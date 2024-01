Explorando a Beleza e Luxo na Islândia

Após a deslumbrante visita à Lagoa Azul no sul da Islândia, nossa jornada nos levou para a deslumbrante Península de Troll, no norte do país, onde está localizado o renomado hotel Deplar Farm. Infelizmente, não conseguimos explorar a famosa Kirkjufellsfoss durante esta viagem, uma atração que certamente está na lista de imperdíveis na Islândia. Contudo, a antecipação do que estava por vir tornava cada curva da estrada ainda mais emocionante.

Foto: Kawalk Blog by Karina Sell

Ao chegarmos ao Deplar Farm, fomos calorosamente recebidos por nosso chef e discutimos com nosso guia as atividades que planejávamos realizar nos próximos dias. O hotel, com apenas 13 quartos, proporciona uma experiência exclusiva e acolhedora. Aqui, você se sente em casa, imerso na tranquilidade do ambiente. Uma característica notável é que todas as suas despesas já estão incluídas, garantindo uma estadia sem preocupações.

Situado em um ambiente íntimo e projetado para inspirar os hóspedes a explorar as ricas e deslumbrantes paisagens ao redor, o Deplar Farm é uma joia única. Erguido no local de um antigo galpão de ovelhas, o hotel se inspira nas centenárias casas de turfa islandesas, mantendo elementos arquitetônicos autênticos enquanto atualiza os espaços para atender às necessidades do viajante moderno.

A verdadeira joia do Deplar Farm revela-se em seu spa, com uma piscina aquecida servida por um bar. Este espaço não é apenas luxuoso, mas oferece uma vista espetacular. Foi nessa piscina que vivenciamos um dos momentos mais memoráveis da viagem: a visão do sol da meia-noite pela primeira vez.

Confesso que nunca considerei o fenômeno do sol da meia-noite como algo extraordinário. No entanto, essa experiência mostrou-se surpreendentemente bela. É como testemunhar o pôr e o nascer do sol simultaneamente, resultando em cores rosadas e douradas que perduram por muito mais tempo. O céu e as montanhas adquirem tons incríveis, criando um espetáculo mágico difícil de descrever com palavras, mas que tento compartilhar através das fotos abaixo.

Foto: Kawalk Blog by Karina Sell

Foto: Kawalk Blog by Karina Sell

No dia seguinte, embarcamos em um passeio de barco na Península de Eyjafjordur para avistar baleias. O cenário deslumbrante por si só já valia a viagem, e tivemos a sorte de avistar várias baleias próximas ao nosso barco, apesar de sua natureza elusiva.

À tarde aproveitei as instalações relaxantes do spa do Deplar Farm. Uma jornada de sauna, yoga e até um tratamento relaxante em uma cama flutuante proporcionou uma experiência única e rejuvenescedora. No último dia, exploramos os vales próximos ao hotel de bicicleta, encerrando a jornada em uma cabana à beira de um riacho. Surpreendentemente aconchegante, a cabana, propriedade do Deplar Farm, pode ser alugada para pernoites, proporcionando uma experiência ainda mais íntima.

O spa oferece uma gama completa de experiências, desde uma piscina interna/externa, jacuzzi interna, sauna e chuveiro a vapor até áreas de lounge, três salas de massagem e duas cápsulas de flutuação Isopod, tudo projetado para proporcionar o máximo de relaxamento. Terapeutas estão sempre disponíveis, oferecendo tratamentos de massagem e spa para combater jet lag, fadiga esportiva ou estresse. Aulas de yoga e alongamento são organizadas durante todo o ano em uma sala dedicada, enquanto a academia, equipada com máquinas cardio, bicicletas Peloton, pesos e treinamento funcional, atende às necessidades dos entusiastas do fitness.

A piscina geotérmica interna/externa, aquecida a agradáveis 37 graus Celsius, torna-se o local preferido para relaxar. Desfrute do bar da piscina externa, nade sob as noites iluminadas pelo sol, experimente o mergulho gelado ou contemple as mágicas Luzes do Norte na área de lounge, integrada à paisagem dramática ao redor. Uma ampla área de bar oferece entretenimento diversificado, com TV extragrande, mesa de sinuca, pebolim, dardos e, é claro, coquetéis. O deque envolvente proporciona vistas deslumbrantes da piscina geotérmica externa, sauna viking, rio Fljótaá e lago. Para os hóspedes mais ousados, o loft do bar oferece um palco equipado com instrumentos e karaokê, proporcionando a oportunidade de mostrar seu lado rockstar interior. Descubra a combinação perfeita de luxo, história e entretenimento no Deplar Farm.

O Deplar Farm, nomeado como um dos "Melhores Hotéis do Mundo" em 2023 pela Condé Nast Traveler, personifica um espírito aventureiro em sintonia com paisagens extraordinárias. Em uma fazenda convertida, o hotel se integra à paisagem natural com sua clássica cobertura de madeira e janelas do chão ao teto que abraçam as majestosas montanhas ao redor. Seja durante a temporada de inverno, repleta de aventuras como observação de baleias e passeios astronômicos, ou nos meses mais ensolarados, o Deplar Farm oferece uma experiência única que combina luxo e natureza de maneira inesquecível.

Foto: Kawalk Blog by Karina Sell