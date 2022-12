Vila da Mônica, Mega Domo, parque da NBA: conheça as novidades de Gramado para as férias

Embora Gramado e Canela, na serra gaúcha, estejam ainda mais lindas com a decoração de Natal desta época do ano, Papai Noel não é mais a única estrela do destino nesta época. O Bom Velhinho tem fortes concorrentes na temporada, que está repleta de novidades: Turma da Mônica, Alice no País das Maravilhas e pequenos mágicos inspirados em Harry Potter. Isso porque as cidades gaúchas se transformaram na última década em um grande polo de entretenimento e abriu terreno para empreendimentos de peso, que incluem parques e restaurantes temáticos. Há quem compare o cardápio de opções de Gramado com Orlando, nos Estados Unidos.

“A cidade está preparada para atrações importantes e diferenciadas. Ao trazer a Turma da Mônica, estamos fazendo uma verdadeira imersão na vida dos personagens. Queremos ampliar a conexão entre as famílias e, por isso, proporcionamos a oportunidade de os pais brincarem mais com os filhos enquanto se divertem no parque”, explica Manoela da Costa Moschem, CEO da Vila da Mônica e presidente da Associação de Parques e Atrações da Serra Gaúcha (Apasg).

O momento áureo da criatividade também se mantém nas comemorações do Natal, com espetáculos até 29 de janeiro. O Natal Luz de Gramado tem programação intensa, com atrações pagas e gratuitas.

Mais robusto, o 35º Sonho de Natal de Canela terá programação totalmente gratuita. São no total são 80 dias de festa e 272 apresentações durante todo o evento. Além disso, os turistas celebram uma grande novidade paralela às festividades: a instalação de um domo gigante onde ocorre um show tecnológico temático de Natal em pleno centro de Canela.

São tantas possibilidades que uma semana de férias na serra gaúcha é pouco para tanta atração. Por isso, organize seu tempo e o orçamento para escolher as melhores possibilidades. Selecionamos algumas novidades para guiar sua escolhas.

Restaurantes

Alice e o Chapeleiro

Ambiente temático do restaurante Alice e o Chapeleiro Foto: Anelise Zanoni/Travelterapia

Personagens de Alice no País das Maravilhas saíram dos livros e chegaram até Gramado. Animados e em clima de chá da tarde, Alice, a Rainha, o Chapeleiro Maluco, o Gato e o Coelho cantam, dançam e interpretam esquetes autorais inspiradas no conto de fadas durante uma deliciosa e temática refeição.

A atração começa logo na entrada, com as boas-vindas da Lagarta, em um ambiente psicodélico. No salão principal há cenários com pintura em 3D que transportam os visitantes para outro universo. Uma Alice com quase três metros de altura, além de uma árvore realista com folhas pintadas à mão complementam o cenário lúdico.

O menu experiência custa a partir de R$ 238 e ocorre em meio a um cenário onde os personagens cantam, dançam e interagem com o público. No criativo cardápio há drinques temáticos e receitas inspiradas na história. Entre eles, o Absolem, com vodka, uva verde, xarope azul, limão tahiti e hortelã servidos em um narguilé.

Informações: https://aliceeochapeleiro.com.br

Café do Laje

Enquanto o celebrado hotel Kempinski tem previsão de abertura apenas em 2026 em Canela, diferentes estruturas do futuro hotel se transformaram em parada obrigatória para moradores e visitantes. Uma delas é o Café do Laje, aberto em novembro e com assinatura dachef pâtissier Amanda Selbach, que traz um pedacinho de Paris para a Serra Gaúcha.

No colorido e criativo cardápio estão macarons, éclairs, mil folhas, minidoces, tortas e serviço de café da manhã. Porém, o maior destaque é o chá da tarde, intitulado Do Casulo à Borboleta. Delicado e com sabores marcantes, o chá é dividido em três momentos: a metamorfose, borboletas no estômago e cada fim venta um começo. A experiência apresenta diferentes receitas e é acompanhada por espumante e chá gourmet. O atendimento é feito mediante reserva, pelo (54) 99404-7667.

Informações: www.lajedepedra.com.br

Restaurante Catherine

Fondue do Restaurante Catherine Foto: Anelise Zanoni/Travelterapia

A decoração impactante, que celebra a vida de diferentes mulheres, é apenas um dos motivos para visitar o restaurante Catherine. Localizado no centro de Gramado, em um charmoso e antigo casarão, o empreendimento tem cozinha comandada por Nícolas Heckel.

Gramadense e chef há mais de dez anos com atuação em São Paulo e na Europa, ele assume o desafio de trazer suas influências para criar um menu autoral com destaque para a releitura da tradicional fondue, que pode ser apresentada em até sete versões diferentes com chocolates. Creme brulée de queijo com sorbet de goiaba e pato ao molho de bergamota são outras surpresas do cardápio. O menu também tem ampla opções de drinques e as receitas devem seguir as estações, sendo renovado sazonalmente.

Informações: https://www.instagram.com/catherinegramado/

Werdum Premium Meats

Com cardápio focado em carnes nobres, esta novidade homenageia o atleta de artes marciais Fabrício Werdum, faixa preta de jiu-jitsu, três vezes vencedor do Campeonato Mundial, duas vezes campeão do ADCC e também um dos principais lutadores do MMA mundial nos torneios UFC, Pride e Strikeforce. O local conta com parrilla e boutique de carnes. No cardápio exclusivo destacam-se cortes de angus, kobe e o wagyus.

Informações: https://werdumpremiummeats.com/

Hector Hamburgueria

Clientes entram em uma ferrovia secreta na Hector Hamburgueria Foto: Anelise Zanoni/Travelterapia

Seguindo o sucesso da pizzaria Hector, este novo empreendimento mantém a inspiração no mundo da magia. Nesta experiência gastronômica, um dos segredos é o desenvolvimento prévio da história e do enredo de Hector e dos demais personagens.

“A Ferrovia Secreta”, que lembra cenas de Harry Potter, é o tema da casa. Para ingressar na imersão, os visitantes embarcam em um trem secreto que os transportam para dentro do enredo.

A experiência parte do pressuposto de que todos os clientes são aprendizes de magia. Parte dos itens que fazem sucesso na pizzaria estão também no novo restaurante, como os atores e personagens caracterizados com figurinos cinematográficos, a ambientação e cardápio que traz bebidas que são elixires e o hidromel (cerveja amanteigada). A novidade é a sobremesa que parece um ovo de dragão, desenvolvida pelo confeiteiro Bruno Silvestrin, campeão do reality show Que seja Doce.

O jantar com a experiência custa a partir de R$119,90 e inclui hambúguer, batata frita e drinque. Informações: https://www.hectordragao.com.br/hamburgueria

Parques e Atrações

Vila da Mônica

Laboratório do Franjinha na Vila da Mônica Foto: Anelise Zanoni/Travelterapia

Com mais de 30 atrações para crianças e adultos, a Vila da Mônica remete ao bairro do Limoeiro, onde a turma criada por Mauricio de Sousa vive suas aventuras. Entre os cenários temáticos estão as Casas da Mônica, do Cebolinha, da Magali, do Cascão, do Luca, da Milena e até mesmo do Louco. As atrações são interativas e, em muitas delas, os adultos podem brincar.

Há também espaços como a Calçada da Fama, remetendo ao Festival de Gramado, o Laboratório do Franjinha, a Cidade dos Carrinhos, o Canteiro de Obras e até um “hospital veterinário”, onde visitantes brincam de serem auxiliares por um dia.

O complexo de entretenimento tem 25 mil metros quadrados, além de estacionamento próprio e área de alimentação. Ingressos a partir de R$ 179. Informações: https://viladamonica.com.br/

Parque da NBA

Com abertura prevista para o primeiro trimestre de 2023, o NBA Park terá mais de 4 mil metros quadrados e três andares. O espaço promete levar os visitantes a uma imersão no universo da liga NBA, com cerca de 15 atrações para receber fãs de todas as idades.

Os fãs encontrarão quadra de basquete, áreas interativas, ambientes instagramáveis, cafés e restaurantes, exposição de memorabilia, área kids, estações de videogame, máquinas de arremessos e loja oficial com produtos licenciados. Informações: https://www.nbaparkgramado.com.br/

Garden Park Gramado

Em meio à natureza, este novo espaço transporta os turistas para um ambiente único em Gramado. Pelos 138 mil metros quadrados do Garden Park há mais de 4 quilômetros de caminhos e trilhas, mais de 240 carvalhos canadenses e mata nativa, que tomaram forma ao longo dos anos, além de cenários naturais que se transformam a cada estação.

O parque funciona diariamente das 10h às 18h. Ingressos a partir de R$ 80. Informações: www.gardenparkgramado.com.br

Space Adventure

Com inauguração marcada para março de 2023, o Space Adventure é uma exposição imersiva e interativa com mais de 300 itens originais presentes em missões da Nasa. A exposição exibe uma das maiores coleções de artefatos originais, reunidos pelo Museu e Centro de Educação Espacial Cosmosphere de Hutchinson, Kansas, referentes aos Projetos Mercury, Gemini e Apollo, responsáveis pela ida do homem à Lua. Enquanto a exposição não aterrissa na Serra Gaúcha, o parque está recebendo cadastramento de pré-venda de ingressos aqui.

Mega Domo

Considerada a maior estrutura esférica inflável para entretenimento da América Latina, esta nova atração fica em Canela. Na estreia, o espaço apresenta até 8 de janeiro a Viagem de Natal, o maior espetáculo natalino e imersivo do mundo.

Usando a mesma tecnologia de um balão, o Domo inflável é capaz de suportar ventos de mais de 120 km/h. São três estruturas que se complementam e perfazem uma área de quase 5 mil metros quadrados, com capacidade de atender 2 mil pessoas sentadas, além de contar com um enorme foyer, que abriga área VIP, café e loja. Ingressos a partir de R$ 135. Informações: https://www.historiasincriveis.com.br/viagem-de-natal/

Comemorações de Natal

Sonho de Natal de Canela

Espetáculo Sonho de Natal de Canela Foto: Cleiton Thiele

Com programação totalmente gratuita, a 35º edição do Sonho de Natal de Canela inclui 272 apresentações temáticas, que ocorrem até o dia 15 de janeiro. A viagem até a terra mágica do Natal começa nas ruas da cidade, decoradas com luzes e cores. Além disso, uma maria-fumaça de brinquedo percorre trilhos até a grande fábrica de sonhos do Papai Noel. Com uma linguagem lúdica e infantil, o trem tem formas arredondadas e cores natalinas vibrantes. Os trilhos percorrem a rua até a Casa de Pedra. Na Praça João Corrêa está a Vila de Natal e a casa do Papai Noel.

Além da decoração, há programação diária de espetáculos, entre eles, a Fábrica de Sonhos, uma imersão com som e luz em frente à Catedral de Pedra. O espetáculo dura 12 minutos e ocorre diariamente às 20h e às 21h.

Todos os sábados, às 15h, ocorre a Parada de Natal. Personagens e carros cenográficos em movimento se unem ao Papai Noel pelas principais ruas e avenidas de Canela.

Também merece destaque o Christmas In Concert, espetáculo que remete aos anos 50, acompanhado de uma clássica bigband, contando com o trio guitarra, baixo e bateria, além de teclado e naipes de sopro. A novidade este ano é que, além do vocal masculino, na figura do crooner, e do coral de apoio, o time de vozes contará com uma frontwoman no melhor estilo das divas daquela década, esbanjando suingue e charme no palco. Ocorre nos dias 16 e 17 de dezembro, às 20h30, no Teatro Municipal.

Natal Luz de Gramado

Show do Acendimento no Natal Luz de Gramado Foto: Cleiton Thiele

Logo na entrada da cidade já se percebe a grande imersão que o Natal Luz proporciona nesta época do ano. Pinheirinhos, luzes, anjos e renas fazem parte da decoração natalina, que é apenas uma das tantas atrações da cidade.

A 37ª edição do evento ocorre até 29 de janeiro e tem atrações gratuitas e pagas. Entre a programação livre de ingresso está o Show de Acendimento, que ocorre diariamente, às 20h. O espetáculo em frente ao Palácio dos Festivais conta uma história que tem como desfecho a iluminação total da cidade de Gramado. Na Vila de Natal, localizada na Praça das Etnias, expositores apresentam produtos artesanais e diversos números artísticos, das 9h às 21h. É ali que se localiza também a Casa do Papai Noel, aberta diariamente, das 14h às 18h.

A cidade também celebra a data em espetáculos como Grande Desfile de Natal, Fantástica Fábrica de Natal, Nativitaten e o Reino do Natal. Pelo segundo ano consecutivo, o Reino do Natal é um dos maiores sucessos. É uma experiência imersiva e interativa, na qual o público participa de uma sequência de performances e pockets shows com personagens.

Bustour Illumination

Iluminado e com temática natalina, o ônibus panorâmico de dois andares percorre as ruas de Gramado e Canela na época mais animada do ano. São cinco veículos por noite, com capacidade para 53 passageiros em cada um.

Com decoração especial, músicas natalinas e intervenções artísticas durante o percurso, o Bustour Illumination Show inclui a presença do Papai Noel. O roteiro foi inspirado no ônibus panorâmico The Ride, de Nova York, que oferece um show-tour interativo, numa mistura de comédia stand-up e performances, no estilo dos musicais da Broadway. Ingressos a partir de R$ 199. Informações: https://bustour.com.br/

Hotel Casa da Montanha

Show de luzes no hotel Casa da Montanha, em Gramado Foto: Sergio Azevedo

Um dos hotéis mais tradicionais de Gramado, o Casa da Montanha é palco do show Tempo Inesquecível, apresentado diariamente às 20h. O espetáculo tem duração de 10 minutos e apresenta projeções e iluminações especiais na fachada do hotel, que já tem como destaque seu icônico carrossel.

No evento são utilizadas mais de 200 luminárias controladas, sendo 46 refletores para efeitos especiais e 8 aparelhos moving light. Para a projeção, o espetáculo utiliza projetores Full HD. A trilha sonora do show foi composta exclusivamente para a celebração desta data. O evento celebra os 25 anos do grupo de hotéis.

Hotéis

Hotel Blumen

Intimista, bem decorado e localizado no centro de Canela, o Blumen Hotel Boutique iniciou sua operação em agosto, em um prédio que por mais de 25 anos atendeu hóspedes como uma pequena pousada. A proposta agora é o atendimento diferenciado, que inclui suítes amplas com banheiras de hidromassagem e mimos para os hóspedes em diferentes momentos do dia.

Há ainda menu de travesseiros com quatro opções à escolha do hóspede, enxoval 400 fios, amenities L’Occitane, espelho de aumento com led e fonte de água hidromineral, que abastece chuveiros e banheiras.

Diárias a partir de R$ 550. Informações: https://www.blumenhotelboutique.com.br/

Laghetto Château

O hotel-butique com uma das vistas mais belas de Gramado tem 56 suítes decoradas. Algumas contam com sala de estar e banheira de hidromassagem. A vista é privilegiada para o Vale do Quilombo. É neste cenário onde ficam o deque ao ar livre com amplo espaço de convivência e piscina privativa aquecida. Há ainda sala de cinema, espaço kids, playground, sala de jogos com vídeo games e espaço wellness com academia, SPA, saunas seca e úmida.

Tarifa a partir de R$ 1.300. Informações: https://laghettohoteis.com.br/hotel/chateau/