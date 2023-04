Gosto demais de navegar. Barco, veleiro, navio, sempre um prazer imenso. Por isso mesmo, sempre gostei de cruzeiros - preferencialmente de pequeno porte - mundo afora. E, do mesmo jeito que adoro voltar a navegar com minhas armadoras preferidas, viajar com uma armadora de cruzeiros pela primeira vez tem sabor muito especial. Foi assim que eu conheci o charme discreto dos cruzeiros Azamara.

ACOMPANHE A MARI CAMPOS TAMBÉM NO INSTAGRAM

.

Azamara Pursuit. Foto: Mari Campos

A Azamara não é uma armadora de cruzeiros de luxo, mas sim de ótimos navios upscale com itinerários focados em cruzeiristas frequentes, majoritariamente over 60s. Fiz uma linda viagem com o navio de médio porte AZAMARA PURSUIT, navegando em um itinerário de 16 dias Buenos Aires-Buenos Aires, visitando destinos da Argentina, Uruguai e, majoritariamente, Brasil - com direito a passar três dias de Carnaval no Rio de Janeiro. Um "cruzeiro de Carnaval" (felizmente) bem diferente do que os brasileiros geralmente entendem dessa expressão.

Curiosamente, eu era a única brasileira residente no Brasil a bordo desta viagem do Azamara Pursuit, entre passageiros majoritariamente vindos dos EUA, México, França e Alemanha, mas também de Bali, Singapura e diversos outros destinos.No meu itinerário partimos e chegamos em Buenos Aires e tivemos um pernoite em Montevidéu e dois no Rio, e escalas também em Santos, Ilhabela, Paraty, Búzios e Punta del Este.

LEIA TAMBÉM: Serandipians confirma crescimento global do turismo de luxo

Continua após a publicidade

.

Azamara Pursuit. Foto: Mari Campos

.

Como é viajar com a AZAMARA

A Azamara é uma operadora de cruzeiros upscale informais, com quatro navios de médio porte (Azamara Pursuit, Azamara Quest, Azamara Journey e Azamara Onward), todos eles para cerca de 700 passageiros. Os navios são mais antigos, da década de 1990, mas bastante confortáveis. E a companhia é famosa sobretudo pelas escalas mais longas e por sempre incluir pernoites em alguns dos portos de escala de suas viagens.

A maioria de suas viagens costuma contar também com uma AzAmazing Evening, um grande evento externo em um dos destinos do cruzeiro para o qual todos os passageiros são convidados. Na minha viagem, tivemos, na segunda noite, um incrível e exclusivo espetáculo sobre a história do Carnaval no majestoso Teatro Solís, em Montevidéu, uma das mais elogiadas casas de espetáculos das Américas.

ACOMPANHE A MARI CAMPOS TAMBÉM NO INSTAGRAM

Continua após a publicidade

Azamara Pursuit. Foto: Mari Campos

Toda viagem Azamara conta ainda com uma White Night Party, realizada nos decks externos com shows musicais e menu especial, para a qual todos os hóspedes são convidados a vestirem branco.

O Azamara Pursuit tem cabines internas, externas, externas com varanda e algumas suítes maiores e mais completas; mas somente as suítes mais luxuosas têm serviço de mordomo. Em todas elas, há um pequeno banheiro privativo, quarto e uma pequena saleta com poltrona, mesinha e área de trabalho.

As cabines em geral são bastante enxutas e básicas, e não contam com minibar nem facilidades de chá e café. As unidades padrão não são grandes, então é altamente recomendável reservar cabines com varanda, já que as mesmas fazem bastante diferença na sensação de espaço.

LEIA TAMBÉM: Cruzeiros mais longos andam fazendo mais sucesso

LEIA AINDA: Novos cruzeiros de luxo e ultra luxo para 2023

.

Continua após a publicidade

Azamara Pursuit. Foto: Mari Campos

.

O que está incluído nos cruzeiros Azamara

Os cruzeiros da Azamara não operam com tudo incluído, mas têm algumas inclusões interessantes em todos os itinerários. Destaco as principais aqui:

estão incluídas todas as refeições à bordo, exceto as realizadas nos "restaurantes de especialidades" (um italiano e uma steakhouse, que cobram US$35 de taxa de reserva por passageiro, por refeição, e têm menu exclusivo). As inclusões gastronômicas se limitam a um restaurante formal à la carte, o Discoveries, aberto para café da manhã e jantar; um grill à beira da piscina, o The Patio, aberto para almoço e jantar; e um restaurante buffet, o Windows Cafe, que funciona das três principais refeições. Mas vale saber que a maioria dos restaurantes funciona apenas no jantar. Para refeições à la carte no almoço, as opções disponíveis são apenas sanduíches, saladas simples e snacks no grill da piscina.

uma vantagem importante é que um pequeno menu de room service é gratuito e está disponível para os hóspedes todo o dia (e noite). E o menu de café da manhã na cabine, também sempre incluído, é bem completo e variado.

Azamara Pursuit. Foto: Mari Campos

estão incluídas diferentes bebidas nas refeições e ao longo do dia todo, mas limitadas a tipos e rótulos específicos de vinhos (8), espumante (1), destilados (9), coquetéis (20), cervejas (5), refrigerantes, água e cafés.

as gorjetas estão sempre incluídas.

também está incluído um gostoso café - o Mosaic Café - que serve o dia todo espressos, lattes, capuccinos e petiscos doces e salgados (incluindo ótimos macarrons) no deck 5, aproveitando o entorno da escadaria que leva à recepção.

são diferentes bares a bordo e um deles, o belo The Living Room, com vista panorâmica, serve também buffet de chá da tarde diariamente e fingerfood, à noite.

nos dias de navegação, um gostoso chá da tarde formal à inglesa é servido no restaurante Aqualina, aberto para todos os passageiros

a programação de lazer incluída é limitada ao Cabaret Lounge, que recebe em algumas noites performances musicais e em outras vira cinema.

há uma pequena piscina com duas jacuzzis ao ar livre no deck 9, com uma grande área de solário. O navio conta também com spa próprio, com tratamentos e serviços cobrados à parte, mediante agendamento. A área úmida do spa é cobrada à parte, ao custo de US$20 por dia.

há uma lavanderia self-service de uso liberado em um dos decks, bastante bem-vinda (e disputada) sobretudo nas viagens mais longas.

wifi, tours, transfers e todos os demais serviços são cobrados à parte.

Continua após a publicidade

LEIA TAMBÉM Review completa do Azamara Pursuit

.

.

Dica extra

Durante toda a viagem, usei, como sempre, o chip internacional da O Meu Chip .Funcionou perfeitamente em todas as escalas e até no navio, enquanto estava próximo à costa. Uso esse chip em todas as minhas viagens internacionais (há opções para o mundo inteiro) e o cupom MARICAMPOS dá pelo menos 15% de desconto em qualquer chip da marca. Troco o chip ainda no avião (há opções de chip físico e eSIM, à escolha do cliente), assim já pouso literalmente conectada, com internet ilimitada disponível durante toda a viagem. Dá para espiar os chips e valores neste link aqui.

ACOMPANHE A MARI CAMPOS TAMBÉM NO INSTAGRAM

.

Continua após a publicidade

.