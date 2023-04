Não escondo de ninguém que Paris é minha cidade favorita, um dos lugares do mundo no qual me sinto mais feliz. Por visitar frequentemente e ter até "morado" ali em partes de 2009 e 2015, conheço bem a cena hoteleira da cidade. Mas foi só em março último, durante dias deliciosos na cidade após uma semana nos Alpes Franceses, que pude conhecer, enfim, o charme RelaisChateaux em Paris.

ACOMPANHE A MARI CAMPOS TAMBÉM NO INSTAGRAM

Com um portfólio de mais de 550 hotéis em 63 países, a Relais & Châteaux tem em Paris duas propriedades absolutamente discretas e com um nível de serviço tão alto que são duas "hidden gems" na cidade, como dois pequenos segredos franceses bem guardados: o Saint James Paris e o Relais Christine, com estilos completamente diferentes.

LEIA TAMBÉM: Serandipians confirma crescimento global do turismo de luxo

.

St James Paris. Foto: Mari Campos

.

Continua após a publicidade

O espetacular Saint James Paris

O Saint James Paris é uma propriedade com nível de excelência em acomodações e serviços tão altos que dá ao viajante uma experiência de hospedagem absolutamente similar a um hotel palácio - mas com tarifas mais amigáveis.

Parte castelo, parte propriedade familiar, é o único hotel-château em Paris, com arquitetura primorosa em uma mansão do século XVIII na elegante Rive Droite (bem no arrondissement mais exclusivo de Paris, o 16ème) e impecáveis jardins mantidos por Xavier de Chirac.

A localização, completamente alheia às muvucas turísticas da cidade, parece estranha a muitos turistas brasileiros; mas é, na verdade, um excelente trunfo: nos dá a chance de ver um pouquinho da cidade sob a ótica dos parisienses nesse bairro tão residencial. E Champs-Elysées, Arco do Triunfo ou Trocadéro estão todos a apenas uma caminhada de distância.

St James Paris. Foto: Mari Campos

É no belo Bellefeuille, o restaurante com uma estrela Michelin do chef Julien Dumas, que o impecável café da manhã à la carte é meticulosamente servido todas as manhãs. Mas a gente também pode fazer o desjejum e demais refeições, se preferir, no belíssimo bar-biblioteca anexo ou mesmo no delicioso gazebo dos jardins.

Com apenas 22 quartos e 26 suítes, todos com layout e decoração únicos, o hotel tem ainda mais de 400 metros quadrados de um charmoso spa Guerlain (que também é a marca das amenidades oferecidas nas acomodações). Lançou agora também uma villa completa separada. Cápsulas de café, chás e água filtrada servida em adoráveis garrafas de vidro antigas são cortesia, além de algumas das melhores "good night amenities" da cidade, com delícias da Esprit Gourmand e Angelina.

Continua após a publicidade

ACOMPANHE A MARI CAMPOS TAMBÉM NO INSTAGRAM

LEIA TAMBÉM: Duas deliciosas (e menos badaladas) estações de esqui nos Alpes Franceses

.

Relais Christine Paris. Foto: Mari Campos

.

O discreto Relais Christine

Para quem faz questão de se hospedar nos bairros mais turísticos de Paris, o charmoso Relais Christine é a oportunidade de se hospedar em uma verdadeira residência parisiense em plena Saint-Germain. Discretamente instalado em uma ruela de uma única quadra a cinco minutos da Pont Neuf, o hotel passa despercebido para o transeunte mais distraído.

Continua após a publicidade

Mas basta entrar por seus discretos portões para encantar-se com seu bucólico pátio interno e a casa mais aconchegante das redondezas.Repaginado por completo pela decoradora Laura Gonzalez, tem 48 quartos e suítes, com muitas antiguidades, veludos e banheiros em mármore Carrara. Alguns deles têm charmosas janelas-balcão e todos contam com amenidades Diptyque, água, café e chá cortesia.

O spa ali também é Guerlain, charmosamente instalado no subsolo, com ares de cave e abóbadas do século XIII. Como não possui restaurante, o café da manhã buffet é servido nos diferentes pequenos salões do lobby-lounge.

É num desses salões também que fica seu honesty bar: como a ideia é que todos se sintam em uma casa parisiense, não há serviço formal de bar - cada hóspede se serve do que quer, quando quer, e anota o consumo com lápis em um bloquinho ao lado. Informalmente delicioso.

LEIA TAMBÉM: Tendências do turismo de luxo para 2023

.

O transfer da Blacklane em frente ao St James Paris. Foto: Mari Campos

.

Continua após a publicidade

Dicas extras para Paris

Nesta estadia em Paris, usei mais uma vez os excelentes serviços de transporte da Blacklane para os trajetos entre hotel e aeroporto e também para o deslocamento entre os hotéis. A Blacklane oferece serviços de transfers executivos (tanto para viajantes quanto consultores e agências de viagem) em carros luxuosos e muito confortáveis, com motoristas super profissionais e pontuais (e facilmente acessíveis via Whatsapp), sem qualquer stress ou cobrança extra nas viagens - mesmo que os trajetos levem muito mais tempo que o previsto. Recomendo muito.

Também usei, como sempre, o chip internacional da O Meu Chip durante toda a viagem. Uso esse chip em todas as minhas viagens internacionais (há opções para o mundo inteiro) e o cupom MARICAMPOS dá pelo menos 15% de desconto em qualquer chip da marca Troco o chip ainda no avião (há opções de chip físico e eSIM, à escolha do cliente), assim já pouso literalmente conectada. E tenho internet ilimitada disponível durante toda a viagem, além de minutos para chamadas telefônicas, se quiser. Dá para espiar os chips e valores neste link aqui.

ACOMPANHE A MARI CAMPOS TAMBÉM NO INSTAGRAM

.

.