Trends Report: tendências de viagem para 2024

Todo ano é assim: entra outubro e a indústria turística já volta seus olhos para o ano seguinte. Afinal, a essa altura, viajantes do mundo inteiro já estão mesmo planejando parte de suas viagens do próximo ano - ainda mais depois de um 2023 tão "frutífero" e rentável para o segmento. Desta vez, foi a Hilton Hotels a primeira a divulgar seu Trends Report com tendências de viagem para 2024.

Lançado na semana passada, o "2024 Trends Report: What Millennials, Gen Z, Gen X and Baby Boomers Tell Us About Travel in the Year Ahead" tenta traçar perfis de viajantes contemporâneos e prever paixões e prioridades nas decisões de viagem para o próximo ano.

Segundo o relatório de tendências, 2024 deve ser o "ano de recarregar", com vocábulos como "descansar e relaxar"(com maior ênfase do que nunca no sono) aparecendo como prioridade nas decisões de viagem de 2024 para entrevistados de todas as gerações.

O levantamento, feito com viajantes e especialistas do setor em parceria com o instituto de pesquisas Ipsos, mostrou também que boa parte dos viajantes pretendem diminuir gastos em outras áreas do seu orçamento para priorizar viagens a lazer em 2024.

Tendências de viagem para 2024

O Hilton Trends Report 2024 é o terceiro relatório anual do gênero divulgado pela Hilton Hotels.De maneira geral, e de forma bastante resumida, destaco oito movimentos comportamentais importantes apresentados no levantamento como prioridades para os viajantes internacionais em 2024:

Investir no sono: as viagens estarão focadas majoritariamente em descansar e recarregar energias, com uma ênfase na qualidade do sono sem precedentes na indústria. Viagens importam mais: 64% dos viajantes pretendem reduzir gastos pessoais em outras áreas em 2024 para priorizar os investimentos em viagens de lazer Wellness: o bem-estar pessoal segue firme na lista de prioridades dos viajantes e a ideia de "desacelerar" é cada vez mais importante - sobretudo para a chamada Geração Z. Curadoria e personalização: experiências de viagem autênticas, consistentes e hiperpersonalizadas devem ganhar ainda mais importância nas viagens de 2024. Conectividade: 80% dos entrevistados acham fundamental utilizar dispositivos pessoais de forma integrada com a tecnologia disponível nos hotéis em suas viagens, desde Wi-Fi até aplicativos de streaming. Aliás, 80% dos entrevistados quer ser também capaz de, seja de maneira independente ou através de agentes e consultores de viagem, efetuar a totalidade de suas reservas de viagem em modo online. E 76% valorizam também aplicativos de todo tipo que sejam capazes de reduzir o estresse de suas viagens.

6.Foco na cultura e na gastronomia: para muitos viajantes, os orçamentos de viagens para 2024 darão prioridade às experiências culinárias/gastronômicas. E cerca de 40% dos entrevistados colocaram o aprendizado cultural como foco de suas próximas viagens.

7. Tudo junto e misturado: o trabalho remoto ou híbrido se mantém como possibilidade para muitos e a ideia de maximizar o tempo na estrada com trabalho, tempo com família e amigos e lazer pessoal agora é prioridade para a maioria.

8. MICE redefinido: mais de um terço dos viajantes de negócios (sobretudo gerações Z e Millennial) entrevistados planejam esticar suas viagens de negócios do ano que vem para combina-las com viagens de lazer e descanso (e 24% dos entrevistados planejam levar um "plus one" em pelo menos uma viagem de negócios no ano que vem).

Vale destacar que o levantamento foca em comportamento de viajantes estabelecendo divisões geracionais para tal, o que é muitas vezes criticado por parte do mercado; afinal, membros de uma mesma geração podem se comportar de maneira diferente em distintos nichos do turismo. O relatório completo do Hilton Trends Report 2024 está disponível em Stories.Hilton.com/2024Trends.

