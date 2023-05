Madri é uma das minhas cidades preferidas e toda vez que passo pela Espanha - seja a trabalho ou para visitar a família - faço questão de parar na capital espanhola por alguns dias. Nos últimos anos, venho achanado a cidade cada vez mais vibrante, sempre cheia de novidades - e absolutamente democrática. Desta vez foram pouco dias por lá no começo de abril, em plena Semana Santa. E quero registrar aqui experiências em quatro hotéis para comer (muito) bem em Madri.

Que Madri é excelente para comer bem não é novidade nenhuma. Mas é também inegável que a cidade, entre estabelecimentos tradicionais e novidades, só melhora também nesse quesito, com uma variedade impressionante de cozinhas, estilos, preparos e budgets.

E a hotelaria de luxo, cada vez mais presente e potente na cidade, tem se esmerado nisso, oferecendo estabelecimentosabsolutamente diversos, capazes de agradar aos mais distintos perfis de hóspedes - e também turistas, já que todos estão abertos também para visitantes.

Deixo na sequência minha listinha de quatro hotéis para comer (muito) bem em Madri em sua próxima viagem à cidade, todos eles revisitados (e novamente aprovados!) nesta minha última viagem.

ISA Madrid. Foto: Mari Campos

Quatro hotéis para comer (muito) bem em Madri

Four Seasons Madrid. Convenientemente localizado em pleno centro da cidade, a passos da Puerta del Sol, o Four Seasons Madrid reúne várias opções gastronômicas, da deliciosa Dani Brasserie no rooftop (imperdível, e com uma vista panorâmica espetacular para a cidade) aos petiscos e doces estrelados do El Patio (Jimmy Choo Afternoon Tea, anyone?) no lobby bar. Desta vez, pude finalmente provar o ISA, a mais nova - e badalada! - investida gastro-etílica da casa.

ISA Madrid. Foto: Mari Campos

Discretamente localizado no primeiro andar do hotel, o ISA criou um laboratório (o Himiko Lab) para seus bartenders darem vazão à criatividade utilizando as mais modernas e avançadas máquinas da mixologia - incluindo máxi centrífugas, re-destiladores e criadores de vapor. Como resultado, drinks signature realmente surpreendentes, que não têm similar em nenhum outro lugar. Os distintos ambientes da casa são envolvidos em obras de arte, a trilha sonora e o serviço são excelentes e o menu, que mescla as cozinhas japonesa e espanhola, uma deliciosa surpresa. De domingo a quarta é mais tranquilo e intimista, como um speakeasy, e de quinta a sábado vira um pequeno club, com DJs convidados.

El Jardin del Ritz Madrid. Foto: Mari Campos

Mandarin Oriental Ritz Madrid. Clássico imbatível na cidade, que já foi simplesmente "Ritz" e também parte da coleção de hotéis da Orient-Express em outros tempos, o hoje impecável Mandarin Oriental Ritz Madrid oferece cinco excelentes opções gastronômicas supervisionadas pelo estrelado chef Quique Dacosta. O belo e vintage Palm Court, coração deste hotel histórico, faz contraste com a contemporaneidade do Champagne Bar e do imperdível Pictura. O Deessa, agora duas estrelas Michelin, propõe refeições tão caprichadas que sugere que os comensais reservem de duas a quatro horas para a experiência completa.E tem ainda o simplesmente adorável El Jardín del Ritz, ao ar livre, nos jardins do hotel, onde desta vez tive o prazer imenso de um longo almoço em um dia perfeito de primavera.

El Jardin del Ritz Madrid. Foto: Mari Campos

As mesinhas são dispostas entre áreas de sol e sombra, entre vegetação, flores e charmosos ombrelones; nos dias mais frescos, mantinhas embalam os convidados mais friorentos. O cardápio leve e delicioso faz uma releitura delicada dos principais pratos e petiscos espanhóis, de croquetas que desmancham na boca a arrozes cheios de sabor. E tem sobremesas clássicas também, como a verdadeira tarta de queso espanhola. Viajantes mais indecisos podem apostar no ótimo menu degustação do almoço, com os pratos preferidos do chef. Ambiente delicioso, serviço eficiente e simpático, ótimos drinks.

Intercontinental Madrid. Foto: Mari Campos

Intercontinental Madrid. Um dos hotéis mais icônicos da cidade - foi o primeiro hotel de rede internacional de toda a Europa, há 70 anos -, o Intercontinental Madrid recebeu por longas temporadas diversas celebridades hollywoodianas que fizeram de Madri suas casas. Está chegando aos 70 anos de fundação e tem suítes históricas, como a suíte onde viveu Ava Gardner, e até uma suíte real de quase 600 metros quadrados de área. Apesar de ter um único restaurante, o El Restaurante, que começa no imenso lobby do hotel (ocupa um palacete originalmente da família da Duquesa de Alba) e se estende pelos jardins, estufa e bar, é ponto de encontro diário de madrileños e turistas em passagem pela cidade.

Intercontinental Madrid. Foto: Mari Campos

É ali que acontece todo domingo o mais famoso brunch de Madri. O brunch do Intercontinental está disponível o ano todo, funciona em sistema buffet com mais de 200 opções gastronômicas entre culinária tradicional espanhola e cozinha internacional, tem música ao vivo e, ao custo de 83 euros por pessoa, inclui também sucos, cafés, águas, cava, vinho tinto, vinho branco e cerveja ilimitados. Crianças podem participar gratuitamente de mini workshops culinários e, ao final do brunch, os comensais são convidados a uma "classe de mixologia" no bar anexo ao lobby.

Casa Felisa Madrid. Foto: Mari Campos

URSO Hotel. O discreto e charmoso URSO Hotel, localizado entre Chueca e Chamberí, bem em frente ao Mercado Barceló, é o endereço também de um restaurante tão discreto e charmoso quanto ele: o adorável Casa Felisa. 100% focado em gastronomia madrileña, o Casa Felisa propõe delicadas releituras de clássicos da cozinha espanhola - como uma "comida de vó" com impecável apresentação gourmet. O menu é extenso, entre tapas, entradinhas clássicas espanholas (as batatinhas souflé são imperdíveis!), carnes, peixes, massas e arrozes.

Casa Felisa Madrid. Foto: Mari Campos

Para sobremesa, aposte sem medo em suas deliciosas torrijas. A carta de vinhos traz diversas opções produzidas nos limites da cidade e arredores imediatos, assim como azeites e queijos oferecidos seguem também a mesma linha. Tudo em um ambiente elegante, absolutamente acolhedor, e com serviço extremamente discreto e eficiente. Um achado bem madrileño com toques bem contemporâneos.

Dica extra

