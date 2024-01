O prazer de conseguir ouvir o barulho do mar e não ser interrompido pela caixa de som de algum desmancha-prazeres na praia. A delícia de dormir apenas com o suave farfalhar das árvores. Ou a chance de simplesmente adormecer sem ruído algum para perturbar o sono. Num mundo cada vez mais barulhento, não é surpresa que algumas pessoas estejam tentando justamente fugir do caos sonoro em suas férias. Consultores e agentes de viagem gringos vêm apontando uma nova tendência de viagem que ainda não pegou de fato no Brasil - Silent Travel: viagens com menos poluição sonora.

PUBLICIDADE É impossível viajar sem ruídos nos dias de hoje, é claro; a começar pela nossa necessidade de se transportar. Mas tem cada vez mais gente tentando escapar ao máximo dos ruídos excessivos do dia a dia pelo menos em seus dias de descanso. Alguns, aliás, têm ido tão longe atrás desta ideia de Silent Travel que estão buscando até retiros de silêncio. A ideia aparentemente radical tem seus fundamentos. Vivemos em um mundo caoticamente barulhento, com os mais diversos sons disputando nossa atenção o tempo todo, mesmo quando não queremos. As oportunidades de ficarmos realmente quietos com nós mesmos hoje em dia são cada vez mais raras. E, como a ciência já sabe, ruídos podem estar totalmente relacionados ao estresse; e, em excesso, a poluição sonora pode levar a uma série de problemas de saúde, de depressão a doenças cardiovasculares. LEIA TAMBÉM: Sete tendências para o turismo em 2024

Silêncio, por favor!

O silêncio começa a entrar tão em voga neste começo de ano que tem até trend bombando no TikTok ligada a isso: a #silentwalk, com relatos e indicações de "caminhadas silenciosas", sugerindo que passar um tempo caminhando em silêncio poderia trazer inúmeros benefícios para o bem-estar e a saúde - além de aumentar a criatividade.

Neste mundo de superestimulações, o silêncio para muita gente virou mesmo artigo de luxo. Não é de se estranhar, portanto, que a indústria do turismo - ultimamente tão conectada à indústria do bem-estar - comece a pegar uma fatia desse bolo.

Para muita gente, as viagens mais silenciosas ajudam a desconectar melhor e mais rápido do dia-a-dia, estimulam a criatividade e promovem momentos de conexão mais profunda consigo mesmos e com a natureza, deixando de lado aquela sensação de "voltar cansado das férias".

De retiros Vipassana com períodos de tempo em silêncio a simplesmente destinos e acomodações mais tranquilos, de finais de semana experimentais a longas viagens de férias, este movimento vem ganhando forma e força em diversos países.

PUBLICIDADE Existe ainda uma corrente que afirma que a Silent Travel poderia ser também uma forma mais sustentável de viajar por ser um modelo menos "agressivo" sonoramente não apenas ao homem quanto também aos animais e ao meio-ambiente. Assim, a longo prazo, poderiam também contribuir para a preservação dos locais visitados. A ideia da Silent Travel obviamente não agrada a todo mundo. Muita gente tem inclusive dificuldade de permanecer em silêncio e busca ligar música ou TV simplesmente para não ter que lidar com esse desconforto. Mas, pouco a pouco, em uma indústria que lucra cada vez mais com o nicho de bem-estar e começa a falar sem rodeios sobre saúde mental, tours silenciosos e acomodações silenciosas talvez sejam oferta mais comum no turismo.

