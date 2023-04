Vai juntar a família toda para viajar nas férias? Veja como planejar

THE NEW YORK TIMES - Três gerações amontoadas em uma van, navegando por estradas sinuosas e dramas familiares: parece uma cena da segunda temporada de The White Lotus. Mas o clã fictício Di Grasso da série da HBO não é a única família estendida pegando a estrada junta depois do recuo da covid. Pais, avós e netos da vida real estão fazendo as malas para viagens multigeracionais há muito adiadas.

Audrey Fine, uma consultora em Seattle com filhos na casa dos 20 anos, não poderia estar mais feliz em reviver a tradição familiar de viajar juntos para lugares como Havaí, Cuba e Espanha, após a pausa pandêmica. No fim do ano passado, um avô octogenário, oito pais e 14 netos e alguns de seus parceiros viajaram a Puerto Vallarta, México, e oito cidades dos EUA. Eles passaram o tempo entre caminhadas e jogos de baralho.

As reservas para viagens de três gerações dispararam a partir do ano passado, disse Franziska Wirth, diretora de vendas e parcerias da Insight Guides, que conecta viajantes com consultores de viagens locais. “Em 2021, tivemos muitas consultas, mas não tantas reservas”, contou ela. Agora, ela disse, “a multidão com mais de 65 anos está voltando e eles estão trazendo suas famílias”.

À medida que as viagens multigeracionais voltam, surge um tópico complicado: dinheiro – quem paga pelos voos, hospedagem, refeições e atividades, e quão luxuosos serão esses aspectos.

É importante entender o valor que os membros da família podem e querem pagar pelas férias em grupo, analisou Arleta Cosby, diretora executiva da Cosby Travel Consultants, uma agência de viagens da Virgínia. “Se você apenas apresentar um plano, alguns desistirão devido ao custo”, garantiu ela. A coisa mais importante, dizem seus clientes, é “ser inclusiva”, contou, então ela sugere reservar lugares menos sofisticados que todos possam pagar.

Pensa em reunir a família nas próximas férias para a recuperar o tempo perdido? Aqui vão oito dicas.

Viajar com grupos grandes, de idades variadas, exige flexibilidade e clareza em relação às contas Foto: Christoph Hitz/NYT

Continua após a publicidade





Comece a planejar com pelo menos seis meses de antecedência

A coordenação de férias escolares e de trabalho para vários ramos de uma família e a criação de um itinerário inclusivo devem começar cerca de meio ano antes da viagem, explicou Franziska Wirth, da Insight Guides. Um agente de viagens profissional pode fazer sugestões, rastrear detalhes e gerenciar comunicações, esclareceu ela.

Vocês não precisam voar ou reservar a viagem juntos

Grupos de 10 ou mais pessoas podem encontrar tarifas aéreas com desconto, mas muitas vezes vêm com restrições de mudança significativas, observou Ellen Regenstreif, consultora que planeja viagens multigeracionais para a ProTravel International, em Beverly Hills, Califórnia. Geralmente, é mais fácil para cada ramo da família fazer as próprias reservas, reforçou.

Agende atividades de que todos possam participar – mas guarde tempo para interesses individuais

Andar de van com guia e motorista para passear pode ser mais fácil do que fazer um passeio a pé pelas ruas de paralelepípedos. No entanto, no resto do dia há espaço para interesses individuais. Os idosos podem aproveitar o tempo com a família ao lado da piscina ou assistir as crianças tendo aulas de surfe se não puderem participar. “Se a vovó dormir até tarde, planeje atividades energéticas pela manhã e depois volte para buscá-la”, aconselha Regenstreif. Adolescentes podem querer fazer um outro programa em vez de visitar outro museu.

Continua após a publicidade

Algumas famílias segmentam o dia com uma atividade em grupo pela manhã, tempo livre à tarde e depois um jantar em grupo.

Cozinhar é mais barato, mas jantar fora é especial

Cozinhar juntos pode economizar nos custos do jantar e evitar o incômodo de fazer reservas e providenciar transporte em grupo, mas ficar em casa todas as noites pode tornar a experiência menos parecida com férias, adiantou Regenstreif. “Experimentar a cultura gastronômica e interagir com as pessoas faz parte da experiência”, ao viajar, completou ela. Uma abordagem híbrida de cozinhar e jantar fora geralmente funciona, explicou ela. Considere também variar seus companheiros de jantar, disse Fine: “Vocês não precisam comer todos juntos, todas as noites”. A geração mais jovem pode querer se aventurar por conta própria, ou os avós podem querer um tempo a sós com os netos.

Discuta detalhes financeiros com antecedência

Se um ramo da família, ou avós, está pagando a conta, Regenstreif sugere que cada parte do grupo pague o jantar uma noite, compre lanches em um dia de passeio ou encontre outra maneira de agradecer. Quando os custos estão sendo compartilhados de forma mais ampla, a família deve discutir com antecedência como as finanças serão tratadas, disse ela, “e fazê-lo da maneira que for mais confortável para o grupo”, seja se revezando nas compras ou mantendo detalhada planilha de quem está pagando o quê.

Não coloque coisas demais na programação

Agendar um dia de lazer para cada três de atividade pode dar aos idosos a chance de recarregar energias e dar às crianças um tempo de inatividade “apenas para brincar no quarto do hotel”, ressaltou Wirth. Ela também sugere passar mais tempo em menos lugares, em vez de tentar ver todas as cidades e locais. “Passeios de carro de seis horas geralmente não são divertidos para ninguém.”

Continua após a publicidade

Saúde é importante

Para doenças mais simples, leve suprimentos médicos básicos como termômetro, oxímetro de pulso, máscaras descartáveis, autotestes de covid e analgésicos, recomenda Rebecca Acosta, enfermeira em Manhattan cujo Serviço Médico para Viajantes ajuda na preparação de viagens.

Faça uma farmacinha de viagem com itens básicos, como analgésico e termômetro Foto: Volodymir Hryshchenko/Unsplash.com

Se algum membro da família contrair covid ou outro vírus contagioso, o conselho é o mesmo de casa: isole as pessoas doentes, se possível, trate seus sintomas e peça que usem máscaras em espaços compartilhados. Se eles estiverem com dificuldade para respirar ou com outros sintomas graves, leve-os ao pronto-socorro e, se tiverem uma condição preexistente significativa. Para manter o restante da família saudável, abra as janelas para aumentar o ar fresco e mova as atividades para fora, se possível. Você ainda está de férias, então “tente organizar as coisas para evitar riscos, mas continue se divertindo”, esclarece Acosta.

Abra espaço para todos

Cada família tem as próprias necessidades quando se trata de hospedagem. Uma cozinha comum ou área de convivência pode ser alta prioridade para primos adolescentes, enquanto famílias com crianças pequenas podem querer espaços separados para que não precisem se preocupar em fazer muito barulho de manhã cedo. Há uma faixa de preço para cada categoria de hospedagem e é importante avaliar as vantagens e desvantagens, relata Regenstreif: “Quando você busca um preço mais baixo, pode estar desistindo de localização, comodidades, tamanho ou outros fatores”.

Ao escolher um destino, pense nos aspectos da família que precisam de mais atenção, lembra Regenstreif. Questões de acessibilidade podem ser importantes. Alvaro Silberstein, cofundador da Wheel the World, especializada em viagens acessíveis, aconselha aqueles com necessidades médicas ou de mobilidade a manter os medicamentos à mão (não na bagagem despachada), reservar cadeiras de rodas no aeroporto com antecedência e garantir que o alojamento ofereça elevadores ou rampas e chuveiros com barras de apoio.

Continua após a publicidade

E não se esqueça que alguns familiares, por exemplo os que se identificam como LGBT+, podem não se sentir à vontade em determinados destinos. “O objetivo é escolher um lugar onde todos possam ser eles mesmos”, conclui Regenstreif. “Fazer uma viagem bonita é responder às necessidades de cada um e também criar uma dinâmica que funcione para todos.”