Turismo

Quais são as melhores praias do mundo? Guia aponta um destino brasileiro no top 10; veja lista

A Praia de Ipanema, no Rio, foi eleita a segunda melhor praia do mundo pelo guia turístico australiano Lonely Planet. Passe para o lado, confira a lista das 10 melhores e descubra qual (e onde fica) a praia que desbancou a brasileira no ranking.