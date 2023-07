Novo Fasano Itaim abre as portas em São Paulo

Exatos 20 anos depois da abertura do primeiro hotel do grupo nos Jardins, o esperado Fasano São Paulo Itaim abriu suas portas na capital paulista, na rua Pedroso de Alvarenga.

Com projeto de Marcio Kogan, a "assinatura" Fasano em todos os ambientes do novo hotel (o maior de todos os dez do grupo) é evidente: as cores neutras, o piso de basalto, as muitas ripas de madeira, fotos e ilustrações antigas nas paredes, muito couro.

O amplo lobby, em formato reto e contínuo, leva em sequência recepção, lounges, bar e termina já na nova filial do restaurante Gero, tudo sem paredes divisórias - e com móveis Minotti, Geraldo de Barros e Jorge Zalszupin, além de objetos garimpados um a um na França, na Itália e no Brasil pelo próprio Gero Fasano.

Fasano Itaim. Foto: Mari Campos

Espaçosas e elegantes acomodações

No total, são 107 elegantes acomodações entre quartos e suítes no Fasano Itaim, todas elas com áreas privativas entre 30 e 190 metros quadrados. O capricho na escolha dos objetos de décor é evidente, sobretudo nas cabeceiras das camas, decoradas com delicadas gravuras antigas garimpadas em Milão.

Há bastante espaço (inclusive para acomodar roupas, compras e pertences), móveis de design e cortesia de água mineral e café (embora limitada a apenas quatro cápsulas durante a estadia).

Não há mesa de trabalho, mas os banheiros merecem destaque: grandes e elegantes, possuem belas banheiras (sais, espuma e óleo de banho estão incluídos nas amenidades), amplos box e bancada, e vaso sanitário inteligente - com muito bem-vinda opção de chinelinhos de quarto tanto em modelo havaianas quanto felpudas pantufas tradicionais.

Fasano Itaim. Foto: Mari Campos

Tradição gastronômica

A tradição da gastronomia italiana do grupo segue firme também na nova propriedade. O Fasano Itaim tem no térreo uma elegante filial do restaurante Gero com ambientes interno e externo (este último, aliás, extremamente agradável mesmo nas noites frescas do inverno).

No último andar, uma bela piscina e um rooftop bar & restaurante com paredes de vidro para ninguém perder nadinha das generosas vistas panorâmicas para a cidade - e um belo cardápio de comes e bebes (a salada de queijo de cabra é deliciosa).

Durante o dia, o rooftop é exclusivo para hóspedes e seus próprios convidados; à noite, de quarta a sábado, o local abre para visitantes, com DJ ou música ao vivo (mas reserva prévia é mandatória).

Fasano Itaim. Foto: Mari Campos

O café da manhã é servido em um terceiro espaço gastronômico, dublê também de espaço de eventos, com simpático buffet, pratos quentes à la carte, pães de queijo servidos direto nas mesas e espumante incluído.

Além da piscina no rooftop, o hotel oferece ainda uma grande academia e um spa com quatro salas de tratamento, saunas e salão de beleza.

O grupo Fasano tem hoje propriedades hoteleiras em São Paulo, Fazenda Boa Vista, Rio de Janeiro, Angra dos Reis, Belo Horizonte, Salvador, Trancoso, Nova York e Punta del Este.

