Marley & Eu e mais 10 filmes sobre nossos melhores ‘aumigos’

11. Anatomia de uma Queda

Esse é um bônus. Ele não é um protagonista, mas é aquele coadjuvante que rouba a cena. Esse é o caso de Snoop, “interpretado” pelo cão Messi, no filme vencedor do Oscar de Melhor Roteiro Original. Ele é os olhos do jovem Daniel, além de grande amigo do garoto. Quem não gostaria de um desse? A partir de 21 de março, no Prime VIdeo.