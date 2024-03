10 fatos sobre o Oscar que você provavelmente não sabia

10. O discurso mais polêmico

Em 1973, Marlon Brando recusou o prêmio de Melhor Ator por O Poderoso Chefão. No lugar do astro, a ativista Sacheen Littlefeather subiu ao palco e esclareceu que a decisão de Brando era um protesto contra a representação injusta da comunidade indígena-americana no cinema. Entre vaias e aplausos, Sacheen teve que sair do evento acompanhada por dois seguranças.