Um roteiro turístico pela série ‘The White Lotus’

THE NEW YORK TIMES - Para alguns fãs de The White Lotus, assistir ao seriado da HBO não foi suficiente. Eles querem a experiência completa. Recentemente, Will Potter, um executivo de Nova York, reservou uma estada no San Domenico Palace, o hotel resort Four Seasons em Taormina, na Sicília, Itália, onde a segunda temporada do programa foi filmada.

“Há muito poucos programas em que, enquanto assisto, penso: ‘Isso é tão bom’”, disse Potter, 38. Durante a primeira temporada da série da HBO, que se passava no Havaí, Potter ficou especialmente encantado com Tanya McQuoid, a desastrada herdeira interpretada por Jennifer Coolidge, disse ele. Enquanto assistia à segunda temporada com sua esposa nas noites de domingo, depois de colocarem seus dois filhos para dormir, ele se apaixonou pelo idílico cenário siciliano do programa. Semanas antes do final ir ao ar, ele marcou férias de verão com a família lá.

“Nós pensamos, ‘Isso parece incrível, vamos fazer uma aventura completa’”, disse Potter. “Parece um lindo hotel.”

Ele acrescentou que a família planeja fazer viagens paralelas inspiradas nas incursões dos personagens do programa longe da propriedade.

Segunda temporada da série se passa na Sicília Foto: Fabio Lovino/HBO

“Estávamos assistindo ao episódio da região de Noto (comuna na Sícilia) e pensamos: ‘E se explorarmos isso?’ E então acabamos montando o itinerário exato da série.”

Antigo mosteiro virou hotel em 1896

O San Domenico Palace, um antigo mosteiro dominicano situado no alto de uma montanha, com vista para o Mar Jônico, foi convertido em hotel em 1896. Entre os ilustres hóspedes que passaram por lá estão Oscar Wilde, D.H. Lawrence, Greta Garbo, Audrey Hepburn e Sophia Loren.

Depois que a segunda temporada de The White Lotus começou a ser exibida em outubro, o hotel experimentou “um aumento nas visitas do mercado dos EUA, Reino Unido e Austrália”, disse Ilaria Alber-Glanstaetten, gerente geral do resort.

San Domenico Palace em Taormina, na Sicília

Algumas das suítes de US$ 4.200 por noite ainda estão disponíveis em 2023, acrescentou ela. “As reservas foram afetadas, mas o maior impacto foi na conscientização”, disse Alber-Glanstaetten.

Como a maioria dos personagens de The White Lotus, alguns hóspedes tiveram estadas nada tranquilas por ali. Elizabeth Taylor e Richard Burton, indiscutivelmente o casal de celebridades que mais gerou manchetes em meados do século 20, se tornou folclórico em San Domenico após uma discussão dramática no terraço em 1963.

“Liz aparentemente quebrou um bandolim na cabeça de Dick”, disse Alber-Glanstaetten. “O motivo da briga teria sido ciúmes.”

O gerente atribui o clima às vezes tempestuoso do local ao Monte Etna, o vulcão ativo que pode ser visto de muitas das suítes. “É difícil descrever, mas quando você está lá, você realmente sente isso”, disse ela.

Personagens de 'The White Lotus' curtem praia em Taormina na segunda temporada da série Foto: Fabio Lovino/HBO

Ida K. Mova, 37, consultora de design que mora em San Francisco, visitou o San Domenico Palace em agosto. Depois de assistir The White Lotus, ela está pronta para uma segunda viagem. “Mal posso esperar para voltar”, disse ela.

O que é ‘set-jetting’?

Vista do hotel Four Seasons Maui, onde foi gravada a primeira temporada de 'The White Lotus'

A Expedia chama a tendência do turismo relacionado à televisão e ao cinema de “set-jetting”. Quase dois terços dos viajantes que participaram de uma pesquisa recente da gigante de viagens online relataram ter reservado uma viagem inspirada em um filme ou programa de TV, disse a empresa.

A primeira temporada de The White Lotus foi filmada no Four Seasons Resort Maui em Wailea, no Havaí. Como o San Domenico nos últimos meses, aquele hotel teve um aumento nas reservas em 2021, mas era difícil dizer se era por causa da série da HBO ou porque o bloqueio pandêmico foi suspenso logo após sua exibição.

Funcionários do hotel na primeira temporada de 'The White Lotus' acenam para os hóspedes no primeiro episódio da série, no Havaí

“Queríamos estrategicamente tentar reabrir após o término das filmagens”, disse Robert Delaney, gerente de resort do Four Seasons Maui. Ele acrescentou que muitos convidados perguntam sobre a Suíte Abacaxi, um quarto que existe apenas no universo White Lotus, e os fãs mais fervorosos “falam sobre pequenos meandros dos personagens do show”.

Mike White, criador de The White Lotus, nem sempre retratou os funcionários do hotel da maneira mais lisonjeira possível. Na primeira temporada, o gerente, Armond, entrou em uma farra de drogas e fez sexo com outro funcionário em seu escritório. Na segunda temporada, Valentina, gerente do resort Taormina, aproveita uma suíte desocupada para namorar uma prostituta.

Delaney disse que às vezes achava que as representações dos funcionários do hotel eram pouco precisas.

“A representação de algumas das atividades das quais os personagens ou os gerentes participaram não foi uma representação justa do que é o papel cotidiano de alguém como eu, por exemplo”, disse ele.

Jantar no hotel no Havaí na primeira temporada de 'The White Lotus'