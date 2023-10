Toda a bossa do Alex Lake Zurich

Se você já conhece Zurique mas pretende fazer um pitstop na cidade a caminho de outro destino suíço ou mesmo europeu, anote esse nome: Alex Lake Zurich. Com transporte gratuito em charmosas lanchas para seus hóspedes se deslocarem pelos arredores, este pequeno e discreto hotel localizado nos arredores da cidade foi uma das melhores surpresas da hotelaria deste ano para mim.

ACOMPANHE A MARI CAMPOS TAMBÉM NO INSTAGRAM

Localizado na pequena Thalwil, a meros minutos de trem do centro de Zurique, o Alex Lake Zurich faz parte da coleção de hospitalidade The Living Circle, que inclui nove propriedades diferentes das famílias suíças Anda e Franz-Bührle - e tem como slogan o que poderia ser traduzido como "hotéis de luxo alimentados pela natureza".

Seus hotéis miram no mercado de alto luxo e pregam a boa hospitalidade imersiva e associada à sustentabilidade, incluindo a utilização respeitosa dos recursos e a atuação responsável com comunidades locais e o meio ambiente. Em Zurique e arredores, além do Alex Lake Zurich, a The Living Circle possui também os hotéis Widder e Storchen (ambos bem na região central), a fazenda agrícola Schlattgu e o (imperdível!) restaurante Buech, em Herrliberg.

LEIA TAMBÉM: Nothing-cation: a tendência de viajar para não fazer nada

.

As deliciosas lanchas do Alex Lake Zurich. Foto: Mari Campos

Continua após a publicidade

.

Oásis de sossego a minutos do centro de Zurique

O belo Alex Lake Zürich, inaugurado pouco antes da pandemia, fica à beira do lago Zurich, a exatos 8km de distância do centro de Zurique. Suas charmosas lanchas, no melhor estilo "Cipriani de Veneza", se encarregam de levar e trazer os hóspedes a Zurique e à vizinha Herrliberg em horários previamente determinados, dia e noite.

Pacato e tranquilo como um oásis de sossego a minutos do centro da maior cidade suíça, tem interiores bastante contemporâneos e infraestrutura híbrida, como uma espécie de "city & lake resort".Ao nos alojarmos ali podemos desfrutar tanto dos dias de ócio no lago, diante de paisagens idílicas (que incluem montanhas, vinhedos e pequenos vilarejos) mas também das noites e da vida cultural cada vez mais vibrantes de Zurique.

ACOMPANHE A MARI CAMPOS TAMBÉM NO INSTAGRAM

A fachada voltada para o lago do Alex Lake Zurich. Foto: Mari Campos

O edificio discreto, de arquitetura modernista e funcional, passa facilmente despercebido na paisagem do lago. É só ao caminhar pelo deck à beira-lago que passa literalmente à sua porta que a maioria das pessoas se dá conta de que opera ali um hotel.

Continua após a publicidade

Do lado de dentro, o estilo náutico dá o tom: muita pedra travertino nas paredes, mármore branco, azul navy nos detalhes, como se estivessemos dentro de um luxuoso iate. Mas tudo sempre com vista panorâmica para o lago, dos quartos às áreas comuns.

CLIQUE AQUI para conferir disponibilidade e valores do Alex Lake Zurich

.

Um dos quartos do Alex Lake Zurich. Foto: Mari Campos

.

Convite ao ócio

São apenas 43 espaçosas acomodações compondo o charmoso Alex Lake Zurich. Todas elas são pequenos estúdios, com direito a cozinha compacta e muito espaço disponível. Amplo e completo banheiro, charmoso living, mesa de refeições, quarto e terraço mobiliado, tudo com vista para o lago, a cidade ou as montanhas.

Continua após a publicidade

Pensado inicialmente para longas estadias, tem uma muito bem-vinda lavanderia self-service de uso liberado para os hóspedes - mas conta também, é claro, com serviço tradicional cobrado à parte.

Para o lazer dos hóspedes, além da praticidade do transporte gratuito a Zurique e Herrliberg com as lanchas do hotel, o Alex Lake Zurich oferece também aluguel de pranchas de SUP e outros equipamentos aquáticos (para quem quiser aproveitar ao máximo o lago logo em frente), uma pequena academia e também um micro spa com sauna e jacuzzi.

LEIA TAMBÉM: Programa de fidelidade Leaders Club, da LHW, finalmente se torna gratuito

.

Detalhe do restaurante Alex. Foto: Mari Campos

Seu restaurante Alex merece destaque: com paredes de vidro e debruçado sobre o lago, garante vistas lindas do café da manhã ao jantar. Nos dias de tempo firme - que infelizmente não se fizeram presentes durante minha estadia - o restaurante se estende por um amplo terraço ao ar livre, também bem diante do lago.

O impecável café da manhã, com amplo buffet e ótimo menu à la carte incluído, é daqueles para os quais vale a pena acordar mais cedo. Almoço e jantar têm um elegante menu de inspiração mediterrânea, bons vinhos e excelenteplaylist.

Continua após a publicidade

Um hotelaço.

LEIA TAMBÉM: Tendências de viagem para 2024

ACOMPANHE A MARI CAMPOS TAMBÉM NO INSTAGRAM

.

.