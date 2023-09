Uma escapada ao Six Senses Douro Valley

Localizado no belo Vale do Douro (a mais antiga região produtora de vinho do mundo, patrimônio mundial da UNESCO), a cerca de uma hora e meia de carro da cidade do Porto, em Portugal, o belo Six Senses Douro Valley se espalha por oito hectares de uma impressionante propriedade às margens do mítico rio português, nos arredores de Lamego, uma das cidades mais antigas do país. E é sem dúvidas uma das mais tranquilas e deliciosas escapadas para se fazer por lá.

A propriedade hoje transformada no resort tem origens no século XV e construções do século XIX muito bem preservadas; mas foi, obviamente, adornada com todo o conforto que o viajante contemporâneo espera.

Com muito capricho, promovem ao máximo a verdadeira boa hospitalidade portuguesa, em um cenário idílico entre o rio, vinhedos, montanhas e muito, muito verde. Tudo sem abrir mão dos princípios de sustentabilidade e responsabilidade, sempre presentes aos hotéis da rede Six Senses.

Six Senses Douro Valley. Foto: Mari Campos

Como é se hospedar no Six Senses Douro Valley

São apenas 71 acomodações no hotel (a maioria na casa principal), incluindo oito luxuosas vilas privativas inauguradas no ano passado, que ficam em uma construção separada, que originalmente era o armazém de vinhos da propriedade. Tudo é apresentado com muito capricho e uma série de mimos nos surpreendem durante a estadia - como o delicioso balm e spray para dormir melhor deixado como amenidade de boas-vindas.

Todas os quartos, suítes e vilas contam com deliciosas camas king ou twin com travesseiros não alergênicos, grandes banheiros, controles automatizados através de um tablet e água, chá e café cortesia. Mais que isso: o conteúdo do frigobar de chegada (com sucos, refrigerantes e cervejas, todos artesanais) também está sempre incluído.

Algumas acomodações têm grandes janelas para os vinhedos, montanhas e o Douro; outras têm também varandas. Algumas das novas vilas possuem ainda piscina privativa.

Six Senses Douro Valley. Foto: Mari Campos

A antiga casa do século XIX é o grande coração do hotel, reunindo a maior parte de seus restaurantes e espaços sociais. Mas é preciso destacar a bela piscina externa do Six Senses Douro Valley, com borda infinita para o Douro, que atrai boa parte dos hóspedes ao longo do dia (e é aquecida durante os meses mais frios).

Para o lazer, há rotas de caminhada, quadra de tênis, academia e diversos espaços sociais indoor e outdoor. O hotel oferece ainda diversas atividades gratuitas diariamente, de caiaque pelo Douro e sessões fitness a workshops de sustentabilidade e artesanato.

Uma das atividades mais imperdíveis são as sessões abertas do Alchemy bar, sempre para um máximo de 8 pessoas, nas quais os hóspedes aprendem a preparar esfoliantes, óleos etc - tudo com ingredientes naturais, a maioria oriundo do jardim orgânico da propriedade. O conceito, hoje presente em diversos outros hotéis Six Senses, nasceu ali mesmo, na propriedade à beira do Douro.

Six Senses Douro Valley. Foto: Mari Campos

Bem-estar e boa mesa

Gastronomia e bem-estar em geral são dois pilares importantíssimos do hotel.Há uma bela academia e aulas de yoga ao ar livre gratuitas também costumam acontecer na propriedade, além de atividades de meditação (inclusive noturna, à beira da piscina, como aconteceu durante minha estadia).

As proporções generosas do Six Senses Spa realmente impressionam.O local promove o tempo todo um encontro da natureza com as tradições portuguesas - com destaque para o circuito aquático de vitalidade com piscinas quente e fria e diversos tipos de saunas, além de terapias customizadas e inspiradas na região.

As alternativas gastronômicas do resort promovem uma deliciosa imersão na culinária portuguesa e regional - mas sem deixar cardápios internacionais totalmente de lado, é claro - já desde o lauto café da manhã, servido tanto em um grande buffet como também em um adorável menu à la carte incluído.

Six Senses Douro Valley. Foto: Mari Campos

Muitos ingredientes que compõem os pratos servidos no hotel vêm da própria horta orgânica do hotel e diversos outros produtos são provenientes do vale do Douro e da zona rural adjacente.O hotel tem ainda um delicioso wine lounge que promove degustações de vinho diárias - e ainda possui seus próprios rótulos produzidos localmente e uma invejável loja de vinhos.

Vale muito a pena tentar provar todos os seus espaços gastronômicos, já que os menus são diferentes, assim como a proposta de cada restaurante da casa - incluindo os sazonais. Do restaurante principal ao lounge bar, das grelhas ao ar livre ao pool bar, tive refeições deliciosas e extremamente leves durante toda a minha estadia. Estão abertos também para não hóspedes, mas é fundamental reservar com antecedência.

Para as refeições ao ar livre, vale saber que, com o resort totalmente imerso na natureza local, as abelhas e vespas são abundantes por ali - e só costumam dar uma trégua depois que escurece.

Six Senses Douro Valley. Foto: Mari Campos

Foco na sustentabilidade

Como parte da filosofia intrínseca a todos os hotéis Six Senses, tudo no hotel tem foco na sustentabilidade e no consumo responsável, da água produzida localmente às amenidades acondicionadas em grandes dispensers de louça portuguesa, do funcionamento da cozinha à ausência de plásticos de uso único, da horta orgânica aos esforços energéticos.

O Earth Lab amplia tais conceitos ao levar o hóspede para tours de sustentabilidade pela propriedade, explicar em detalhes as inúmeras práticas cotidianas do hotel para minimizar os impactos negativos e também promovendo oficinas e workshops gratuitos e bastante práticos sobre o tema.

Six Senses Douro Valley. Foto: Mari Campos

O Six Senses Douro Valley fica a 125 quilômetros do Aeroporto Internacional do Porto, com estrada tranquila, de boa qualidade e muito bem sinalizada. Se não estiver de carro, é possível contratar os transfers a partir do Porto ou de Lisboa com o próprio hotel - são excelentes.

Para tours pela bela região do Douro, uma das regiões vinícolas mais conhecidas do mundo, é possível também contratar passeios com os concierges do próprio hotel ou reservar diretamente com seu agente de viagens. O receptivo local AGT Lux4U (Whatsapp +351964321046) está bastante acostumado a receber turistas brasileiros na região e tem ótimas opções de tours a propriedades locais como Quinta de Ventozelo, Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo, Quinta do Vale Dona Maria, Quinta do Seixo, Quinta do Crasto, Quinta do Vallado e Quinta do Bonfim.

