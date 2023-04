Serandipians confirma crescimento global do turismo de luxo

Na semana passada, participei mais uma vez em Marbella, no sul da Espanha, do The Essence of Luxury, evento anual promovido pela Serandipians by Traveller Made, que reúne alguns dos principais hotéis, DMCs, agentes, consultores de viagem e jornalistas especializados em turismo de luxo do mundo todo para rodadas de negócios e discussões em torno das novidades e tendências de comportamento deste nicho.

ACOMPANHE A MARI CAMPOS TAMBÉM NO INSTAGRAM

.

Serandipians by Traveller Made, The Essence of Luxury 2023. Foto: Mari Campos

A Serandipians by Traveller Made é uma das maiores redes de turismo de luxo do mundo (focada em viagens para os UHNWs), com associados e parceiros presentes em diferentes países das Américas, da Europa e da Ásia que, juntos, movimentam mais de 3,6 bilhões de euros ao ano. Focada em viagens para os chamados UHNWs (Ultra High Net-Worths), reúne profissionais e negócios dedicados a fornecer viagens únicas, exclusivas e sob medida.

O turismo de luxo segue em franco crescimento anual: com valor global de mercado em 2022 de US$1,1 trilhão, deve alcançar US$2,53 trilhões até 2032, segundo estimativa apresentada pela Serandipians durante o evento. As atividades e discussões promovidas pelo The Essence of Luxury confirmam o superaquecimento deste mercado - inclusive em terras brasileiras. Na abertura do evento, Quentin Desurmont, fundador da Serandipians, destacou a importância do Brasil dentre as nações que mais crescem em representatividade e negócios dentro da rede.

Diversos agentes e consultores de viagem brasileiros, associados ao grupo, estiveram presentes na semana especial de negócios realizada no finalzinho de março. O The Essence of Luxury Travel é um encontro para convidados, membros Serandipians e parceiros que acontece anualmente desde 2015. Inicialmente, o evento acontecia em Montreux, na Suíça; depois passou a ser realizado em Deauville, na França, e desde 2019 acontece em Marbella.

Continua após a publicidade

LEIA TAMBÉM: Viagens de até US$2 milhões: o novo boom do ultra luxo no turismo

.

Serandipians by Traveller Made, The Essence of Luxury 2023. Foto: Mari Campos

.

10 anos de Serandipians

Um dos maiores eventos de turismo de luxo do mundo (foram mais de 800 convidados esse ano, que participaram de mais de 33000 reuniões individuais), o The Essence of Luxury oferece também uma conferência criativa focada em comportamento e consumo de luxo, com palestras de diversos especialistas deste nicho, englobando também arte, moda e sustentabilidade.

A edição especial do The Essence of Luxury Travel 2023 celebrou também os 10 anos de fundação da Serandipians, o importante crescimento da rede e ainda premiou os travel designers e hoteleiros associados que mais se destacaram no ano passado.

Continua após a publicidade

LEIA TAMBÉM: Tendências para o turismo de luxo em 2023

.

Serandipians by Traveller Made, The Essence of Luxury 2023. Foto: Mari Campos

Durante o evento, diversas propriedades hoteleiras associadas à Serandipians anunciaram novidades, incluindo o ONE Palacio Anunciada, em Portugal; o ET Milan, na Itália; o renovado La Boca Raton, na Flórida; o La Zambra, na Espanha; o Hotel Vermelho de Louboutin, também em Portugal; o também renovado Rosewood Le Guanahani, em Saint Barth; o exclusivo Dunton Hot Springs, no Colorado; o Mamilla Hotel, em Israel; o icônico Castello, também na Itália; e o charmoso e sustentável Relais&Chateaux El Silencio, na Costa Rica.

O grupo Anantara também anunciou ali diversas aberturas hoteleiras (como Amsterdã, Nice, Amalfi, Irlanda, Tailândia e Bali), além do barco de luxo Loi Pela na Tailândia, o exclusivo trem vintage The Vietage, no Vietnã, e novidades e renovações em diversas outras propriedades.

Antes chamada de Traveller Made, a rede global de turismo de luxo fez seu rebranding no começo da pandemia, passando a ser definida como Serandipians by Traveller Made (inspirado no antigo nome persa'Serendipity' para o Sri Lanka e no conto The Three Princes of Serendip).

ACOMPANHE A MARI CAMPOS TAMBÉM NO INSTAGRAM

Continua após a publicidade

.

.