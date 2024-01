Lançado ao mar no segundo semestre de 2023, o mais novo navio da Silversea foi oficialmente inaugurado neste mês de janeiro, em um micro cruzeiro de Fort Lauderdale (EUA) a Cozumel (México). Tive o prazer de ser a única jornalista brasileira convidada para o evento de inauguração e batismo oficiais do mais aguardado navio de cruzeiros dos últimos tempos: o Silver Nova, um navio sem igual.

Primeiro grande lançamento da mais elogiada armadora de luxo do mundo em mais de dez anos, a chegada do Silver Nova inaugura também uma nova classe de embarcações (a classe Nova) e cria bafafá na indústria de cruzeiros majoritariamente por dois motivos: é o mais sustentável navio de sua categoria (funciona com motor híbrido e com 40% menos emissões que a classe anterior) e por ter um design totalmente assimétrico, representando uma pequena revolução no setor. Mantendo o mesmo serviço de luxo que fez a Silversea ser referência neste nicho de cruzeiros, o Silver Nova traz outra novidade importante: é também o maior navio da armadora, com capacidade para até 728 passageiros. E é a perfeita tradução da nova fase da armadora - agora parte do Royal Caribbean Group -, mirando em umperfil de viajante mais jovem e que não necessariamente já esteja acostumado a fazer cruzeiros.

Como é fazer um cruzeiro no Silver Nova

O design disruptivo do Silver Nova (fruto da colaboração entre seis diferentes empresas de design diferentes) privilegiou a vista para o mar e destinos visitados e a luz natural em quase todos os ambientes do navio.

Assimétrico por natureza, o design do navio chamada a atenção sobretudo na piscina localizada à bombordo que realmente não nos dá a impressão de estar em um navio. "Estar ali na piscina, com apenas lindas paisagens à vista, é como estar na piscina do Fasano Rio, por exemplo", me disse Barbara Muckermann, presidente da Silversea.

O Silver Nova, que passará também pela costa brasileira neste verão, é o primeiro navio da armadora composto por 100% suítes, divididas em treze categorias diferentes (mas Veranda, Medallion e Silver Suite constituem 90% delas).

Todas elas têm varanda privativa, grandes banheiros, living, walk-in closet e serviço de mordomo. Uma pena apenas que as mesinhas das varandas tenham ficado tão pequenas no novo navio, praticamente inviabilizando o café da manhã para dois ali.

São quatro decks inteiros com apenas suítes e curiosamente desta vez as maiores e mais especiais delas foram colocadas na popa ao invés da proa. E, no geral, há mais"lounges" internos e externos que em qualquer outro navio da armadora, e com um toque maior de informalidade e casualidade também no décor.

Há nove opções gastronômicas distintas no Silver Nova, com destaque para a primeira S.A.L.T. Chef's table da armadora - além de room service 24 horas incluído, que oferece até high tea e o clássico Champagne&Caviar, uma das marcas registradas da Silversea.

Além da Chef's Table, experiência cobrada à parte, apenas dois outros restaurantes - um asiático e um francês - têm taxas de reserva para o jantar; os demais estão sempre incluídos. E, com atmosfera mais informal de maneira generalizada, os dress codes a bordo para o jantar passaram a ser meras sugestões para a maioria dos restaurantes.

O Silver Nova conta ainda com diversos bares; jacuzzi com borda infinita ao ar livre; um belo spa The Otium, com sauna e jacuzzi com vista externa; entretenimento ao vivo todas as noites no Venetian Lounge e demais lounges do navio; excursões e transfers incluídos em todos os portos de escala; wifi de boa qualidade; e deliciosas aulas de culinária gratuitas no excepcional S.A.L.T. Lab, também com vista para o mar, dentro do menu de atividades a bordo.

A Silversea, que completa agora em 2024 seus 30 anos de fundação, definiu o que é cruzeiro de luxo no mercado e inspirou (e o faz até hoje) tantas outras armadoras. Com a nova classe Nova, espera também ampliar seu guest profile. "Temos novos hóspedes na faixa dos 30 anos começando a viajar conosco para chegar a destinos nos quais navios realmente se fazem necessários, como Antártica ou Galápagos. Fazem assim sua primeira viagem de navio, se encantam pela experiência e acabam voltando", conta Barbara Muckermann. Com doze navios, incluindo alguns de expedição, que chegam atualmente a 900 destinos em todos os continentes, a armadora pretende inaugurar ainda na metade deste ano o segundo navio desta classe, o Silver Ray. A indústria de cruzeiros, que, segundo os prognósticos do mercado, deve bater todos os seus recordes neste ano, já aguarda ansiosamente mais essa novidade.

