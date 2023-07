Que os cruzeiros de luxo se preocupam há muito tempo com a boa mesa, já sabemos. Até algumas armadoras de cruzeiros massa têm exibido maior preocupação com gastronomia nos últimos anos. Mas, muito além dos rótulos servidos a bordo, sejamos francos: ainda são poucas armadoras que genuinamente se preocupam com a mixologia de verdade. Mas há boas novas na Oceania Cruises: bons drinks em alto mar fazem parte de uma grande repaginação deste nicho em todos os seus navios.

Tudo começou com o lançamento de seu belo Oceania Vista em maio último, sobre o qual já contei aqui. O Vista é um navio tão especial que está praticamente catapultando a companhia de cruzeiros de seu nicho premium para o nicho dos cruzeiros de luxo.

Tudo ali veio tão caprichado, das instalações ao serviço, que estimulou toda uma reformulação também na operação dos outros navios da Oceania Cruises - que sempre foi bastante focada na alta gastronomia em seus itinerários.

A Oceania, com sete navios em funcionamento e mais um no estaleiro, comemora em 2023 seus 20 anos de fundação com novo e inovador programa de mixologia e passa a incluir o pacote de bebidas (além de outros benefícios que antes também eram opcionais) em todos os seus roteiros e tarifas.

Bons drinks em alto mar

Nas inovações trazidas pela Oceania Cruises ao longo de suas décadas de história, o setor de alimentos e bebidas sempre esteve no topo das prioridades. Assim, lançou agora uma nova coleção de vinhos raros em sua frota, complementando as experiências gastronômicas oferecidas em seus restaurantes. Por enquanto, são 80 novos rótulos (incluindo amostras vintage) provenientes da Itália, França e América do Sul.

Com o lançamento do novo navio Oceania Vista, a armadora de cruzeiros anunciou um badalado lote exclusivo de uísque 20 anos da Chapter 7. Na nova parceria, apenas 304 garrafas estão disponíveis a bordo durante a temporada inaugural do navio neste verão europeu.

A armadora traz esse ano a seus navios uma coleção icônicas do uísque Macallan (com seu novo Macallan Diamond Bar Cart, que pode incluir harmonizações com chocolates) e nova experiências com RumBrugal 1888 Doblemente Añejado (que oferecerá eventualmente aulas especiais de mixologia a bordo e um carrinho de serviço Nearly Neat.

Agora há também a bordo oferta de coquetéis alinhados com as últimas tendências e técnicas de elaboração da mixologia internacional, incluindo potencialização de sabores, re-destilações, bolhas de fumaça com sabor, defumações etc. Alguns dos bares dos navios da companhia trazem também Negronis especiais, aromatizados e/ou envelhecidos em barris de madeira.

O novo programa prevê ainda a oferta de uma extensa seleção de vinhos com baixo teor e sem açúcar, maior variedade de coquetéis sem álcool, além de carrinhos especiais para martinis e bebidas feitas com espumantes e champanhes e ainda o Ultimate Bloody Mary Bar.

Mixologia afinada com a proposta gastronômica

"Para desenvolver o novo programa de bar do Vista, trabalhei lado a lado com nossa equipe de culinária para trazer ingredientes de origem natural para nosso processo de elaboração de coquetéis, como a criação de xaropes e reduções caseiras", disse Daniella Oancea, gerente de bebidas corporativas da Oceania Cruises. Sua expectativa é que tomar um drink a bordo, principalmente no Oceania Vista, seja uma agora uma experiência em si - e tem razão.

O belo Founders' Bar do novo Vista não é apenas o bar mais bonito do navio como também o endereço mais disputado antes e depois do jantar, todas as noites. Não é pra menos: sua carta oferece coquetéis signature, incluídos no pacote de bebidas premium, que realmente não deixam a dever aos grandes bares da atualidade.

Pequenino e discreto, e ocupando uma diminuta área em uma das laterais da embarcação. na minha viagem o Founders' só esteve tranquilo na primeira noite, quando a maioria dos passageiros ainda está se familiarizando com o navio.

Aberto das 16h até o último cliente, era endereço certeiro para encontrar os demais hóspedes fãs de mixologia de qualidade. Dos mais suaves aos mais potentes, seus drinks signature compõem uma deliciosa viagem sensorial - e ainda têm apresentação impecável, muitas vezes repletas de alegorias visuais.

Atenção à mixologia em toda a frota

Mas nem só de Founders' Bar vive um navio, é claro. O bar Martinis, mais central e com muito mais espaço, renovou os coquetéis que lhe dão nome com uma nova seleção de destilados à base de Mermaid Gin e Vodka, feitos artesanalmente com botânicos da Ilha de Wight. Vários dos drinks foram batizados com grandes nomes de Hollywood, como Lady Hepburn, Blue Eyes Sinatra e Notorious Bond.

O Baristas, o clássico café presente em todos os navios da armadora, passa a servir também novo menu de coquetéis à base de café que incorporam ingredientes menos óbvios, como um o licor italiano Amari.

Todos os restaurantes do Oceania Vista também têm suas cartas exclusivas de vinhos e coquetéis. Para os bons drinks não alcóolicos, o grande destaque é o bar do restaurante Aquamar (de menu focado em cozinha saudável), que serve deliciosos coquetéis sem álcool e sem açúcar (como o imperdível NO-groni) e elegantes "vinhos" não alcoólicos de Pierre Zéro.

Cobrada à parte para todos os passageiros interessados, a nova Moët & Chandon Champagne Experience combina três pratos de alta gastronomia com safras raras da bebida: Moët & Chandon Grand Vintage Brut 2013, Moët & Chandon Nectar Imperial e Moët & Chandon Imperial Rose.