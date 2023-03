Buenos Aires não é à toa um dos principais destinos internacionais dos brasileiros. É fácil de explorar, não apresenta barreiras idiomáticas, o câmbio atualmente é bem favorável pra gente (ainda mais agora que os cartões de crédito internacionais estão convertendo as compras em peso automaticamente para o chamado câmbio blue - leia aqui). Para quem é do sul e do sudeste, é além de tudo muito próxima, distante menos de 3h de voo.

O Brasil foi o país que mais levou visitantes a Buenos Aires em 2022 - e deve continuar nesta pole position neste ano - mesmo tendo recuperado apenas pouco mais da metade da conectividade de voos que tinha antes da pandemia. Dos 1,5 milhões de turistas internacionais recebidos pela capital porteña, 24,5% foram brasileiros.

Segundo levantamento do Visit Buenos Aires, a maioria dos brasileiros viaja à cidade de férias (73%), se hospeda em média por 6 noites, escolhe sobretudo hotéis (77%) e se dedica a atividades culturais (84%), gastronomia (64%) e entretenimento (37%).

Decidida a se tornar um polo gastronômico e atrair cada vez mais turistas internacionais, Buenos Aires está apostando em contínuas novidades tanto para cativas novos visitantes como para levar frequentemente turistas habitués de volta às suas ruas. Desde a reabertura completa do turismo argentino, não param de surgir novos restaurantes, mercados, atrações, hotéis, cafés e rooftop bars na capital porteña.

Buenos Aires. Foto: Mari Campos

Quatro novidades deliciosas em Buenos Aires

Estive novamente na cidade ao desembarcar de um cruzeiro no finalzinho de fevereiro e tive o imenso prazer de ver que a cidade está ainda mais vibrante - além de conferir mais algumas dessas deliciosas novidades. Listo aqui as quatro novidades mais interessantes deste comecinho de ano:

Colón Fabrica Buenos Aires. Foto: Mari Campos

Colón Fabrica: o museu do Teatro Colón, aberto no ano passado, segue sua trajetória de sucesso com as visitas cada vez mais disputadas. Localizado no imenso galpão de uma antiga fábrica (daí vem seu nome) em La Boca, o museu reúne diversos cenários, figurinos e objetos criados especialmente pela equipe do teatro mais famoso da Argentina para suas performances. O guia nos explica curiosidades e todo o funcionamento em detalhes, e telas ao lado dos cenários mostram os mesmos em ação durante os espetáculos - e a gente pode tocar em quase tudo. As excelentes visitas são sempre guiadas (em espanhol), duram cerca de 45 minutos e os tickets (1.500 pesos por pessoa, crianças menores de 7 anos grátis) podem ser comprados via internet ou ali na hora mesmo. Vale lembrar que a confecção de todo acervo acontece nos incríveis e enormes subsolos do Teatro Colón, que podem ser visitados durante a visita do próprio teatro.

Confiteria Ideal Buenos Aires. Foto: Mari Campos

Confitería Ideal: a tradicionalíssima Confitería La Ideal, em pleno centro de Buenos Aires, finalmente reabriu suas portas após uma mega reforma e revitalização. A confiteria que encantou de Gardel a Mick Jagger voltou linda como sempre mas completamente renovada, agora com o super chef Gustavo Nari à frente de tudo. Dá para sentar-se em seu belíssimo salão, debaixo do incrível vitral histórico da cúpula, tanto para comer um docinho caprichado com café, um lauto chá da tarde, ou mesmo almoços e jantares completos - a carta agora está super extensa e caprichada! A torta Marquise, com chocolate e doce de leite, tem sido o grande carro chefe das sobremesas da casa atualmente - e é realmente deliciosa!

Palacio Paz Buenos Aires. Foto: Mari Campos

Palacio Paz Boutique Hotel: este elegante e novo hotel boutique em edifício histórico restaurado na Plaza San Martin resgata o charme francês desse pedacinho do centro da cidade. São 50 espaçosas acomodações, em geral com belas vistas, com décor bastante minimalista e foco nas cores branco, preto e cinza.No restaurante Moby Dick Plaza é servido todos os dias café da manhã buffet (com ovos à la carte) incluído, e abre também para não hóspedes para café, almoço, jantar - além de drinks no belo bar de dois ambientes. Tem ainda dois amplos salões-o super francês Salón Audrey e o Salón Rooftop, com vista panorâmica da cidade - que podem ser usados também para anywhere office pelos hóspedes. Um achado!

Olympo Skybar Buenos Aires. Foto: Mari Campos

Novos rooftops: Buenos Aires ganhou felizmente diversos novos rooftops, inclusive vários deles na região central da cidade. A maioria não cobra entrada e você pode subir e apreciar a vista enquanto simplesmente toma seu drink - mas também oferecem diversas opções para comer, de pratos e petiscos a sobremesas. Bem no centro vale super o Olympo Sky Bar, quase em frente ao Obelisco. Mas também são ótimas pedidas Cielo Skybar (no hotel Grand Brizo) e Bestial Flybar.

Confiteria Ideal Buenos Aires. Foto: Mari Campos

Dicas para Buenos Aires

Desta vez, usei os serviços de transfer (aeroporto-porto, porto-hotel e hotel-aeroporto) oferecidos pela ótima agência/operadora CiaTrip, de um casal de brasileiros especializado em receber brasileiros em diferentes destinos - inclusive várias opções na Argentina além de Buenos Aires. Serviço, carro e profissionais excelentes, atendimento todo em português (inclusive via Whatsapp), tudo realmente redondinho. A CiaTrip trabalha com roteiros completos na cidade, incluindo além dos transfers hospedagem e até alguns passeios, dependendo da preferência do cliente. Dá para espiar opções aqui e buscar atendimento aqui.

Durante a minha viagem a Buenos Aires, usei mais uma vez o chip internacional da O Meu Chip, que agora, além do chip físico, oferece também o super prático eSIM com a mesma (ótima) qualidade de cobertura - assim a gente nem precisa tirar nosso próprio chip do aparelho. Uso esse chip em todas as minhas viagens internacionais (há opções para o mundo inteiro) e recomendo sempre. O cupom MARICAMPOS dá pelo menos 15% de desconto em qualquer chip da marca - dá para espiar valores e opções aqui.

