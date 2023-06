Voltar a Roma em maio último foi um dos melhores programas de 2023 até agora. Eu estava morrendo de saudades da capital italiana e foi mesmo uma delícia passar uma semana de férias perfeitas na cidade, revisitando lugares queridos e descobrindo novidades por ali.

Sempre tão fértil em boa gastronomia, Roma também não decepciona em muitos dos restaurantes localizados dentro de hotéis da cidade. Então listo aqui, hoje, quatro hotéis para comer (muito) bem em Roma, em qualquer época do ano.

Lumen The St Regis Rome. Foto: Mari Campos

The St Regis Rome

O restaurante Lumen do icônico hotel The St Regis Rome é gostoso a qualquer hora do dia ou da noite, literalmente. Do café da manhã aos jantares mais tardios, é sempre um programão. Mas seu brunch dominical não é à toa o mais famoso de Roma: são inúmeras estações de buffet e live cooking, saladas, queijos, pasta fresca feita na hora, carnes e sobremesas, acompanhadas de ótimo DJ e serviço impecável. Quando o tempo esquenta, o Lumen ganha uma versão bar bem gostosa no jardim de inverno da propriedade.

Giano W Rome. Foto: Mari Campos

W Rome

Giano, a casa romana do estrelado chef Ciccio Sultano no W Rome, tem alma deliciosamente siciliana, das entradas às sobremesas (os cannoli, aliás, são imperdíveis!). O restaurante é especialmente gostoso na hora do almoço, principalmente escolhendo uma das mesinhas ao ar livre no pátio interno. O hotel ainda tem o belo rooftop Seu Pizza con Vista, que serve pizzas e drinks com direito a DJ e vista panorâmica para Roma.

Le Jardin Hotel de Russie Roma. Foto: Mari Campos

Hotel de Russie

O mais clássico dos hotéis do centro de Roma, bem ao lado da Piazza del Poppolo, tem também os mais lindos jardins da hotelaria da cidade. É ali mesmo, entre as fontes e vegetação exuberante do Hotel de Russie, um hotel Rocco Forte, que fica o delicioso Le Jardin. O restaurante tem uma charmosa e pequena área interna, mas o melhor programa é mesmo apostar em um jantar italianíssimo "al fresco"e à luz de lamparinas nas deliciosas mesinhas externas em meio aos jardins.O hotel tem também o mais disputado bar de hotel da cidade na hora do aperitivo, o Stravinskij Bar.

Bizum Six Senses Rome. Foto: Mari Campos

Six Senses Rome

O mais novo hotel da capital italiana traz uma proposta bastante simpática para a gastronomia nonstop do Bizum, seu restaurante informal anexo ao lobby e aberto durante todo o dia. O novo endereço do Six Senses Rome pode ser uma boa pedida tanto para um almoço mais rápido durante os passeios pela cidade ou para um jantar leve, saboroso e sem afetações, com pratos elaborados somente com ingredientes locais e sazonais (e majoritariamente orgânicos). O hotel tem também um bar para drinks e petiscos no rooftop, com vistas lindas para a cidade.

Lumen The St Regis Rome. Foto: Mari Campos

Dicas extras

