem um serviço cuidadoso, da recepção à arrumação dos quartos.

Muitos de seus charmosos quartos e suítes, aliás, foram revitalizados ou reformados recentemente, além do lançamento de novas suítes voltadas para seus espetaculares jardins privativos. Para coroar essa nova fase sem mexer na tradição que fez sua fama, o Hotel de Russie acaba de lançar também uma nova e ainda mais luxuosa suíte presidencial, batizada em homenagem ao bailarino e coreógrafo Vaslav Nijinsky.

Hotel de Russie, Roma. Foto: divulgação

Um clássico romano

A Rocco Forte Hotels foi fundada por Sir Rocco Forte e sua irmã Olga Polizzi em 1996 e hoje possui um conjunto de 15 hotéis e resorts em distintos destinos europeus. Neste 2023, inauguram mais uma propriedade, o The Carlton Milan, em Milão.

O Hotel de Russie, uma de suas mais icônicas propriedades, recentemente reformou seu lobby e lançou sete novas Garden Suítes que exaltam a combinação dos estilos clássico e contemporâneo em todo o hotel. Em tons de azul cobalto e verde, homenageiam os jardins privativos e o céu que podem vistos das janelas do hotel, combinando peças marcantes como luminárias extravagantes da Fontana Arte, poltronas da Tosconova e almofadas originais Fornasetti com peças mais clássicas, inspiradas na Roma Antiga.

Suite Nijinski, Hotel de Russie, Roma. Foto: divulgação

A nova Nijinsky Suite do Hotel de Russie

Como uma autêntica residência romana e seguindo os padrões das novas acomodações da propriedade, a luxuosa Nijinski Suite do Hotel de Russie, um hotel Rocco Forte, combina a elegância atemporal da cidade eterna com um mix eclético de objetos contemporâneos e móveis e peças vintage para que o hóspede se sinta realmente em casa, independente da duração da estadia em Roma.

Recentemente ocupada pelo cantor Bruce Springsteen, a nova Suíte Nijinsky tem 172 m2 de refinado e elegante espaço interno com estátuas, paredes vermelhas e repleto de artesanato e design italianos (incluindo uma coleção de pratos do século XIX).E possui ainda impressionantes 240m2 de terraço com vistas especialíssimas para a Villa Borghese, os jardins do hotel e os belos telhados de Roma.

Com tarifas começando em polpudos EUR 15.400 por noite, as estadias na suíte presidencial incluem também café da manhã diário, VIP Meet&Greet no aeroporto ou na estação de trens, transfer ida e volta, boas vindas com frutas e Franciacorta, passagem de algumas peças, serviço de babá por até 3 horas, concierge personalizado e outros mimos.

A estadia na Suite Nijinsky dá direito ainda a uma experiência personalizada à escolha dos hóspedes, que pode ser, por exemplo, ter um guia profissional à sua disposição por até 4 horas,serviço de barbear na boutique daAqua Di Barbearia Parma ou uma degustação de vinhos na privacidade da suíte. Nada mal, não é mesmo?

Suite Nijinski, Hotel de Russie, Roma. Foto: divulgação

Suite Nijinski, Hotel de Russie, Roma. Foto: divulgação